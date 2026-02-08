Snowboarding ONLINE: 1. Ledecká, 2. Maděrová. Kvalifikace začala výborně

První vrchol zimních olympijských her z českého pohledu přichází už druhý den programu. Kvalifikacemi odstartoval závod snowboardistek v paralelním obřím slalomu, ve kterém závodí také Ester Ledecká a Zuzana Maděrová; do mužského závodu vstoupí o půlhodiny později také Kryštof Minárik. Ledecká je dvojnásobnou obhájkyní zlata. Přidá i to třetí? Sledujte v podrobné online reportáži.
Ester Ledecká v kvalifikaci paralelního obřího slalomu snowboardistek.

Ester Ledecká v kvalifikaci paralelního obřího slalomu snowboardistek. | foto: Reuters

Rakušanka Martina Ankeleová (vpravo) sledovala Ester Ledeckou v kvalifikaci...
Parádní výkon Ester Ledecké v kvalifikaci paralelního obřího slalomu...
Ester Ledecká si v kvalifikaci paralelního obřího slalomu snowboardistek vedla...
Snowboardový areál v Livignu.
Třicetiletá Ledecká startuje na své čtvrté olympiádě. Pouze v Soči skončila při své premiéře v osmnácti letech bez medaile, dva další starty už pokaždé proměnila ve zlato.

ONLINE: Kvalifikace paralelního obřího slalomu žen

Sledujeme od 9:00 v podrobné reportáži.

Od posledních her v Pekingu přidala titul mistryně světa a šest vítězství ve Světovém poháru – přestože se už zaměřuje především na sjezdové lyžování.

V neděli se do kvalifikace pustila z desáté rozjížďky s číslem 36 a okamžitě předvedla nejrychlejší jízdu dne. Z průběžného prvního místa odsunula svoji krajanku Maděrovou, která kvalifikaci výborně rozjela hned v první rozjížďce.

Finále paralelního obřího slalomu žen

Závod budeme sledovat od 13:00 ONLINE

Vyřazovací jízdy startují v 10:00, osmifinále je naplánované na 13:00. Finále začíná ve 14:26.

Půl hodiny po snowboardistkách se na stejné sjezdovce představí také muži. V předposlední patnácté jízdě bude na startu Kryštof Minárik.

