Cortina d’Ampezzo – přehled sportovišť
- Olympijský curlingový stadion Cortina – curling
Olympijský curlingový stadion v Cortině patří k historicky nejvýznamnějším sportovištím města. Vznikl v první polovině 50. let jako otevřený zimní stadion a během ZOH 1956 hostil nejen soutěže v krasobruslení a ledním hokeji, ale také slavnostní zahajovací a závěrečný ceremoniál her. V průběhu dalších desetiletí prošel postupnou modernizací a získal zastřešení. Pro ZOH 2026 byl upraven tak, aby splňoval současné olympijské standardy, a po sedmdesáti letech se znovu stane olympijským dějištěm.
- Sáňkařské centrum Cortina – boby, saně, skeleton
Závody na bobech mají v Cortině tradici už od počátku 20. století, kdy se jezdilo po běžné silnici z Pocolu do města. První dráha vznikla v roce 1923 a pro ZOH 1956 byla kompletně přestavěna. V této podobě sloužila více než 60 let a objevila se i ve filmu Jen pro tvé oči z roku 1981. Pro olympiádu 2026 byla nahrazena novou chlazenou dráhou v téměř původním půdorysu, která se s cenou okolo 130 milionů eur stala jednou z nejdražších staveb her.
- Park pro akrobatické lyžování a jízdu v boulích – akrobatické lyžování
Speciálně upravený areál v okolí Cortiny bude hostit soutěže v akrobatickém lyžování. Tratě pro slopestyle a big air patří k technicky i vizuálně nejatraktivnějším na hrách. Přírodní horské kulisy dodají závodům jedinečnou atmosféru.
- Centrum alpského lyžování Tofana – alpské lyžování
Svahy v oblasti Tofana patří k nejznámějším v ženském alpském lyžování. Pravidelně se zde jezdí závody Světového poháru i mistrovství světa. Technicky náročné tratě prověří na ZOH 2026 absolutní špičku světového lyžování.
- Biatlonová aréna Anterselva – biatlon
Anterselva je mezi fanoušky známá jako „katedrála biatlonu“ a leží ve vysoké nadmořské výšce, která výrazně ovlivňuje výkony závodníků. Aréna hostila šest mistrovství světa a každoročně patří k vrcholům Světového poháru. Na ZOH 2026 zde proběhnou všechny biatlonové soutěže.
Milán – přehled sportovišť
- Bruslařská aréna Milán – krasobruslení a rychlobruslení na krátké dráze
Nově vybudovaná hala v Miláně pojme až 16 000 diváků a stane se centrem krasobruslařských soutěží a závodů v rychlobruslení na krátké dráze. Aréna patří k architektonickým dominantám olympiády a nabídne moderní zázemí pro sportovce i fanoušky.
- Rychlobruslařský stadion Milán – rychlobruslení
Specializovaný rychlobruslařský stadion disponuje nejmodernější ledovou plochou a digitální časomírou. Už před olympiádou slouží jako dějiště mezinárodních závodů.
- Hokejová aréna Rho a Hokejová aréna Santa Giulia – hokej
Hokejový turnaj ZOH 2026 se odehraje ve dvou moderních halách v Miláně. Arény nabídnou špičkové technické zázemí a kapacitu odpovídající největším mezinárodním akcím.
- Olympijský stadion San Siro – úvodní ceremoniál
Legendární stadion San Siro, domov klubů AC Milán a Inter, bude hostit slavnostní zahájení her. Jde o jeden z nejslavnějších fotbalových stadionů světa, který dodá úvodnímu ceremoniálu jedinečný rozměr.
Livigno
- Snowpark Livigno – akrobatické lyžování a snowboarding
Livigno je považováno za jedno z nejlepších freestyle středisek v Evropě. Olympijský snowpark nabídne tratě pro big air, slopestyle i jízdu v boulích. Díky vysoké nadmořské výšce a modernímu zázemí patří k nejatraktivnějším místům her.
Val di Fiemme
- Stadion běžeckého lyžování Tesero – běh na lyžích a severská kombinace
Stadion v Teseru prošel rozsáhlou modernizací a patří k nejlepším běžeckým areálům na světě. V minulosti hostil mistrovství světa i závody Světového poháru. Na ZOH 2026 zde proběhnou soutěže v běhu na lyžích a severské kombinaci.
- Skokanský stadion „Giuseppe Dal Ben“ – severská kombinace a skoky na lyžích
Ikonický skokanský areál ve Val di Fiemme hostil tři mistrovství světa a desítky závodů Světového poháru. Můstky jsou známé svou velikostí i atmosférou. Během olympiády 2026 zde proběhnou soutěže ve skocích na lyžích a severské kombinaci.
Bormio
- Lyžařské centrum Bormio – trať Stelvio – alpské lyžování a skialpinismus
Bormio je jedním z mála míst na světě, kde se mužský sjezd Světového poháru jezdí téměř beze změn už déle než 40 let. Trať Stelvio je proslulá extrémním převýšením, prudkými skoky a dlouhými úseky, kde lyžaři dosahují rychlostí přes 130 km/h. Na ZOH 2026 se Stelvio stane dějištěm mužských rychlostních disciplín.
Verona
- Olympijská aréna Verona – závěrečný ceremoniál
Historická římská aréna ve Veroně bude dějištěm slavnostního zakončení ZOH 2026. Unikátní kulisa jednoho z nejstarších amfiteátrů na světě nabídne výjimečné spojení historie a moderní olympijské symboliky.