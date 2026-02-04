Olympiáda začíná, pořiďte si něco z české kolekce pro ZOH 2026

Matouš Waller
  8:49
Pletené svetry, zimní bundy, mikiny, rukavice, batohy, ale i přehršel doplňků. Nabídka kolekce nadcházejících zimních olympijských her v Miláně a Cortině je široká a oproti předešlým ročníkům zahrnuje i několik novinek. Pořídit si je může kdokoli. Kolik stojí a kde se dá oblečení koupit? Nejlevnější kousek z kolekce vyjde už na stovku.
Biatlonistka Markéta Davidová v pletených rukavicích, čelence a svetru z...

Biatlonistka Markéta Davidová v pletených rukavicích, čelence a svetru z olympijské kolekci pro ZOH 2026. | foto: AP/Petr Slavík

Olympionici a paralympici v nové kolekci
Oficiální olympijská kolekce od hlavy až k patě.
Olympijská kolekce pro ZOH 2026 v Miláně a Cortině.
Ornamenty z tvorby grafika Vojtěcha Preissiga použité na oblečení pro zimní...
25 fotografií

Podoba kolekce pro letošní zimní olympijské hry je známá už od poloviny listopadu. Založená je na tvorbě grafika a ilustrátora Vojtěcha Preissiga, respektive pětici ornamentů z jím navržených písem. Stejně jako v předchozích letech je pro Český olympijský výbor zpracoval malíř Milan Jaroš. Letos poprvé není kolekce čistě v národních barvách.

ZOH 2026: Kdy se Češi zapojí do bojů v Miláně a Cortině

Oblečení vizuálně odkazuje i na ZOH roku 1956 v italském městě Cortina, které je jednou z letošních lokalit. Kolekci již podeváté ušila česká firma Alpine Pro, jejíž designérka Anežka Berecková stojí za finálními návrhy. O obutí sportovců se postarala Tereza Horňáková.

Letos kolekci tvoří i několik novinek – kromě tradičních svetrů nebo čepice „raškovky“ přibyly například rukavice na šňůrce nebo hokejové kraťasy. A jak je zvykem, většinu z nich Alpine Pro nabízí ke koupi, například oblíbená čepice vyjde na 499 korun a pletený svetr na 1 999 korun. V nabídce nechybí ani oblečení v dětských velikostech.

OBRAZEM: Hry v Itálii jsou za dveřmi. Podívejte se na nejkrásnější olympijské kolekce

Nejdražším kouskem celé kolekce je pánská dlouhá bunda za 4 599, v dámském provedení vyjde o stokorunu levněji, dětská varianta stojí zhruba polovinu. Naopak nejlevněji lze pořídit klíčenku za 99 korun. Jen o dvě stovky více pak stojí plátěný vak.

Ceny v e-shopu firmy jsou u většiny oděvů trojí – liší se podle pohlaví, o něco levnější je pak oblečení pro děti. Nabídka určená pro ně navíc nedosahuje takové šíře. Část kolekce je rovněž dostupná v několika barevných provedeních.

Oblečení z olympijské kolekce ZOH 2026 (v Kč)
PánskéDámskéDětské
Triko (krátký rukáv)699599499
Triko (dlouhý rukáv)999999není
Mikina1 5991 499999
Svetr1 9991 999není
Dlouhá bunda4 5994 4992 499

V nabídce jsou také dámské legíny či šaty nebo tepláky. Bohatý výběr je i z doplňků kolekce pro ZOH 2026. Tvoří ji hned několik druhů čepic nebo batohů a vaků. Pořídit lze ale i peněženky (599 Kč) nebo dokladovky (999 Kč) a také sportovní pantofle za 599 korun.

Doplňky z olympijské kolekce ZOH 2026 (v Kč)
Šála499
Čepice raškovka499
Pletená čepice599
Rukavice499
Ponožky jednobarevné (3 ks)499
Ponožky s motivem (1 ks)599
Sportovní batoh1 899

Zimní olympijské hry proběhnou v italských městech Milán a Cortina. Zahajovací ceremoniál se bude konat 6. února na slavném stadionu San Siro. Ale sportovní souboje začnou už dříve, ve středu 4. února startuje turnaj v curlingu.

ZOH 2026: Program, kdy a kde sledovat české sportovce na hrách v Miláně a Cortině?

Slavnostní zakončení je naplánované na 22. února ve Veroně. Do Itálie se ZOH vrací po dvaceti letech. O medaile tu bude bojovat celkem 114 českých sportovců a sportovkyň.

Vstoupit do diskuse

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.