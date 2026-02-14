První olympijské zlato v paralelní jízdě v boulích slaví Australanka Anthonyová

Olympijskou premiéru paralelní jízdy v boulích vyhrála v Livignu australská lyžařka Jakara Anthonyová a k individuálnímu zlatu z předchozích her v Pekingu přidala druhé. Vynahradila si tak zklamání ze středy, kdy při obhajobě triumfu skončila v Itálii až osmá.
Australaská boulařka Jakara Anthonyová se raduje z olympijského zlata. | foto: Reuters

Anthonyová, jež vede hodnocení boulařek obou disciplín v této sezoně Světového poháru, ve finále porazila Jaelin Kaufovou o pět bodů (20:15). Američanka tak odjede z XXV. her s dvěma stříbry.

Lemleyová se otřesená po pádu v semifinále postavila na start na poslední chvíli a v přímém souboji o bronz porazila o jediný bod Perrine Laffontovou z Francie.

Momentka z olympijského klání boulařek.

V neděli čeká paralelní závod muže i s českým lyžařem Matyášem Kroupou. Devatenáctiletý boulař je v této disciplíně juniorským mistrem světa. V individuálním závodu vypadl v kvalifikaci a obsadil 28. místo.

Výsledky akrobatického lyžování

Jízda v boulích - paralelní závod:

Ženy: 1. Anthonyová (Austr.), 2. Kaufová, 3. Lemleyová (obě USA), 4. Laffontová (Fr.), 5. Johnsonová, 6. Giacciová (obě USA).

