Třicetiletá Ledecká startuje na své čtvrté olympiádě. Pouze v Soči skončila při své premiéře v osmnácti letech bez medaile, dva další starty už pokaždé proměnila ve zlato.
ONLINE: Kvalifikace paralelního obřího slalomu žen
Sledujeme od 9:00 v podrobné reportáži.
Od posledních her v Pekingu přidala titul mistryně světa a šest vítězství ve Světovém poháru – přestože se už zaměřuje především na sjezdové lyžování.
V neděli se do kvalifikace pustila z desáté rozjížďky s číslem 36 a okamžitě předvedla nejrychlejší jízdu dne. Z průběžného prvního místa odsunula svoji krajanku Maděrovou, která kvalifikaci výborně rozjela hned v první rozjížďce.
Finále paralelního obřího slalomu žen
Závod budeme sledovat od 13:00 ONLINE
Vyřazovací jízdy startují v 10:00, osmifinále je naplánované na 13:00. Finále začíná ve 14:26.
Půl hodiny po snowboardistkách se na stejné sjezdovce představí také muži. V předposlední patnácté jízdě bude na startu Kryštof Minárik.