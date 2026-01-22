Zpětné testy odhalily doping. O olympijské umístění z Ria přišla i sprinterka Lalovová

  19:26aktualizováno  19:26
Zpětné testování vzorků z olympijských her v Riu de Janeiro v roce 2016 přineslo dopingový nález u sedmi sportovců včetně bronzového litevského vzpěrače Aurimase Didžbalise a bulharské sprinterky Ivet Lalovové-Colliové, která skončila osmá v běhu na 200 metrů. Oznámila to Mezinárodní testovací agentura (ITA).

Bulharská sprinterka Ivet Lalovová v rozběhu na 100 metrů | foto: AP

Čtyři nové dopingové případy se týkají vzpírání a další jsou z atletiky, juda a zápasu. Kromě Litevce a Bulharky jde o dva sportovce z Egypta a po jednom z Běloruska, Brazílie a Uzbekistánu.

„Sportovci budou předběžně suspendováni příslušnými mezinárodními federacemi,“ uvedla ITA s tím, že opětovná analýza vzorků z her v Riu je téměř u konce. Pozitivních případů se objevilo celkem deset.

„Za většinu těchto výsledků může především technický pokrok,“ oznámila ITA, která mohla využít citlivější detekci stop steroidů.

Čtyři z pozitivních testů včetně Didžbalise byly na anabolický steroid danabol, dva na turinabol a Lalovová měla dopingový nález na ostarin, který má podobné účinky jako steroidy. Jednačtyřicetiletá mistryně Evropy v běhu na 100 metrů z roku 2012 už ukončila kariéru.

Čtyřiatřicetiletý Didžbalis vybojoval v Riu bronz ve váze do 94 kg. Ve stejné kategorii získal stříbro na mistrovství světa v roce 2014. O tři roky později skončil znovu druhý, ale o medaili později přišel kvůli dopingu. Dopingovou kontrolou neprošel už v roce 2012 před olympiádou v Londýně a musel vrátit stříbro z evropského šampionátu.

Vzorky odebrané na olympijských hrách jsou uloženy a mohou být znovu testovány až deset let po jejich skončení.

