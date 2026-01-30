Program ZOH 2026: kdy sledovat české sportovce na olympiádě v Miláně a Cortině?

Do zimních olympijských her v roce 2026 zbývá posledních pár dnů. Největší sportovní svátek hostí italská města Milán a Cortina od 6. do 22. února. Už teď se můžete podívat na program jednotlivých soutěžních dní, seznam sportů a disciplín či přehled závodišť, na kterých se bude o medaile bojovat.

Olympijské kruhy v Cortině rok před startem her | foto: Claudia GrecoReuters

Kdy začínají zimní olympijské hry 2026?

Slavnostní zahájení zimních olympijských her v Miláně a Cortině proběhne na milánském San Siru 6. února 2026.

Před slavnostním zahájením jsou na programu i první disciplíny – rozehraje se turnaj smíšených dvojic v curlingu, ženský hokejový turnaj, kvalifikace čeká účastníky big airu na snowboardu a na programu je i týmová soutěž v krasobruslení.

Středa 4. února

ČasSportDisciplína
19:05Curlingkolo smíšených dvojic: Kanada vs. Česko

Čtvrtek 5. února

ČasSportDisciplína
10:05Curlingkolo smíšených dvojic: Švédsko vs. Česko
12:10Lední hokejpředkolo ženy: Švédsko - Německo
14:35Curlingkolo smíšených dvojic: Česko vs. Velká Británie
14:40Lední hokejpředkolo žen: Itálie - Francie
16:40Lední hokejpředkolo žen: USA - Česko
19:05Curlingkolo smíšených dvojic
19:30Snowboardingkvalifikace mužů - Big Air (Hroneš)
21:10Lední hokejpředkolo žen: Finsko - Kanada

Pátek 6. února

ČasSportDisciplína
09:55Krasobruslenítýmová soutěž - krátký program žen, taneční jízda, krátký program sportovních dvojic
10:05Curlingkolo smíšených dvojic
12:10Lední hokejpředkolo žen Francie - Japonsko
14:35Curlingkolo smíšených dvojic: Česko – USA
14:40Lední hokejpředkolo žen: Česko - Švýcarsko
20:00Slavnostní ceremoniálMilán, stadion San Siro

Program 1. dne ZOH – sobota 7. února

ČasSportDisciplína
10:05-12:05CurlingKolo smíšených dvojic
10:30-12:45Akrobatické lyžováníKvalifikace žen ve slopestyle
11:30-13:50Alpské lyžováníSjezd mužů (Zabystřan)
12:10-14:40Lední hokejŽenské předkolo: Německo – Japonsko
13:00-14:50Běh na lyžíchSkiatlon žen 10km+10km (Havlíčková, Jaklová, Janatová, Milerská)
14:00-16:15Akrobatické lyžováníKvalifikace mužů ve slopestyle
14:35-16:35CurlingKolo smíšených dvojic: Česko – Korea
14:40-17:10Lední hokejŽenské předkolo: Švédsko – Itálie
16:00-17:50RychlobrusleníŽeny - 3000m (Sáblíková)
16:40-19:10Lední hokejŽenské předkolo: USA – Finsko
17:00-19:20SaněJednotlivci - jízdy 1 a 2 (Hyman)
18:45-21:00Skoky na lyžíchŽeny - malý můstek jednotlivci (Jenčová, Ulrichová, Indráčková)
19:05-21:05CurlingKolo smíšených dvojic
19:30-21:05SnowboardingFinále mužů - Big Air
19:45-22:55KrasobrusleníTýmová soutěž (krátký program mužů, volná taneční jízda)
21:10-23:40Lední hokejŽenské předkolo: Švýcarsko – Kanada

Program 2. dne ZOH – neděle 8. února

ČasSportDisciplína
09:00-11:00SnowboardingKvalifikace mužů a žen - obří paralelní slalom (Ledecká, Maděrová, Minárik)
10:05-12:05CurlingKolo smíšených dvojic: Norsko – Česko
11:30-13:50Alpské lyžováníSjezd žen (Labaštová, Nováková)
12:30-14:00Běh na lyžíchSkiatlon mužů 10km+10km (Bauer,Novák, Tuž, Ophoff)
13:00-14:40SnowboardingFinále mužů a žen - obří paralelní slalom ?(Ledecká, Maděrová, Minárik)
14:05-15:40BiatlonŠtafeta smíšených dvojic 4x6km (Česko)
14:35-16:35CurlingKolo smíšených dvojic
16:00-18:20RychlobrusleníMuži - 5000m (Jílek)
16:40-19:10Lední hokejŽenské předkolo: Francie – Švédsko
17:00-19:40SaněJednotlivci - jízdy 3 a 4 (Hyman)
19:05-21:05CurlingKolo smíšených dvojic
19:30-23:05KrasobrusleníTýmová soutěž (volné jízdy: dvojice, ženy, muži)
19:30-21:45SnowboardingKvalifikace žen - big air (Záveská)
21:10-23:40Lední hokejŽenské předkolo: Česko – Finsko

Program 3. dne ZOH – pondělí 9. února

ČasSportDisciplína
10:05-12:05CurlingKolo smíšených dvojic: Česko- Estonsko
10:30-12:15Alpské lyžováníKombinace mužů (sjezd)
12:10-14:40Lední hokejŽenské předkolo: Japonsko – Itálie
12:30-14:20Akrobatické lyžováníFinále žen - slopestyle
14:00-15:20Alpské lyžováníKombinace mužů (slalom)
16:40-19:10Lední hokejŽenské předkolo: Německo -Francie
17:00-19:20SaněJednotlivkyně - jízdy 1 a 2
17:30-19:05RychlobrusleníŽeny - 1000m (Zdráhalová)
18:05-20:05CurlingSemifinále smíšených dvojic
19:00-21:15Skoky na lyžíchMuži - malý můstek jednotlivci (Koudelka)
19:15-22:55KrasobrusleníKrátký program - taneční páry (Taschlerovi, Mrázkovi)
19:30-21:05SnowboardingFinále žen - Big Air
20:10-22:40Lední hokejŽenské předkolo: Švýcarsko -USA
21:10-23:40Lední hokejŽenské předkolo: Kanada – Česko

Program 4. dne ZOH – úterý 10. února

ČasSportDisciplína
09:15-10:45Běh na lyžíchKvalifikace sprint klasicky-ženy, muži (Bauer, Černý, Antošová, Beranová, Jaklová, Janatová, Milerská, Novák, Ophoff, Tuž)
10:30-12:15Alpské lyžováníKombinace žen (sjezd)
10:30-13:15Short trackKvalifikace a finále - ženy 500m, muži 1000m, smíšená štafeta
11:15-12:15Akrobatické lyžováníKvalifikace mužů - boule, 1. kolo (Kroupa)
11:45-13:50Běh na lyžíchFinále sprint klasicky (ženy, muži) ?
12:10-14:40Lední hokejŽenské předkolo: Japonsko – Švédsko
12:30-14:20Akrobatické lyžováníFinále mužů - slopestyle
13:30-15:30BiatlonIndividuální závod mužů na 20km (Krčmář, Hornig, Karlík, Hák, Mikyska)
14:00-15:20Alpské lyžováníKombinace žen (slalom)
14:05-16:05CurlingZápas o bronz - smíšené dvojice
14:15-15:15Akrobatické lyžováníKvalifikace žen - boule
16:40-19:10Lední hokejŽenské předkolo: Itálie – Německo
17:00-19:50SaněJednotlivkyně - jízdy 3 a 4
18:05-20:25CurlingFinále - smíšené dvojice
18:30-22:45KrasobrusleníKrátký program mužů
18:45-21:10Skoky na lyžíchSmíšené týmy
20:10-22:40Lední hokejŽenské předkolo: Kanada – USA
21:10-23:40Lední hokejŽenské předkolo: Finsko – Švýcarsko

Program 5. dne ZOH – středa 11. února

ČasSportDisciplína
10:00-10:45Severská kombinaceMuži - malý můstek, skoky (Vytrval, Konvalinka)
10:30-12:30SnowboardingKvalifikace žen - halfpipe
11:00-11:45Akrobatické lyžováníKvalifikace žen - boule, 2. kolo
11:30-13:50Alpské lyžováníSuper-G mužů (Zabystřan)
13:45-14:35Severská kombinaceMuži - 10km běh (Vytrval, Konvalinka)
14:15-16:10BiatlonŽeny - 15km jednotlivci (Davidová, Charvátová, Jislová, Voborníková, Vinklárková)
14:15-15:35Akrobatické lyžováníFinále žen - boule
16:40-19:10Lední hokejMuži - předkolo: Slovensko – Finsko
17:30-20:40SaněDvojice muži a ženy - 1. a 2. jízda
18:30-20:00RychlobrusleníMuži - 1000m
19:05-22:05CurlingMuži - 1. kolo: Česko – USA
19:30-23:10KrasobrusleníVolné tance
19:30-21:30SnowboardingKvalifikace mužů - halfpipe
21:10-23:40Lední hokejMuži - předkolo: Švédsko – Itálie

Program 6. dne ZOH – čtvrtek 12. února

ČasSportDisciplína
09:05-12:05CurlingŽeny - 1. kolo
10:00-10:45Akrobatické lyžováníKvalifikace mužů - boule, 2. kolo (Kroupa)
10:00-11:30SnowboardingKvalifikace mužů - snowboardcross (Houser, Choura)
11:30-13:50Alpské lyžováníSuper-G žen (Nováková, Labaštová)
12:00-13:20Akrobatické lyžováníFinále mužů - boule (Kroupa?)
12:10-14:40Lední hokejMuži - předkolo: Švýcarsko – Francie
13:00-14:55Běh na lyžíchIntervalový závod žen na 10km :volně (Havlíčková, Beranová, Janatová, Jaklová, Milerská)
13:30-15:10SnowboardingFinále mužů - snowboardcross
14:05-17:05CurlingMuži - 2. kolo
16:30-18:05RychlobrusleníŽeny - 5000m (Sáblíková)
16:40-19:10Lední hokejMuži - předkolo: Česko – Kanada
18:30-19:55SaněŠtafeta týmů
19:05-22:05CurlingŽeny - 2. kolo
19:30-21:20SnowboardingFinále žen - halfpipe
20:15-22:20Short trackFinále žen - 500m, muži - 1000m
21:10-23:40Lední hokejMuži - předkolo: Německo – Dánsko, Lotyšsko – USA

Program 7. dne ZOH – pátek 13. února

ČasSportDisciplína
09:05-12:05CurlingMuži - 3. kolo: Švýcarsko – Česko
10:00-11:30SnowboardingKvalifikace žen - snowboardcross (Adamczyková, Hrůšová)
12:00-13:55Běh na lyžíchIntervalový závod mužů na 10km volně (Novák, Černý, Bauer, Ophoff, Tuž)
12:10-14:40Lední hokejMuži - předkolo: Finsko – Švédsko, Itálie – Slovensko
13:30-15:10SnowboardingFinále žen - snowboardcross ?(Adamczyková, Hrůšová)
14:00-15:40BiatlonMuži - 10km sprint (Krčmář, Hornig, Karlík, Hák, Mikyska)
14:05-17:05CurlingŽeny - 3. kolo
16:00-18:40SkeletonŽeny - jízdy 1 a 2 (Fernstädtová)
16:00-18:15RychlobrusleníMuži - 10000m (Jílek)
16:40-19:10Lední hokejMuži - předkolo: Francie – Česko
16:40-19:10Lední hokejženy - čtvrtfinále
19:00-23:15KrasobrusleníVolné jízdy mužů
19:05-22:05CurlingMuži - 4. kolo
19:30-22:20SkeletonMuži - jízdy 3 a 4
19:30-21:20SnowboardingFinále mužů - halfpipe
21:10-23:40Lední hokejMuži - předkolo: Kanada – Švýcarsko
21:10-23:40Lední hokejženy – čtvrtfinále

Program 8. dne ZOH – sobota 14. února

ČasSportDisciplína
09:05-12:05CurlingŽeny - 4. kolo
10:00-12:00Alpské lyžováníObří slalom mužů - 1. kolo (Zabystřan, Müller)
10:30-12:05Akrobatické lyžováníFinále žen - dvojité boule
12:00-14:00Běh na lyžíchŠtafeta žen 4x7,5km (Česko)
12:00-14:50SkeletonŽeny - jízdy 3 a 4 (Fernstädtová)
12:10-14:40Lední hokejMuži - předkolo: Švédsko – Slovensko, Německo – Lotyšsko
13:30-15:20Alpské lyžováníObří slalom mužů - 2. kolo ?(Zabystřan, Müller)
14:00-15:35BiatlonŽeny - sprint na 7,5km (Davidová, Charvátová, Jislová, Voborníková, Vinklárková)
14:05-17:05CurlingMuži - 5. kolo: Česko – Velká Británie
16:00-18:05RychlobrusleníŽeny - týmová stíhačka, kvalifikace
16:00-18:05RychlobrusleníMuži - 500m
16:40-19:10Lední hokejMuži - předkolo: Finsko – Itálie
16:40-19:10Lední hokej ženy - čtvrtfinále
18:45-21:05Skoky na lyžíchMuži - velký můstek jednotlivci (Koudelka)
19:05-22:05CurlingŽeny - 5. kolo
19:30-21:45Akrobatické lyžováníKvalifikace žen - big air
20:15-23:05Short trackFinále (ženy - 1000m, muži - 1500m)
21:10-23:40Lední hokejMuži - předkolo: USA – Dánsko
21:10-23:40Lední hokejženy - čtvrtfinále

Program 9. dne ZOH – neděle 15. února

ČasSportDisciplína
09:05-12:05CurlingMuži - 6. kolo
10:00-12:00Alpské lyžováníObří slalom žen - 1. kolo (Dubovská, Nováková, Negri)
10:00-12:50BobyMonobob ženy - 1. a 2. jízda
10:30-12:05Akrobatické lyžováníFinále mužů - dvojité boule
11:00-12:30SnowboardingKvalifikace smíšených týmů - snowboardcross
11:15-12:00BiatlonMuži - stíhací závod na 12,5km (Krčmář, Hornig, Karlík, Hák, Mikyska)
12:00-14:00Běh na lyžíchŠtafeta mužů 4x7,5km
12:10-14:40Lední hokejMuži - předkolo: Švýcarsko – Česko
13:30-15:20Alpské lyžováníObří slalom žen - 2. kolo (? Dubovská, Nováková, Negri)
13:30-14:50SnowboardingFinále smíšených týmů - snowboardcross
14:05-17:05CurlingŽeny - 6. kolo
14:45-16:00BiatlonŽeny - stíhací závod na 10km (Davidová, Charvátová, Jislová, Voborníková, Vinklárková)
16:00-18:05RychlobrusleníMuži - týmová stíhačka, kvalifikace
16:00-18:05RychlobrusleníŽeny - 500m: Zdráhalová?
16:40-19:10Lední hokejMuži - předkolo: Kanada – Francie
18:00-20:00SkeletonSmíšené týmy
18:45-21:05Skoky na lyžíchŽeny - velký můstek jednotlivci (Jenčová, Indráčková, Ulrichová)
19:05-22:05CurlingMuži - 7. kolo: Itálie – Česko
19:10-21:40Lední hokejMuži - předkolo: Dánsko – Lotyšsko
19:30-21:45Akrobatické lyžováníKvalifikace mužů - big air
19:45-22:25KrasobrusleníKrátký program dvojic
21:10-23:40Lední hokejMuži - předkolo: USA – Německo

Program 10. dne ZOH – pondělí 16. února

ČasSportDisciplína
09:05-12:05CurlingŽeny - 7. kolo
10:00-12:00Alpské lyžováníSlalom mužů - 1. kolo (Müller)
10:00-13:00BobyDvojbob mužů - 1. a 2. jízda
10:30-12:45SnowboardingKvalifikace žen - slopestyle (Záveská)
11:00-13:15Short trackFinále mužů - 500m, žen - 1000m
13:30-15:20Alpské lyžováníSlalom mužů - 2. kolo ?(Müller)
14:00-16:15SnowboardingKvalifikace mužů - slopestyle (Hroneš)
14:05-17:05CurlingMuži - 8. kolo: Česko – Kanada
16:40-19:10Lední hokejŽeny - semifinále
19:00-22:15BobováníMonobob žen - 3. a 4. jízda
19:00-21:05Skoky na lyžíchMuži - super tým
19:05-22:05CurlingŽeny - 8. kolo
19:30-21:05Akrobatické lyžováníFinále žen - big air
20:00-23:10KrasobrusleníVolná jízda dvojic
21:10-23:40Lední hokejŽeny - semifinále

Program 11. dne ZOH – úterý 17. února

ČasSportDisciplína
09:05-12:05CurlingMuži - 9. kolo
10:00-10:45Severská kombinaceSkoky - velký můstek (Vytrval, Konvalinka)
11:00-12:15Akrobatické lyžováníKvalifikace žen - skoky (Měrková)
12:10-14:40Lední hokejMuži - osmifinále (2 zápasy)
13:00-14:50SnowboardingFinále žen - slopestyle
13:30-14:45Akrobatické lyžováníKvalifikace mužů - skoky (Nicholas Novák)
13:45-14:35Severská kombinaceBěh na 10km (Vytrval, Konvalinka)
14:05-17:05CurlingŽeny - 9. kolo
14:30-16:10BiatlonŠtafeta mužů 4x7,5km (Krčmář, Hornik, Karlík, Hák,Mikyska)
14:30-17:25RychlobrusleníFinále týmové stíhačky mužů a žen
16:40-19:10Lední hokejMuži - osmifinále
18:30-22:45KrasobrusleníKrátký program žen
19:00-22:10BobováníDvojbob mužů - 3. a 4. jízda
19:05-22:05CurlingMuži - 10. kolo
19:30-21:05Akrobatické lyžováníFinále mužů - big air
21:10-23:40Lední hokejMuži - osmifinále

Program 12. dne ZOH – středa 18. února

ČasSportDisciplína
09:05-12:05CurlingŽeny - 10. kolo
09:45-10:45Běh na lyžíchKvalifikace týmového sprintu - volný styl (Beranová, Janatová, Černý, Tuž)
10:00-12:00Alpské lyžováníSlalom žen - 1. kolo (Dubovská)
11:30-13:05Akrobatické lyžováníFinále žen - skoky
11:45-13:15Běh na lyžíchFinále týmového sprintu - volný styl (Beranová, Janatová, Černý, Tuž)
12:10-14:40Lední hokejMuži - čtvrtfinále
13:00-14:50SnowboardingFinále mužů - slopestyle
13:30-15:20Alpské lyžováníSlalom žen - 2. kolo (Dubovská?)
14:05-17:05CurlingMuži - 11. kolo: USA – Česko
14:10-16:40Lední hokejMuži - čtvrtfinále
14:45-16:20BiatlonŠtafeta žen 4x6km (Davidová, Charvátová, Jislová, Voborníková, Vinklárková)
16:40-19:10Lední hokejMuži - čtvrtfinále
19:05-22:05CurlingŽeny - 11. kolo
20:15-22:05Short trackFinále mužů - 500m, ženy - 3000m štafeta
21:10-23:40Lední hokejMuži - čtvrtfinále

Program 13. dne ZOH – čtvrtek 19. února

ČasSportDisciplína
09:05-12:05CurlingMuži - 12. kolo: Švédsko – Česko
09:50-11:10SkialpinismusKvalifikace sprintu mužů a žen
10:00-10:50Severská kombinaceTýmový sprint - velký můstek (Vytrval, Konvalinka)
10:30-12:30Akrobatické lyžováníKvalifikace mužů - halfpipe
11:30-13:05Akrobatické lyžováníFinále mužů - skoky
12:55-14:45SkialpinismusFinále sprintu mužů a žen
14:00-15:00Severská kombinaceTýmový sprint - běh 2x7,5km (Vytrval, Konvalinka)
14:05-17:05CurlingŽeny - 12. kolo
14:40-17:10Lední hokejŽeny - zápas o bronz
16:30-18:10RychlobrusleníMuži - 1500m (Jílek)
19:00-23:15KrasobrusleníVolné jízdy žen
19:05-22:05CurlingSemifinále mužů
19:10-22:10Lední hokejŽeny - finále
19:30-21:30Akrobatické lyžováníKvalifikace žen - halfpipe

Program 14. dne ZOH – pátek 20. února

ČasSportDisciplína
10:00-13:00BobyDvojbob ženy - 1. a 2. jízda
10:00-11:30Akrobatické lyžováníKvalifikace žen - skicross (Cholenská, Krausová)
12:00-13:40Akrobatické lyžováníFinále žen - skicross ?(Cholenská, Krausová)
14:05-17:05CurlingSemifinále žen
14:15-15:20BiatlonMuži - hromadný start na 15km (Krčmář, Hornig, Karlík, Hák, Mikyska)
16:30-18:10RychlobrusleníŽeny - 1500m (Zdráhalová)
16:40-19:10Lední hokejMuži - semifinále
19:05-22:05CurlingZápas o bronz mužů
19:30-21:20Akrobatické lyžováníFinále mužů - halfpipe
20:15-22:40Short trackčtvrtfinále žen - 1500m (Vaňková), muži - štafeta 5000m
21:10-23:40Lední hokejMuži - semifinále

Program 15. dne ZOH – sobota 21. února

ČasSportDisciplína
10:00-13:00BobyČtyřbob - 1. a 2. jízda
10:00-11:30Akrobatické lyžováníKvalifikace mužů - skicross (Paulus)
10:45-12:35Akrobatické lyžováníFinále smíšených týmů - skoky
11:00-14:05Běh na lyžíchHromadný start mužů - klasicky, 50km (Novák, Bauer, Ophoff, Tuž)
12:00-13:40Akrobatické lyžováníFinále mužů - skicross
13:30-14:50SkialpinismusFinále smíšených týmů - štafeta
14:05-17:05CurlingZápas o bronz žen
14:15-15:15BiatlonŽeny - hromadný start na 12,5km (Davidová, Charvátová, Jislová, Voborníková, Vinklárková)
15:00-18:00RychlobrusleníHromadný start mužů a žen (Jílek)
19:00-22:10BobováníDvojbob ženy - 3. a 4. jízda
19:05-22:25CurlingFinále mužů
19:30-21:20Akrobatické lyžováníFinále žen - halfpipe
20:00-22:30KrasobrusleníExhibice
20:40-23:40Lední hokejZápas o bronz mužů

Program 16. dne ZOH – neděle 22. února

ČasSportDisciplína
10:00-13:20BobyČtyřbob - 3. a 4. jízda
10:00-13:35Běh na lyžíchHromadný start žen - klasicky, 50km (Schützová)
11:05-14:25CurlingFinále žen
13:10-16:10Lední hokejFinále mužů

Sporty a disciplíny na ZOH 2026

SportKategoriePočet disciplín
Lyžování a snowboardingAlpské lyžování11
Akrobatické lyžování13
Běh na lyžích12
Severská kombinace3
Skoky na lyžích5
Snowboarding11
BrusleníKrasobruslení5
Rychlobruslení14
Short track9
Biatlon11
Boby4
Curling3
Lední hokej 2
Saně4
Skeleton2
Skialpinismus5

Skialpinismus – nový sport na ZOH

Zařazení nového sportu bývá při zimních olympijských hrách velkou událostí. Naposledy byl v roce 1998 přidán v Naganu snowboarding. V Miláně a Cortině se poprvé představí skialpinismus. Medaile se budou rozdávat v pěti disciplínách – v mužském a ženském sprintu, v závodu jednotlivců a ve smíšené štafetě.

Co je skialpinismus? Stručně řečeno jde o pohyb na lyžích ve volném terénu. V soutěžní podobě se odehrává na vyznačených trasách a kombinuje výstupy na lyžích se stoupacími pásy, výstupy s lyžemi na batohu a sjezdy. Hodnotí se nejrychlejší čas.

Sportoviště na ZOH 2026 v Miláně a Cortině

Podívejte se, ve kterých městech se budou jednotlivé soutěže odehrávat:

MěstoSporty
Milánlední hokej, short track, krasobruslení
Cortina d’Ampezzo alpské lyžování, boby, skeleton, curling
Val die Fiemme rychlobruslení, skoky na lyžích, severská kombinace, běh na lyžích
Livigno akrobatické lyžování, snowboarding
Bormio alpské lyžování, skialpinismus
Anterselvabiatlon

České medaile ze zimní olympiády:

RokDějiště ZOHMedailistaSport a disciplínaMedaile
1998NaganoHokejistéFináleZlato
1998NaganoKateřina NeumannováBěh na lyžích – 5km klasickystříbro
1998NaganoKateřina NeumannováBěh na lyžích – 10 km volně, stíhací závodbronz
2002Salt Lake CityAleš ValentaAkrobatické lyžování – skokyzlato
2002Salt Lake CityKateřina NeumannováBěh na lyžích – 15km volněstříbro
2002Salt Lake CityKateřina NeumannováBěh na lyžích – 2x 5km stíhací závod
2006TurínKateřina NeumannováBěh na lyžích – 30 km volnězlato
2006TurínKateřina NeumannováBěh na lyžích – skiatlonstříbro
2006TurínLukáš BauerBěh na lyžích – 15km klasickystříbro
2006TurínHokejistéZápas o 3. místobronz
2010VancouverMartina SáblíkováRychlobruslení – 3000 metrůzlato
2010VancouverMartina SáblíkováRychlobruslení – 5000 metrůzlato
2010VancouverLukáš BauerBěh na lyžích – 15km volněbronz
2010VancouverMartin Jakš, Lukáš Bauer, Jiří Magál, Martin KoukalBěh na lyžích – štafeta 4x10kmbronz
2010VancouverMartina SáblíkováRychlobruslení – 1500 metrůbronz
2010VancouverŠárka ZáhrobskáAlpské lyžování – slalombronz
2014SočiEva SamkováSnowboarding – snowboardcrosszlato
2014SočiMartina SáblíkováRychlobruslení – 5000 metrůzlato
2014SočiMartina SáblíkováRychlobruslení – 3000 metrůstříbro
2014SočiOndřej MoravecBiatlon – stíhací závodstříbro
2014SočiGabriela SoukalováBiatlon – závod s hromadným startemstříbro
2014SočiVeronika Vítková, Gabriela Soukalová, Jaroslav Soukup, Ondřej MoravecBiatlon – smíšená štafetastříbro
2014SočiJaroslav SoukupBiatlon – sprintbronz
2014SočiOndřej MoravecBiatlon – závod s hromadným startembronz
2014SočiEva Puskarčíková, Gabriela Soukalová, Jitka Landová, Veronika VítkováBiatlon – štafeta ženbronz
2018PchjongčchangEster LedeckáAlpské lyžování – superobří slalomzlato
2018PchjongčchangEster LedeckáSnowboarding – paralelní obří slalomzlato
2018PchjongčchangMichal Krčmář Biatlon – sprintstříbro
2018PchjongčchangMartina SáblíkováRychlobruslení – 5000 metrůstříbro
2018PchjongčchangVeronika VítkováBiatlon – sprintbronz
2018PchjongčchangEva SamkováSnowboarding – snowboardcrossbronz
2018PchjongčchangKarolína ErbanováRychlobruslení – 500 metrůbronz
2022PekingEster LedeckáSnowboarding – paralelní obří slalomzlato
2022PekingMartina SáblíkováRychlobruslení – 5000 metrůbronz
