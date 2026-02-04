ZOH 2026: Kde sledovat soutěže v Miláně a Cortině v televizi?

Autor:
  9:45
Největší svátek zimních sportů je tu a s ním i velká porce televizních přenosů. Kde můžete sledovat boje na olympijských hrách v Miláně a Cortině živě? Jaké soutěže uvidíte v České televizi a kdo má v programu kompletní program her? Odpovědi naleznete v následujícím přehledu.

Hokejista Roman Červenka a asistent trenéra české reprezentace Tomáš Plekanec poté, co si vyzvedli olympijské oblečení a vybavení. | foto: ČTK

  • Nejdůležitější okamžiky českého týmu a hlavní medailové bitvy najdete v programu České televize na kanálu ČT sport a na webové platformě ČT sport Plus.
  • Celkový obsah premiérového programu v České televizi však nesmí přesáhnout 300 hodin, protože vlastní pouze sublicenci od držitele celoevropských práv, společnosti Warner Bros. Discovery.
  • Přenosy všech olympijských soutěží nabídnou stanice Eurosport 1 a Eurosport 2 a také jejich streamovací služba HBO Max (většinou bez českého komentáře).
  • HBO Max můžete na tři měsíce získat zcela zdarma, pokud se stanete novým členem programu iDNES Premium na jeden rok! Nabídka platí i pro stávající uživatele, kteří si své roční předplatné prodlouží.

Zimní olympiáda kompletně. Balíček iDNES Premium a HBO Max vyjde na 349 korun

Co najdete v programu ČT sport a ČT sport Plus?

DatumČasDisciplína / zápasČeská účastKanál
4.2.19:00Curling – mix dvojic: Kanada – ČeskoJulie Zelingrová, Vít ChabičovskýČT sport
5.2.10:00Curling – mix dvojic: Česko – ŠvédskoJulie Zelingrová, Vít ChabičovskýČT sport
5.2.16:00Hokej – turnaj žen: USA – ČeskoČeská reprezentace ženČT sport
5.2.19:20Curling – mix dvojic: Česko – Velká BritánieJulie Zelingrová, Vít ChabičovskýČT sport
6.2.14:30Curling – mix dvojic: Česko – USAJulie Zelingrová, Vít ChabičovskýČT sport Plus
6.2.14:30Hokej – turnaj žen: Česko – ŠvýcarskoČeská reprezentace ženČT sport
6.2.20:00Slavnostní ceremoniálČeská výpravaČT sport
7.2.11:30Alpské lyžování: sjezd mužůJan ZabystřanČT sport
7.2.13:00Klasické lyžování: skiatlon ženČT sport
7.2.14:35Curling – mix dvojic: Česko – Jižní KoreaJulie Zelingrová, Vít ChabičovskýČT sport
7.2.16:35Rychlobruslení: 3000 m ženMartina SáblíkováČT sport
7.2.18:00Saně: 2. jízdy mužůOndřej HymanČT sport
7.2.19:05Curling – mix dvojic: Česko – ŠvýcarskoJulie Zelingrová, Vít ChabičovskýČT sport Plus
7.2.19:30Snowboarding: big air – finále mužůČT sport
8.2.10:05Curling – mix dvojic: Norsko – ČeskoJulie Zelingrová, Vít ChabičovskýČT sport Plus
8.2.11:30Alpské lyžování: sjezd ženBarbora Nováková, Alena LabaštováČT sport
8.2.12:30Skiatlon mužůČT sport Plus
8.2.13:00Snowboarding: paralelní obří slalom – fináleČT sport
8.2.14:00Biatlon: smíšená štafetaČeský týmČT sport Plus
8.2.14:35Curling – mix dvojic: Itálie – ČeskoJulie Zelingrová, Vít ChabičovskýČT sport Plus
8.2.16:00Rychlobruslení: 5000 m mužůMetoděj JílekČT sport
8.2.18:00Saně: 4. jízdy mužůČT sport
8.2.19:30Snowboarding: big air – kvalifikace ženLaura ZáveskáČT sport
8.2.21:00Hokej – turnaj žen: Česko – FinskoČT sport
9.2.10:05Curling – mix dvojic: Česko – EstonskoJulie Zelingrová, Vít ChabičovskýČT sport Plus
9.2.10:30Alpské lyžování: týmová kombinace – sjezd mužůJan ZabystřanČT sport
9.2.12:30Freestyle lyžování: slopestyle – finále ženČT sport
9.2.14:00Alpské lyžování: týmová kombinace – slalom mužůMarek MüllerČT sport
9.2.17:00Saně: 1. jízdy ženČT sport
9.2.17:30Rychlobruslení: 1000 m ženNikola ZdráhalováČT sport
9.2.19:00Skoky na lyžích: střední můstek mužůRoman KoudelkaČT sport
9.2.19:30Snowboarding: big air – finále ženČT sport Plus
9.2.21:00Krasobruslení: rytmické tanceKateřina a Daniel Mrázkovi, Natálie a Filip TaschleroviČT sport
9.2.21:00Hokej – turnaj žen: Kanada – ČeskoČT sport
10.2.10:45Alpské lyžování: týmová kombinace – sjezd ženEster LedeckáČT sport
10.2.11:45Klasické lyžování: sprint – fináleČT sport
10.2.12:30Freestyle lyžování: slopestyle – finále mužůČT sport Plus
10.2.13:30Biatlon: individuální závod mužůČT sport
10.2.17:00Saně: 3. jízdy ženČT sport
10.2.18:05Curling – mix dvojic: fináleČT sport Plus
10.2.18:30Saně: 4. jízdy ženČT sport
10.2.19:30Skoky na lyžích: závod smíšených týmůČT sport
10.2.21:00Krasobruslení: krátký program mužůČT sport
11.2.10:00Severská kombinace: střední můstek mužůJan Vytrval, Jiří KonvalinkaČT sport
11.2.11:30Alpské lyžování: super-G mužůJan ZabystřanČT sport
11.2.13:45Severská kombinace: běh mužů na 10 kmJan Vytrval, Jiří KonvalinkaČT sport
11.2.14:15Biatlon: individuální závod ženČT sport
11.2.16:30Hokej – turnaj mužů: Finsko – SlovenskoČT sport
11.2.19:05Curling – muži: Česko – USAČeský tým curlerůČT sport Plus
11.2.19:10Rychlobruslení: 1000 m mužůČT sport
11.2.23:00Hokej – turnaj mužů: Švédsko – ItálieČT sport
12.2.10:00Freestyle lyžování: jízda v boulích – kvalifikace mužůMatyáš KroupaČT sport Plus
12.2.10:00Snowboarding: snowboardcross – kvalifikace mužůRadek Houser, Kryštof ChouraČT sport
12.2.11:00Skeleton: 2. jízdy mužůČT sport
12.2.11:30Alpské lyžování: super-G ženBarbora Nováková, Alena Labaštová, Ester LedeckáČT sport
12.2.12:10Hokej – turnaj mužů: Švýcarsko – FrancieČT sport Plus
12.2.13:00Klasické lyžování: 10 km volně ženČT sport
12.2.14:30Snowboarding: snowboardcross – finále mužůČT sport
12.2.16:30Hokej – turnaj mužů: Česko – KanadaČT sport
12.2.17:00Rychlobruslení: 5000 m ženMartina SáblíkováČT sport Plus
12.2.18:30Saně: týmová štafetaČT sport Plus
12.2.19:30Snowboarding: U-rampa – finále ženČT sport
12.2.21:00Hokej – turnaj mužů: Lotyšsko – USAČT sport
12.2.21:10Hokej – turnaj mužů: Německo – DánskoČT sport Plus

*Tabulku budeme aktualizovat

Vstoupit do diskuse

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.