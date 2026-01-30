ZOH 2026: výsledky závodů na olympiádě v Miláně a Cortině den po dni

Zimní olympijské hry 2026 jsou u konce. Největší sportovní svátek hostila italská města Milán a Cortina od 6. do 22. února. Podívejte se na kompletní výsledky.

Zimní olympijské hry 2026 v italských městech Milán a Cortina d’Ampezzo. | foto: Aleksandra SzmigielReuters

Výsledky ZOH 2026

Středa 4. února

ČasSportDisciplína
19:05Curlingkolo smíšených dvojic: Kanada vs. Česko 10:5

Čtvrtek 5. února

ČasSportDisciplína
10:05CurlingŠvédsko vs. Česko 7:4
12:10Lední hokejženy - skupina: Švédsko - Německo 4:1
14:40Lední hokejženy - skupina: Itálie - Francie 4:1
16:40Lední hokejženy - skupina: USA - Česko 5:1
19:05CurlingČesko vs. Velká Británie 7:8
19:30Snowboardingkvalifikace mužů - Big Air (28. Hroneš)
21:10Lední hokejženy - skupina: Finsko - Kanada odloženo na 12.2.

Pátek 6. února

ČasSportDisciplína
12:10Lední hokejFrancie - Japonsko 2:3
14:35CurlingČesko – USA 1:8
14:40Lední hokejČesko - Švýcarsko 3:4 po nájezdech

Sobota 7. února

ČasSportDisciplína
10:05-12:05CurlingKolo smíšených dvojic
10:30-12:45Akrobatické lyžováníKvalifikace žen ve slopestyle – 1. Gremaudová
11:30-13:50Alpské lyžováníSjezd mužů, Jan Zabystřan – 24. místo
12:10-14:40Lední hokejŽeny - skupina: Německo – Japonsko 5:2
13:00-14:50Běh na lyžíchSkiatlon žen 10km+10km – Kateřina Janatová 7. místo
14:00-16:15Akrobatické lyžováníKvalifikace mužů ve slopestyle – 1. Ruud
14:35-16:35CurlingKolo smíšených dvojic: Česko – Korea 9:4
14:40-17:10Lední hokejŽeny - skupina: Švédsko – Itálie 1:6
16:00-17:50RychlobrusleníŽeny - 3000m, Sáblíková – nenastoupila kvůli nemoci
16:40-19:10Lední hokejŽeny - skupina: USA – Finsko 5:0
17:00-19:20SaněJednotlivci - jízdy 1 a 2 – Ondřej Hyman 21. místo
18:45-21:00Skoky na lyžíchŽeny - malý můstek jednotlivkyně - Anežka Indráčková 18. místo
19:05-21:05CurlingKolo smíšených dvojic: Česko – Švýcarsko 3:10
19:30-21:05SnowboardingFinále mužů - Big Air – 1. Kimura
19:45-22:55KrasobrusleníMuži - krátký program: 1. Kagijama (Jap.) 108,67. Taneční páry - volný tanec: 1. Chocková, Bates (USA) 133,23
21:10-23:40Lední hokejŽeny - skupina: Švýcarsko – Kanada 0:4

Neděle 8. února

ČasSportDisciplína
09:00-11:00SnowboardingKvalifikace mužů a žen - obří paralelní slalom Ledecká – 1. Maděrová 2., Minárik 30.
10:05-12:05CurlingKolo smíšených dvojic: Norsko – Česko 3:6
11:30-13:50Alpské lyžováníSjezd žen: Nováková – 25. , Labaštová – 29., Negri – 31.
12:30-14:00Běh na lyžíchSkiatlon mužů 10km+10km: Novák – 19., Bauer – 29.,Ophoff – 40.
13:00-14:40SnowboardingFinále mužů a žen - 1. Maděrová, Ledecká – vypadla ve čtvrtfinále
14:05-15:40BiatlonSmíšená štafeta (Hornig, Krčmář, Voborníková, Davidová) – 11. místo
14:35-16:35CurlingKolo smíšených dvojic: Itálie – Česko 8:2
16:00-18:20RychlobrusleníMuži - 5000m – 2. Jílek
16:40-19:10Lední hokejŽeny - skupina: Francie – Švédsko 0:4
17:00-19:40SaněJednotlivci - jízdy 3 a 4 – Hyman 22. místo
19:05-21:05CurlingKolo smíšených dvojic
19:30-23:05KrasobrusleníTýmová soutěž (volné jízdy: dvojice, ženy, muži)
19:30-21:45SnowboardingKvalifikace žen - big air (Záveská 17. místo)
21:10-23:40Lední hokejŽeny - skupina: Česko – Finsko 2:0

Pondělí 9. února

ČasSportDisciplína
10:05-12:05CurlingKolo smíšených dvojic: Česko- Estonsko 8:4
10:30-12:15Alpské lyžováníKombinace mužů – sjezd (Zabystřan) – 20. místo
12:10-14:40Lední hokejŽeny - skupina: Japonsko – Itálie 2:3
12:30-14:20Akrobatické lyžováníFinále žen - slopestyle – 1. Gremaudová
14:00-15:20Alpské lyžováníKombinace mužů – slalom (Müller) – 20. místo
16:40-19:10Lední hokejŽeny - skupina: Německo -Francie 2:1P
17:00-19:20SaněJednotlivkyně, po 2 ze 4 jízd: 1. Taubitzová
17:30-19:05RychlobrusleníŽeny - 1000m (Zdráhalová) 10. místo
18:05-20:05CurlingSemifinále smíšených dvojic
19:00-21:15Skoky na lyžíchMuži - malý můstek jednotlivci (Koudelka) – 40. místo
19:15-22:55KrasobrusleníKrátký program - taneční páry: Taschlerovi 14., Mrázkovi 17.
19:30-21:05SnowboardingFinále žen - Big Air – 1. Muraseová
20:10-22:40Lední hokejŽeny - skupina: Švýcarsko – USA 0:5
21:10-23:40Lední hokejŽeny - skupina: Kanada – Česko 5:1

Úterý 10. února

ČasSportDisciplína
09:15-10:45Běh na lyžíchKvalifikace sprint klasicky-ženy, muži: Tuž – 4. místo, Černý14. místo, Janatová – 25. místo. Vypadli: Novák, Antošová, Beranová, Jaklová.
10:30-12:15Alpské lyžováníKombinace žen (sjezd) – Nováková – 23., Negri – 25.
10:30-13:15Short trackKvalifikace a finále - smíšená štafeta – 1. Itálie
11:15-12:15Akrobatické lyžováníKvalifikace mužů - boule, 1. kolo Kroupa – 24. místo
11:45-13:50Běh na lyžíchFinále sprint klasicky – Tuž – 5. místo
12:10-14:40Lední hokejŽeny - skupina: Japonsko – Švédsko 0:4
12:30-14:20Akrobatické lyžováníFinále mužů - slopestyle – 1. Ruud
13:30-15:30BiatlonIndividuální závod mužů na 20km Hornig – 26., Krčmář – 38., Karlík – 68., Hák – 81.
14:00-15:20Alpské lyžováníKombinace žen (slalom) Dubovská, Nováková – 16., Negri, Labaštová – 18.
14:05-16:05CurlingZápas o bronz - smíšené dvojice: Velká Británie – Itálie 3:5
14:15-15:15Akrobatické lyžováníKvalifikace žen - boule – 1. Anthonyová
16:40-19:10Lední hokejŽeny - skupina: Itálie – Německo 1:2
17:00-19:50SaněJednotlivkyně - jízdy 3 a 4 – 1. Taubitzová
18:05-20:25CurlingFinále - smíšené dvojice: Švédsko – USA 6:5
18:30-22:45KrasobrusleníKrátký program mužů – 1. Malinin
18:45-21:10Skoky na lyžíchSmíšené týmy – 1. Slovinsko
20:10-22:40Lední hokejŽeny - skupina: Kanada – USA 0:5
21:10-23:40Lední hokejŽeny - skupina: Finsko – Švýcarsko 3:1

Středa 11. února

ČasSportDisciplína
10:00-10:45Severská kombinaceMuži - střední můstek, skoky: Konvalinka 18., Vytrval 24.
10:30-12:30SnowboardingKvalifikace žen - U-rampa – 1. Kimová
11:00-11:45Akrobatické lyžováníKvalifikace žen - boule, 2. kolo – 1. Šimizuová
11:30-13:50Alpské lyžováníSuper-G mužů (Zabystřan – 17.)
13:45-14:35Severská kombinace, Muži - 10km běhCelkově: Vytrval – 26., Konvalinka – 20.
14:15-16:10BiatlonŽeny - 15km jednotlivci: 11. Vinklárková 11., 15. Voborníková, 31. Charvátová, 51. Jislová
14:15-15:35Akrobatické lyžováníFinále žen - boule: 1. Lemleyová
16:40-19:10Lední hokejMuži - skupina: Slovensko – Finsko 4:1
17:30-20:40SaněDvojice, ženy: 1. Vötterová, Oberhoferová
Dvojice muži: Rieder, Kainzwaldner
18:30-20:00RychlobrusleníMuži - 1000m: Stolz
19:05-22:05CurlingMuži - 1. kolo: Česko – USA 7:8
19:30-23:10KrasobrusleníVolné tance: Taschlerovi – 15. místo, Mrázkovi – 16. místo
19:30-21:30SnowboardingKvalifikace mužů - U-rampa: 1. Tocuka
21:10-23:40Lední hokejMuži - skupina: Švédsko – Itálie 5:2

Čtvrtek 12. února

ČasSportDisciplína
09:05-12:05CurlingŽeny - 1. kolo
10:00-10:45Akrobatické lyžováníKvalifikace mužů - boule, Kroupa – 28. místo
10:00-11:30SnowboardingKvalifikace mužů - snowboardcross, Houser – 29. místo, Choura – 24. místo
11:30-13:50Alpské lyžováníSuper-G žen (Ledecká – nedokončila, Nováková – 14., Labaštová -20., Negri – 24.)
12:00-13:20Akrobatické lyžováníFinále mužů - boule – 1. Woods
12:10-14:40Lední hokejMuži - skupina: Švýcarsko – Francie 4:0
13:00-14:55Běh na lyžíchIntervalový závod žen na 10km: volně (Havlíčková – 55., Janatová – 12., Jaklová – 54., Milerská – 53)
13:30-15:10SnowboardingFinále mužů - snowboardcross – Choura – 15., Houser 31.
14:05-17:05CurlingMuži - 2. kolo
16:30-18:05RychlobrusleníŽeny - 5000m: Sáblíková – 11. místo
16:40-19:10Lední hokejMuži - skupina: Česko – Kanada 0:5
18:30-19:55SaněŠtafeta týmů – 1. Německo
19:05-22:05CurlingŽeny - 2. kolo
19:30-21:20SnowboardingFinále žen - U-rampa – 1. Čche Ka-on
20:15-22:20Short trackFinále žen - 500 m : 1. X. Velzeboerová, Finále muži - 1000 m: Van ‚T Wout
21:10-23:40Lední hokejMuži - skupina: Německo – Dánsko 3:1, Lotyšsko – USA 1:5

Pátek 13. února

ČasSportDisciplína
09:05-12:05CurlingMuži - 3. kolo: Švýcarsko – Česko 7:3
10:00-11:30SnowboardingKvalifikace žen - snowboardcross 1. Adamczyková, 23. Hrůšová
12:00-13:55Běh na lyžíchIntervalový závod mužů na 10km volně: 11. Novák, 13. Bauer, 45. Ophoff , 56. Tuž.
12:10-14:40Lední hokejMuži - skupina: Finsko – Švédsko 4:1, Itálie – Slovensko 2:3
13:30-15:10SnowboardingFinále žen - snowboardcross Adamczyková – STŘÍBRO
14:00-15:40BiatlonMuži - 10 km sprint: 20. Hornig, 28. Krčmář, 33. Mikyska, 45. Karlík
14:05-17:05CurlingŽeny - 3. kolo
16:00-18:40Skeleton – ženy1. jízda a 2. jízda– Fernstädtová 11. místo
16:00-18:15RychlobrusleníMuži - 10 000m: Jílek – ZLATO
16:40-19:10Lední hokejMuži - skupina: Francie – Česko 3:6
16:40-19:10Lední hokejŽeny - čtvrtfinále: Česko – Švédsko 0:2
19:00-23:15KrasobrusleníVolné jízdy mužů: 1. Šajdorov
19:05-22:05CurlingMuži - 4. kolo: Česko – Norsko 4:7
19:30-22:20SkeletonMuži - jízdy 3 a 4: 1. 1. Weston (Brit.)
19:30-21:20SnowboardingFinále mužů - U-rampa: 1. Tocuka
21:10-23:40Lední hokejMuži - skupina: Kanada – Švýcarsko 5:1
21:10-23:40Lední hokejŽeny – čtvrtfinále: USA – Itálie 6:0

Sobota 14. února

ČasSportDisciplína
09:05-12:05CurlingŽeny - 4. kolo
10:00-12:00Alpské lyžováníObří slalom mužů - 1. kolo: Müller – 39. místo
10:30-12:05Akrobatické lyžováníFinále žen - dvojité boule: 1. Anthonyová
12:00-14:00Běh na lyžíchŠtafeta žen 4x7,5km (Schüztová, Jaklová, Milerská, Janatová) – 11. místo
12:10-14:40Lední hokejMuži - skupina: Švédsko – Slovensko 5:3, Německo – Lotyšsko 3:4
13:30-15:20Alpské lyžováníObří slalom mužů - 2. kolo: 1. Pinheiro Braathen
14:45-15:35BiatlonŽeny - sprint na 7,5km: 19. Voborníková, 46. Charvátová, 50. Vinklárková, 81. Davidová
14:05-17:05CurlingMuži - 5. kolo: Česko – Velká Británie 4:7
16:00-18:05RychlobrusleníŽeny - týmová stíhačka, kvalifikace: 1. Kanada
16:00-18:05RychlobrusleníMuži - 500m: 1. Stolz
16:40-19:10Lední hokejMuži - skupina: Finsko – Itálie 11:0
16:40-19:10Lední hokej Ženy - čtvrtfinále: Kanada - Německo 5:1
18:00-20:50SkeletonŽeny - jízdy 3 a 4: 10. Fernstädtová
18:45-21:05Skoky na lyžíchMuži - velký můstek jednotlivci: 42. Koudelka
19:05-22:05CurlingŽeny - 5. kolo
19:30-21:45Akrobatické lyžováníKvalifikace žen - big air: 1. Oldhamová
20:15-23:05Short trackFinále muži - 1500m: 1. Van `T Wout
21:10-23:40Lední hokejMuži - skupina: USA – Dánsko 6:3
21:10-23:40Lední hokejŽeny - čtvrtfinále: Finsko – Švýcarsko 0:1

Neděle 15. února

ČasSportDisciplína
09:05-12:05CurlingMuži - 6. kolo
10:00-12:00Alpské lyžováníObří slalom žen - 1. kolo 47. Labaštová, Negri – nedokončila
10:00-12:50BobyMonobob ženy - po 2 ze 4 jízd : 1. Nolteová
10:15-12:30SnowboardingKvalifikace mužů - slopestyle Hroneš – 21. místo, nepostoupil
10:30-12:05Akrobatické lyžováníFinále mužů - dvojité boule: 1. Kingsbury
11:15-12:00BiatlonMuži - stíhací závod na 12,5km Krčmář – 18., Hornig – 19., Karlík – 35., Mikyska – 45.
12:00-14:00Běh na lyžíchŠtafeta mužů 4x7,5km Tuž, Novák, Bauer, Ophoff – 7. místo
12:10-14:40Lední hokejMuži - skupina: Švýcarsko – Česko 4:3P
13:30-15:20Alpské lyžováníObří slalom žen - 2. kolo Labaštová -38., Negri – nedokončila 1. kolo
13:30-14:50SnowboardingFinále smíšených týmů - snowboardcross Adamczyková + Choura -11., Hrůšová + Houser – 16.
14:05-17:05CurlingŽeny - 6. kolo
14:15-16:15SnowboardingKvalifikace žen - slopestyle: Záveská 23. místo, nepostoupila
14:45-16:00BiatlonŽeny - stíhací závod na 10km Charvátová – 50., Voborníková – 18., Vinklárková – 51.
16:00-18:05RychlobrusleníMuži - týmová stíhačka, kvalifikace: 1. Itálie
16:00-18:05RychlobrusleníŽeny - 500m: Zdráhalová – 26.
16:40-19:10Lední hokejMuži - skupina: Kanada – Francie 10:2
18:00-20:00SkeletonSmíšené týmy: 1. Stoeckerová, Weston
18:45-21:05Skoky na lyžíchŽeny - velký můstek jednotlivci: Indráčková -27., Ulrichová - 43.
19:05-22:05CurlingMuži - 7. kolo: Itálie – Česko 10:5
19:10-21:40Lední hokejMuži - skupina: Dánsko – Lotyšsko 4:2
19:30-21:45Akrobatické lyžováníKvalifikace mužů - big air: 1. Forehand
19:45-22:25KrasobrusleníKrátký program dvojic
21:10-23:40Lední hokejMuži - skupina: USA – Německo 5:1

Pondělí 16. února

ČasSportDisciplína
09:05-12:05CurlingŽeny - 7. kolo
10:00-12:00Alpské lyžováníSlalom mužů - 1. kolo Müller nedokončil
10:00-13:00BobyDvojbob mužů - 1. a 2. jízda: 1. Lochner
11:00-13:15Short trackFinále mužů - 500 m, žen - 1000 m: 1. Velzeboerová
13:30-15:20Alpské lyžováníSlalom mužů - 2. kolo: 1. Meillard
14:05-17:05CurlingMuži - 8. kolo: Česko 2:8 Kanada
16:40-19:10Lední hokejŽeny - semifinále: USA 5:0 Švédsko
19:00-22:15BobováníMonobob žen - 1. Meyersová Taylorová (USA)
19:00-21:05Skoky na lyžíchMuži - super tým – 1. Rakousko
19:05-22:05CurlingŽeny - 8. kolo
19:30-21:05Akrobatické lyžováníFinále žen - big air – 1. Oldhamová
20:00-23:10KrasobrusleníVolná jízda dvojic – 1. Miuraová, Kihara
21:10-23:40Lední hokejŽeny - semifinále: Kanada – Švýcarsko 2:1

Úterý 17. února

ČasSportDisciplína
09:05-12:05CurlingMuži - 9. kolo: Česko – Německo 9:7
10:00-10:45Severská kombinaceSkoky - velký můstek: 29. Vytrval. 21. Konvalinka
11:00-12:15Akrobatické lyžováníKvalifikace žen - skoky (Měrková) – odloženo
12:10-14:40Lední hokejMuži - předkolo: Německo – Francie 5:1. Švýcarsko – Itálie 3:0
13:00-14:50SnowboardingFinále žen - slopestyle – odloženo
13:30-14:45Akrobatické lyžováníKvalifikace mužů - skoky (Nicholas Novák) – odloženo
13:45-14:35Severská kombinaceBěh na 10km: 29. Vytrval, 25. Konvalinka
14:05-17:05CurlingŽeny - 9. kolo
14:30-16:10BiatlonŠtafeta mužů 4x7,5km: 6. Česko (Mikyska, Hornig, Hák, Krčmář)
14:30-17:25RychlobrusleníFinále týmové stíhačky: Muži: 1. Itálie Ženy: 1. Kanada
16:40-19:10Lední hokejMuži - předkolo: Česko – Dánsko 3:2
18:30-22:45KrasobrusleníKrátký program žen: 1. Nakaiová
19:00-22:10Bobování1. Lochner, Fleischhauer
19:05-22:05CurlingMuži - 10. kolo
19:30-21:05Akrobatické lyžováníFinále mužů - big air: 1. Frostad
21:10-23:40Lední hokejMuži - předkolo: Švédsko – Lotyšsko

Středa 18. února

ČasSportDisciplína
09:05-12:05CurlingŽeny - 10. kolo
09:45-10:45Běh na lyžíchKvalifikace týmového sprintu - volný styl: 14. Schützová + Janatová, 11. Novák +Tuž
10:00-12:00Alpské lyžováníSlalom žen - 1. kolo 24. Dubovská, 45. Labaštová, nedokončila Sommerová
10:00-12:00Akrobatické lyžováníKvalifikace žen - skoky 25. Měrková
11:20SnowboardingFinále mužů - slopestyle: 1. Su I-ming
11:45-13:15Běh na lyžíchFinále týmového sprintu - volný styl: 14. Schützová + Janatová, 8. Novák + Tuž
12:10-14:40Lední hokejMuži - čtvrtfinále: Slovensko – Německo 6:2
13:30-15:20Alpské lyžováníSlalom žen - 2. kolo: 18. Dubovská
14:30-15:30Akrobatické lyžováníFinále žen – skoky: 1. Sü Meng-tchao
14:30SnowboardingFinále žen – slopestyle: 1. Fukadaová
14:05-17:05CurlingMuži - 11. kolo: Čína – Česko 5:10
14:45-16:20BiatlonŠtafeta žen 4x6km: 5. Česko (Charvátová, Jislová, Voborníková, Vinklárková)
16:40-19:10Lední hokejMuži - čtvrtfinále: Kanada – Česko 4:3P
19:05-22:05CurlingŽeny - 11. kolo
19:10 – 21:40Lední hokejMuži – čtvrtfinále: Finsko – Švýcarsko 3:2P
20:15-22:05Short trackFinále mužů - 500m: 1. Dubois, ženy - štafeta: Korea
21:10-23:40Lední hokejMuži - čtvrtfinále: USA – Švédsko 2:1P

Čtvrtek 19. února

ČasSportDisciplína
09:05-12:05CurlingMuži - 12. kolo: Švédsko – Česko 4:10
09:50-11:10SkialpinismusKvalifikace sprintu: ženy: 1. Harropová, muži: 1. Cardona Coll
10:00-10:50Severská kombinaceTýmový sprint - velký můstek (8. Vytrval + Konvalinka)
12:55-14:45SkialpinismusFinále sprintu mužů a žen: Fattonová, Cardona Coll
14:00-15:00Severská kombinaceTýmový sprint - běh 2x7,5km (8. Vytrval + Konvalinka)
14:05-17:05CurlingŽeny - 12. kolo
14:40-17:10Lední hokejŽeny - zápas o bronz: Švýcarsko – Švédsko 1:2P
16:30-18:10RychlobrusleníMuži - 1500m: 16. Jílek
19:00-23:15KrasobrusleníVolné jízdy žen – 1. Liuová
19:05-22:05CurlingSemifinále mužů: Velká Británie - Švýcarsko 8:5, Kanada - Norsko 5:4 po dodatečném endu.
19:10-22:10Lední hokejŽeny - finále: USA – Kanada 2:1 v prodloužení
19:30-21:30Akrobatické lyžováníKvalifikace žen - U-rampa: 1. Atkinová

Pátek 20. února

ČasSportDisciplína
10:00-13:00BobyŽeny - dvojboby (po 2 ze čtyř jízd): 1. Nolteová, Leviová
10:00-11:30Akrobatické lyžováníKvalifikace žen - skicross Cholenská, Krausová –– obě skončily v osmifinále
13:30-12:00Akrobatické lyžováníKvalifikace mužů - skoky: 22. Novák
12:00-13:40Akrobatické lyžováníFinále žen - skicross: 24. Cholenská, 29. Krausová
13:30-1430Akrobatické lyžováníFinále mužů - skoky: 1. Wang Sin-ti
14:05-17:05CurlingSemifinále žen:: Kanada - Švédsko 3:6, USA - Švýcarsko 4:7.
14:15-15:20BiatlonMuži - hromadný start na 15km: 6. Krčmář, 19. Hornig
16:30-18:10RychlobrusleníŽeny - 1500m : Zdráhalová – 14. místo
16:40-19:10Lední hokejMuži - semifinále: Kanada – Finsko 3:2
19:05-22:05CurlingZápas o bronz mužů: Švýcarsko – Norsko 9:1
19:30-21:20Akrobatické lyžováníFinále mužů - U-rampa: 1. Ferreira
20:15-22:40Short trackčtvrtfinále žen - 1500m: Vaňková – nedokončila, muži - štafeta 5000m: 1. Nizozemsko
21:10-23:40Lední hokejMuži - semifinále: USA – Slovensko 6:2

Sobota 21. února

ČasSportDisciplína
10:00-13:00BobyČtyřbob – (po 2 ze 4 jízd): 1. Německo (Lochner, Margis, Wenzel, Fleischhauer)
10:00-11:30Akrobatické lyžováníKvalifikace mužů - skicross: 27. Paulus
10:45-12:35Akrobatické lyžováníFinále smíšených týmů - skoky: 1. USA
11:00-14:05Běh na lyžíchHromadný start mužů - klasicky, 50km: 1. Klaebo... 21. Bauer, 28. Ophoff, Novák nedokončil
12:00-13:40Akrobatické lyžováníFinále mužů - skicross, Paulus – konec ve čtvrtfinále, 16. místo
13:30-14:50SkialpinismusFinále smíšených týmů - štafeta: 1. Francie (Harropová a Anselmet)
14:05-17:05CurlingZápas o bronz žen: Kanada – USA 10:7
14:15-15:15BiatlonŽeny - hromadný start na 12,5 km: Voborníková – BRONZ
15:00-18:00RychlobrusleníHromadný start mužů: 1. Bergsma... 14. Jílek; hromadný start žen: 1. Groenewoudová
19:00-22:10BobováníDvojbob ženy - 3. a 4. jízda: 1. Německo (Nolteová, Leviová)
19:05-22:25CurlingFinále mužů: Kanada – Velká Británie 9:6
19:30-21:20Akrobatické lyžováníFinále žen U-rampa – odloženo
20:00-22:30KrasobrusleníExhibice
20:40-23:40Lední hokejZápas o bronz mužů: Slovensko – Finsko 1:6

Neděle 22. února

ČasSportDisciplína
10:00-13:20BobyČtyřbob - 3. a 4. jízda: 1. Německo (Lochner, Margis, Wenzel, Fleischhauer)
10:00-13:35Běh na lyžíchHromadný start žen - klasicky, 50km: 1. Anderssonová... 19. Schützová, 24. Havlíčková
10:40Akrobatické lyžováníFinále žen – U-rampa: 1. Ku Aj-ling
11:05-14:25CurlingFinále žen: Švédsko – Švýcarsko 6:5
13:10-16:10Lední hokejFinále mužů: USA – Kanada 2:1 v prodloužení

Sporty a disciplíny na ZOH 2026

SportKategoriePočet disciplín
Lyžování a snowboardingAlpské lyžování11
Akrobatické lyžování13
Běh na lyžích12
Severská kombinace3
Skoky na lyžích5
Snowboarding11
BrusleníKrasobruslení5
Rychlobruslení14
Short track9
Biatlon11
Boby4
Curling3
Lední hokej 2
Saně4
Skeleton2
Skialpinismus5

Skialpinismus – nový sport na ZOH

Zařazení nového sportu bývá při zimních olympijských hrách velkou událostí. Naposledy byl v roce 1998 přidán v Naganu snowboarding. V Miláně a Cortině se poprvé představí skialpinismus. Medaile se budou rozdávat v pěti disciplínách – v mužském a ženském sprintu, v závodu jednotlivců a ve smíšené štafetě.

Co je skialpinismus? Stručně řečeno jde o pohyb na lyžích ve volném terénu. V soutěžní podobě se odehrává na vyznačených trasách a kombinuje výstupy na lyžích se stoupacími pásy, výstupy s lyžemi na batohu a sjezdy. Hodnotí se nejrychlejší čas.

Sportoviště na ZOH 2026 v Miláně a Cortině

Podívejte se, ve kterých městech se budou jednotlivé soutěže odehrávat:

MěstoSporty
Milánlední hokej, short track, krasobruslení
Cortina d’Ampezzo alpské lyžování, boby, skeleton, curling
Val die Fiemme rychlobruslení, skoky na lyžích, severská kombinace, běh na lyžích
Livigno akrobatické lyžování, snowboarding
Bormio alpské lyžování, skialpinismus
Anterselvabiatlon

České medaile ze zimní olympiády:

RokDějiště ZOHMedailistaSport a disciplínaMedaile
1998NaganoHokejistéFináleZlato
1998NaganoKateřina NeumannováBěh na lyžích – 5km klasickystříbro
1998NaganoKateřina NeumannováBěh na lyžích – 10 km volně, stíhací závodbronz
2002Salt Lake CityAleš ValentaAkrobatické lyžování – skokyzlato
2002Salt Lake CityKateřina NeumannováBěh na lyžích – 15km volněstříbro
2002Salt Lake CityKateřina NeumannováBěh na lyžích – 2x 5km stíhací závod
2006TurínKateřina NeumannováBěh na lyžích – 30 km volnězlato
2006TurínKateřina NeumannováBěh na lyžích – skiatlonstříbro
2006TurínLukáš BauerBěh na lyžích – 15km klasickystříbro
2006TurínHokejistéZápas o 3. místobronz
2010VancouverMartina SáblíkováRychlobruslení – 3000 metrůzlato
2010VancouverMartina SáblíkováRychlobruslení – 5000 metrůzlato
2010VancouverLukáš BauerBěh na lyžích – 15km volněbronz
2010VancouverMartin Jakš, Lukáš Bauer, Jiří Magál, Martin KoukalBěh na lyžích – štafeta 4x10kmbronz
2010VancouverMartina SáblíkováRychlobruslení – 1500 metrůbronz
2010VancouverŠárka ZáhrobskáAlpské lyžování – slalombronz
2014SočiEva SamkováSnowboarding – snowboardcrosszlato
2014SočiMartina SáblíkováRychlobruslení – 5000 metrůzlato
2014SočiMartina SáblíkováRychlobruslení – 3000 metrůstříbro
2014SočiOndřej MoravecBiatlon – stíhací závodstříbro
2014SočiGabriela SoukalováBiatlon – závod s hromadným startemstříbro
2014SočiVeronika Vítková, Gabriela Soukalová, Jaroslav Soukup, Ondřej MoravecBiatlon – smíšená štafetastříbro
2014SočiJaroslav SoukupBiatlon – sprintbronz
2014SočiOndřej MoravecBiatlon – závod s hromadným startembronz
2014SočiEva Puskarčíková, Gabriela Soukalová, Jitka Landová, Veronika VítkováBiatlon – štafeta ženbronz
2018PchjongčchangEster LedeckáAlpské lyžování – superobří slalomzlato
2018PchjongčchangEster LedeckáSnowboarding – paralelní obří slalomzlato
2018PchjongčchangMichal Krčmář Biatlon – sprintstříbro
2018PchjongčchangMartina SáblíkováRychlobruslení – 5000 metrůstříbro
2018PchjongčchangVeronika VítkováBiatlon – sprintbronz
2018PchjongčchangEva SamkováSnowboarding – snowboardcrossbronz
2018PchjongčchangKarolína ErbanováRychlobruslení – 500 metrůbronz
2022PekingEster LedeckáSnowboarding – paralelní obří slalomzlato
2022PekingMartina SáblíkováRychlobruslení – 5000 metrůbronz
