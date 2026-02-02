ZOH 2026: Stadiony a sportoviště olympiády v Miláně a Cortině?

Zimní olympijské hry 2026 v Miláně a Cortině se nekonají jen ve dvou městech, jak by napovídal jejich oficiální název – atraktivních italských lokalit je totiž víc. Kde se boje o medaile odehrají a co jednotlivá sportoviště činí zajímavými, najdete v našem přehledu.

Snowboardcrossařka Eva Adamczyková už je na zimní olympiádu připravená. Právě si vyzvedla oblečení a vybavení pro nominované sportovce. | foto: ČTK

Cortina d’Ampezzo – přehled sportovišť

  • Olympijský curlingový stadion Cortina – curling
    Olympijský curlingový stadion v Cortině patří k historicky nejvýznamnějším sportovištím města. Vznikl v první polovině 50. let jako otevřený zimní stadion a během ZOH 1956 hostil nejen soutěže v krasobruslení a ledním hokeji, ale také slavnostní zahajovací a závěrečný ceremoniál her. V průběhu dalších desetiletí prošel postupnou modernizací a získal zastřešení. Pro ZOH 2026 byl upraven tak, aby splňoval současné olympijské standardy, a po sedmdesáti letech se znovu stane olympijským dějištěm.

Přípravy před zahájením turnajů na Olympijském curlingovém stadionu v Cortině.

  • Sáňkařské centrum Cortina – boby, saně, skeleton
    Závody na bobech mají v Cortině tradici už od počátku 20. století, kdy se jezdilo po běžné silnici z Pocolu do města. První dráha vznikla v roce 1923 a pro ZOH 1956 byla kompletně přestavěna. V této podobě sloužila více než 60 let a objevila se i ve filmu Jen pro tvé oči z roku 1981. Pro olympiádu 2026 byla nahrazena novou chlazenou dráhou v téměř původním půdorysu, která se s cenou okolo 130 milionů eur stala jednou z nejdražších staveb her.

Sáňkařské centrum Cortina

  • Park pro akrobatické lyžování a jízdu v boulích – akrobatické lyžování
    Speciálně upravený areál v okolí Cortiny bude hostit soutěže v akrobatickém lyžování. Tratě pro slopestyle a big air patří k technicky i vizuálně nejatraktivnějším na hrách. Přírodní horské kulisy dodají závodům jedinečnou atmosféru.
  • Centrum alpského lyžování Tofana – alpské lyžování
    Svahy v oblasti Tofana patří k nejznámějším v ženském alpském lyžování. Pravidelně se zde jezdí závody Světového poháru i mistrovství světa. Technicky náročné tratě prověří na ZOH 2026 absolutní špičku světového lyžování.
  • Biatlonová aréna Anterselva – biatlon
    Anterselva je mezi fanoušky známá jako „katedrála biatlonu“ a leží ve vysoké nadmořské výšce, která výrazně ovlivňuje výkony závodníků. Aréna hostila šest mistrovství světa a každoročně patří k vrcholům Světového poháru. Na ZOH 2026 zde proběhnou všechny biatlonové soutěže.
Biatlonistky vyráží se střelnice po první střelbě ženské štafety.

Milán – přehled sportovišť

  • Bruslařská aréna Milán – krasobruslení a rychlobruslení na krátké dráze
    Nově vybudovaná hala v Miláně pojme až 16 000 diváků a stane se centrem krasobruslařských soutěží a závodů v rychlobruslení na krátké dráze. Aréna patří k architektonickým dominantám olympiády a nabídne moderní zázemí pro sportovce i fanoušky.
  • Rychlobruslařský stadion Milán – rychlobruslení
    Specializovaný rychlobruslařský stadion disponuje nejmodernější ledovou plochou a digitální časomírou. Už před olympiádou slouží jako dějiště mezinárodních závodů.
  • Hokejová aréna Rho a Hokejová aréna Santa Giulia – hokej
    Hokejový turnaj ZOH 2026 se odehraje ve dvou moderních halách v Miláně. Arény nabídnou špičkové technické zázemí a kapacitu odpovídající největším mezinárodním akcím.
  • Olympijský stadion San Siro úvodní ceremoniál
    Legendární stadion San Siro, domov klubů AC Milán a Inter, bude hostit slavnostní zahájení her. Jde o jeden z nejslavnějších fotbalových stadionů světa, který dodá úvodnímu ceremoniálu jedinečný rozměr.

Tina (bílá) a Milo. Maskoti olympijských her při fotbalovém utkání na San Siru.

Livigno

  • Snowpark Livigno – akrobatické lyžování a snowboarding
    Livigno je považováno za jedno z nejlepších freestyle středisek v Evropě. Olympijský snowpark nabídne tratě pro big air, slopestyle i jízdu v boulích. Díky vysoké nadmořské výšce a modernímu zázemí patří k nejatraktivnějším místům her.

Val di Fiemme

  • Stadion běžeckého lyžování Tesero – běh na lyžích a severská kombinace
    Stadion v Teseru prošel rozsáhlou modernizací a patří k nejlepším běžeckým areálům na světě. V minulosti hostil mistrovství světa i závody Světového poháru. Na ZOH 2026 zde proběhnou soutěže v běhu na lyžích a severské kombinaci.
  • Skokanský stadion „Giuseppe Dal Ben“ – severská kombinace a skoky na lyžích
    Ikonický skokanský areál ve Val di Fiemme hostil tři mistrovství světa a desítky závodů Světového poháru. Můstky jsou známé svou velikostí i atmosférou. Během olympiády 2026 zde proběhnou soutěže ve skocích na lyžích a severské kombinaci.

Skokanský stadion „Giuseppe Dal Ben.“ Ikonický areál ve Val di Fiemme.

Bormio

  • Lyžařské centrum Bormio – trať Stelvio alpské lyžování a skialpinismus
    Bormio je jedním z mála míst na světě, kde se mužský sjezd Světového poháru jezdí téměř beze změn už déle než 40 let. Trať Stelvio je proslulá extrémním převýšením, prudkými skoky a dlouhými úseky, kde lyžaři dosahují rychlostí přes 130 km/h. Na ZOH 2026 se Stelvio stane dějištěm mužských rychlostních disciplín.

Verona

  • Olympijská aréna Verona – závěrečný ceremoniál
    Historická římská aréna ve Veroně bude dějištěm slavnostního zakončení ZOH 2026. Unikátní kulisa jednoho z nejstarších amfiteátrů na světě nabídne výjimečné spojení historie a moderní olympijské symboliky.
