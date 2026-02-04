Podoba kolekce pro letošní zimní olympijské hry je známá už od poloviny listopadu. Založená je na tvorbě grafika a ilustrátora Vojtěcha Preissiga, respektive pětici ornamentů z jím navržených písem. Stejně jako v předchozích letech je pro Český olympijský výbor zpracoval malíř Milan Jaroš. Letos poprvé není kolekce čistě v národních barvách.
|
ZOH 2026: Kdy se Češi zapojí do bojů v Miláně a Cortině
Oblečení vizuálně odkazuje i na ZOH roku 1956 v italském městě Cortina, které je jednou z letošních lokalit. Kolekci již podeváté ušila česká firma Alpine Pro, jejíž designérka Anežka Berecková stojí za finálními návrhy. O obutí sportovců se postarala Tereza Horňáková.
Letos kolekci tvoří i několik novinek – kromě tradičních svetrů nebo čepice „raškovky“ přibyly například rukavice na šňůrce nebo hokejové kraťasy. A jak je zvykem, většinu z nich Alpine Pro nabízí ke koupi, například oblíbená čepice vyjde na 499 korun a pletený svetr na 1 999 korun. V nabídce nechybí ani oblečení v dětských velikostech.
|
OBRAZEM: Hry v Itálii jsou za dveřmi. Podívejte se na nejkrásnější olympijské kolekce
Nejdražším kouskem celé kolekce je pánská dlouhá bunda za 4 599, v dámském provedení vyjde o stokorunu levněji, dětská varianta stojí zhruba polovinu. Naopak nejlevněji lze pořídit klíčenku za 99 korun. Jen o dvě stovky více pak stojí plátěný vak.
Ceny v e-shopu firmy jsou u většiny oděvů trojí – liší se podle pohlaví, o něco levnější je pak oblečení pro děti. Nabídka určená pro ně navíc nedosahuje takové šíře. Část kolekce je rovněž dostupná v několika barevných provedeních.
|Pánské
|Dámské
|Dětské
|Triko (krátký rukáv)
|699
|599
|499
|Triko (dlouhý rukáv)
|999
|999
|není
|Mikina
|1 599
|1 499
|999
|Svetr
|1 999
|1 999
|není
|Dlouhá bunda
|4 599
|4 499
|2 499
V nabídce jsou také dámské legíny či šaty nebo tepláky. Bohatý výběr je i z doplňků kolekce pro ZOH 2026. Tvoří ji hned několik druhů čepic nebo batohů a vaků. Pořídit lze ale i peněženky (599 Kč) nebo dokladovky (999 Kč) a také sportovní pantofle za 599 korun.
|Šála
|499
|Čepice raškovka
|499
|Pletená čepice
|599
|Rukavice
|499
|Ponožky jednobarevné (3 ks)
|499
|Ponožky s motivem (1 ks)
|599
|Sportovní batoh
|1 899
Zimní olympijské hry proběhnou v italských městech Milán a Cortina. Zahajovací ceremoniál se bude konat 6. února na slavném stadionu San Siro. Ale sportovní souboje začnou už dříve, ve středu 4. února startuje turnaj v curlingu.
|
ZOH 2026: Program, kdy a kde sledovat české sportovce na hrách v Miláně a Cortině?
Slavnostní zakončení je naplánované na 22. února ve Veroně. Do Itálie se ZOH vrací po dvaceti letech. O medaile tu bude bojovat celkem 114 českých sportovců a sportovkyň.