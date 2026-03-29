Zacha s Pastrňákem dotáhli Boston k výhře, Klapka se v NHL trefil i popral

Autor: ,
  8:03aktualizováno  8:03
Český hokejový útočník Pavel Zacha dvěma góly rozhodl o výhře Bostonu 6:3 nad Minnesotou a byl vyhlášen první hvězdou zápasu. David Pastrňák dvakrát asistoval a s 92 body vládne Čechům v NHL. Střelecky se v sobotním programu NHL prosadil také Adam Klapka, jehož Calgary porazilo Vancouver 7:3.
Útočník Bostonu David Pastrňák se připravuje na vhazování během zápasu proti Minnesotě. | foto: Reuters

10 fotografií

Zacha nejprve v první třetině gólem zvýšil na 2:0 v 57. minutě pak vstřelil branku, díky které Boston odskočil na 5:3. Svou sezonní bilanci vylepšil na 56 bodů (26+30) a je třetím nejproduktivnějším českým hokejistou v lize. S 26 brankami navíc překonal svůj osobní rekord.

Českým bodovým lídrem je Pastrňák, který v duelu s Minnesotou asistoval u gólů na 1:0 a 3:0. Havířovský rodák se dostal na 92 bodů a na Martina Nečase má už tříbodový náskok. V bodování NHL je Pastrňák šestý nejlepší.

Nečas je osmý, přestože v sobotním zápase proti Winnipegu vyšel bodově naprázdno. Colorado prohrálo 2:4 a ztratilo body po čtyřech výhrách. I tak ale Avalanche dál vládnou celé NHL.

Důležité dva body v boji o play off získali hokejisté Utahu, kteří porazili Los Angeles 6:2 a na nepostupové příčky zvýšili svůj náskok už na šest bodů. 29 zákroky a úspěšností sahající k 94 procentům k výhře pomohl Karel Vejmelka.

Z vítězství se radoval také Daniel Vladař, jehož Philadelphia porazila Detroit 5:3. Český brankář v duelu zlikvidoval 30 střel a úspěšnost měl těsně pod 91 procenty. Philadelphia je v tabulce Východní konference jedenáctá, na play off ale ztrácí pouhé tři body.

NHL
28. 3. 2026 18:00
Tampa Bay Lightning Tampa Bay Lightning : Ottawa Senators Ottawa Senators 4:2 (0:2, 2:0, 2:0)
Góly:
23:37 Hagel (D'Astous, Lilleberg)
25:14 D'Astous (Gourde, Girgensons)
48:51 Lilleberg (Hagel, Goncalves)
57:48 Guentzel (Perry, Lilleberg)
Góly:
00:18 Cozens (Kleven, B. Tkachuk)
04:25 Spence (Cousins, Zub)
Sestavy:
Vasilevskij (J. Johansson) – D. Raddysh, Moser, Černák, McDonagh (A), Lilleberg, D'Astous – Cirelli, Hagel (A), Goncalves – Point, Guentzel, Holmberg – Gourde, Girgensons, Bjorkstrand – Paul, Perry.
Sestavy:
Ullmark (Reimer) – Zub, Kleven, Spence, Matinpalo, Yakemchuk, Donovan – Giroux (A), Stützle (A), Batherson – Greig, Cozens, B. Tkachuk (C) – Amadio, Pinto, Cousins – Zetterlund, Eller, Foegele – Thomson.

Rozhodčí: Chmielewski, Sandlak – Alphonso, Fournier

NHL
28. 3. 2026 18:00
New York Islanders New York Islanders : Florida Panthers Florida Panthers 5:2 (0:2, 5:0, 0:0)
Góly:
25:28 Gatcomb (Pelech)
32:09 B. Schenn (Ritchie, M. Schaefer)
34:52 Holmström (M. Schaefer, B. Schenn)
37:00 Heineman (Anders Lee, B. Schenn)
37:57 Cizikas (Soucy, Gatcomb)
Góly:
08:06 M. Tkachuk (S. Jones)
14:03 M. Tkachuk
Sestavy:
Sorokin (Rittich) – Pulock (A), M. Schaefer, Soucy, Pelech, A. Boqvist, Mayfield – Heineman, Horvat (A), Anders Lee (C) – Barzal, B. Schenn, Ritchie – Holmström, Pageau, Palát – Gatcomb, Cizikas, MacLean.
Sestavy:
Tarasov (Bobrovskij) – Ekblad (A), Forsling, S. Jones, Kulikov, Mike Benning, Sebrango – M. Tkachuk (A), Studnicka, Verhaeghe – J. Boqvist, Luostarinen, Samoskevich – Gregor, Kunin, Foote – Hinostroza, Nosek, Reinhardt.

Rozhodčí: Frederick L'Ecuyer, Corey Syvret – Matt MacPherson, Jesse Marquis

Počet diváků: 17225

NHL
28. 3. 2026 20:30
Edmonton Oilers Edmonton Oilers : Anaheim Ducks Anaheim Ducks 4:2 (0:0, 1:0, 3:2)
Góly:
27:36 McDavid (M. Jones, Bouchard)
44:59 Roslovic (Hyman, Bouchard)
46:10 Savoie (Podkolzin, McDavid)
59:43 Hyman (McDavid)
Góly:
46:53 Sennecke (Carlson, LaCombe)
49:41 C. Gauthier (Viel, Carlson)
Sestavy:
Ingram (Jarry) – Bouchard, Ekholm, Murphy, Nurse (A), Emberson, Walman – Savoie, McDavid (C), Podkolzin – Hyman, Nugent-Hopkins (A), Roslovic – K. Kapanen, J. Dickinson, Samanski – Lazar, Henrique, M. Jones.
Sestavy:
Dostál (Husso) – Trouba, LaCombe, Carlson, I. Moore, Helleson, Zellweger – Terry, Leo Carlsson, Kreider – Sennecke, Granlund, Killorn (A) – C. Gauthier, Poehling, Viel – McTavish (A), Washe, Vatrano.

Rozhodčí: South, Lambert – Berg, Kelly

Počet diváků: 18347

NHL
28. 3. 2026 22:00
Columbus Blue Jackets Columbus Blue Jackets : San Jose Sharks San Jose Sharks 2:3 (1:1, 1:0, 0:2)
Góly:
00:31 Mateychuk (Fantilli)
32:09 C. Sillinger (Provorov)
Góly:
17:17 Černyšov (W. Smith)
40:57 Celebrini (Orlov, Wennberg)
58:35 Černyšov (W. Smith, Celebrini)
Sestavy:
Merzļikins (Greaves) – Fabbro, Werenski (A), Mateychuk, Provorov, Gudbranson (A), Christiansen – Marčenko, Fantilli, Marchment – Garland, Monahan, Voronkov – Olivier, Coyle, C. Sillinger – Lundeström, Jenner (C), K. Johnson.
Sestavy:
Nedeljkovic (Brossoit) – Desharnais, Orlov, Ferraro (A), Muchamadullin, S. Dickinson, Leddy – W. Smith, Celebrini, Černyšov – Sherwood, Wennberg (A), Eklund – Graf, Misa, Toffoli (A) – Gaudette, Ostapchuk, Goodrow.

Rozhodčí: Rank, Charron – Grillo, B. Gawryletz

Počet diváků: 18874

NHL
28. 3. 2026 22:00
Boston Bruins Boston Bruins : Minnesota Wild Minnesota Wild 6:3 (2:0, 1:1, 3:2)
Góly:
1:01 Peeke (Pastrňák, Minten)
13:58 Zacha (Arvidsson, Mittelstadt)
30:27 Arvidsson (Pastrňák, H. Lindholm)
43:48 E. Lindholm (Reichel, H. Lindholm)
56:50 Zacha (Mittelstadt)
59:26 E. Lindholm (Mittelstadt)
Góly:
34:46 Kaprizov (Hartman, Faber)
47:57 Zuccarello (Q. Hughes, Gustavsson)
53:44 Hartman (Q. Hughes, Zuccarello)
Sestavy:
Swayman (Korpisalo) – Aspirot, McAvoy (C), Zadorov, Peeke, H. Lindholm, Lohrei – Chusnutdinov, Minten, Pastrňák – Mittelstadt, Zacha, Arvidsson – Reichel, E. Lindholm, M. Geekie – Jeannot, Kuraly, Kastelic.
Sestavy:
Gustavsson (Wallstedt) – Q. Hughes, Bogosian, Brodin, Faber, J. Middleton, Petry – Kaprizov (C), Hartman, Zuccarello – M. Johansson, Eriksson Ek, Boldy – Tarasenko, McCarron, Brink – M. Foligno, N. Foligno, Trenin.

Rozhodčí: Brenk, Halkidis – Oliver, Deschamps

Počet diváků: 17850

NHL
28. 3. 2026 22:00
Pittsburgh Penguins Pittsburgh Penguins : Dallas Stars Dallas Stars 3:6 (1:0, 1:4, 1:2)
Góly:
02:12 Mantha (E. Karlsson, Rakell)
22:58 E. Karlsson (Wotherspoon)
48:54 Acciari (E. Söderblom, E. Karlsson)
Góly:
22:10 Hryckowian (Blackwell, Benn)
27:12 J. Robertson (Rantanen)
30:12 Rantanen (J. Robertson)
31:38 Bichsel (Bourque, Bäck)
56:52 Bourque (T. Myers)
58:48 Bourque (Benn, Lindell)
Sestavy:
Šilovs (S. Skinner) – Wotherspoon, E. Karlsson, Girard, Letang, Shea, Clifton – Rakell, Rust, Mantha – Činachov, Novak, Brazeau – McGroarty, Kindel, Koivunen – E. Söderblom, Dewar, Acciari.
Sestavy:
Oettinger (DeSmith) – Lindell, Heiskanen, Harley, Lundkvist, Bichsel, T. Myers – J. Robertson, W. Johnston, Rantanen – Bourque, Duchene, Benn – Bunting, Hryckowian, Blackwell – Bäck, Hyry, Bastian.

Rozhodčí: Markovic, Rehman – Brisebois, Faucher

Počet diváků: 18367

NHL
28. 3. 2026 22:00
Carolina Hurricanes Carolina Hurricanes : New Jersey Devils New Jersey Devils 5:2 (0:1, 3:0, 2:1)
Góly:
30:10 Ehlers (Nikišin, Hall)
33:48 Blake (Hall, Gostisbehere)
35:13 Staal (Ehlers, Martinook)
55:25 Gostisbehere
57:40 Jarvis (S. Walker, Sebastian Aho)
Góly:
17:06 Meier (Mercer, Hischier)
59:36 Dadonov (Kovacevic, Dillon)
Sestavy:
Bussi (Andersen) – Chatfield, Slavin (A), S. Walker, K. Miller, Nikišin, Gostisbehere – Jarvis, Sebastian Aho, Svečnikov – Blake, Stankoven, Hall – Martinook, Staal (C), Ehlers – Robinson, Jankowski, W. Carrier.
Sestavy:
Markström (Allen) – Hamilton, Siegenthaler, Kovacevic, L. Hughes, Nemec, Dillon – Mercer, Hischier (C), Meier – C. Brown, J. Hughes (A), Bratt – Hämeenaho, Glass, Dadonov – Cyplakov, Bjugstad, Cotter.

Rozhodčí: Beach, Dwyer – Murchison, Hughes

Počet diváků: 18579

NHL
28. 3. 2026 22:30
Buffalo Sabres Buffalo Sabres : Seattle Kraken Seattle Kraken 3:2N (0:1, 1:1, 1:0 - 0:0)s.n.2:0
Góly:
35:55 Dahlin (T. Thompson, Quinn)
51:39 Krebs (Benson)
T. Thompson
Góly:
12:42 Stephenson (Kakko, McMann)
33:18 McMann (Kakko, Stephenson)
Sestavy:
Luukkonen (Ellis) – Dahlin (A), Samuelsson, Byram, Power, Timmins, Stanley – Tuch (A), T. Thompson (A), Krebs – Quinn, McLeod, Zucker – Doan, Norris, Benson – Malenstyn, Carrick, Kozak.
Sestavy:
Grubauer (Daccord) – Larsson (A), Dunn, Montour, R. Evans, R. Lindgren, Oleksiak – Eberle (C), Beniers (A), Catton – Kakko, Stephenson, McMann – S. Wright, Mølgaard, McCann – Tolvanen, Gaudreau, Meyers.

Rozhodčí: Sutherland, Hiff – Gawryletz, Daisy

Počet diváků: 19070

NHL
29. 3. 2026 0:00
St. Louis Blues St. Louis Blues : Toronto Maple Leafs Toronto Maple Leafs 5:1 (0:0, 2:0, 3:1)
Góly:
25:21 Snuggerud (C. Fowler, Holloway)
30:35 Holl (Kyrou, Bučněvič)
46:46 Suter (R. Thomas)
49:10 Holloway (Kyrou, Neighbours)
58:24 Broberg (Neighbours, R. Thomas)
Góly:
45:07 McCabe (Joshua, Quillan)
Sestavy:
Binnington (Hofer) – Mailloux, Broberg, Parayko (A), Lindstein, Holl, C. Fowler – Snuggerud, R. Thomas (A), Holloway – Kyrou, Bučněvič, Neighbours (A) – Berggren, Dvorský, Stenberg – Suter, Finley, Toropčenko.
Sestavy:
Woll (Stolarz) – Carlo, Rielly (A), Ekman-Larsson, McCabe, Stecher, Benoit – Nylander (A), Tavares (A), Cowan – N. Robertson, Domi, Knies – Maccelli, Lorentz, Joshua – Järnkrok, Quillan, Pezzetta.

Rozhodčí: Thomas John Luxmore, Mike Sullivan – Libor Suchánek, CJ Murray

Počet diváků: 18096

NHL
29. 3. 2026 0:15
Colorado Avalanche Colorado Avalanche : Winnipeg Jets Winnipeg Jets 2:4 (1:1, 1:1, 0:2)
Góly:
08:59 Nelson (Kadri, C. Makar)
38:05 Kelly (Manson, Ničuškin)
Góly:
03:51 Vilardi (Morrissey, Lowry)
22:14 Koepke (J. Toews, Salomonsson)
54:49 Perfetti (Bryson, Vilardi)
57:51 Connor (Scheifele, Samberg)
Sestavy:
Blackwood (Wedgewood) – C. Makar (A), Kulak, Malinski, D. Toews, Burns, Manson – Nečas, MacKinnon (A), Landeskog (C) – Ničuškin, Nelson, Colton – L. O'Connor, Kadri, Lehkonen – Kiviranta, Drury, Kelly.
Sestavy:
Hellebuyck (Comrie) – Pionk, Morrissey (A), Salomonsson, Samberg, DeMelo, Bryson – Iafallo, Scheifele (A), Connor – Vilardi, Lowry (C), Perfetti – Lambert, J. Toews, I. Rosén – Ford, Zhilkin, Koepke.

Rozhodčí: Hanson, Schrader – Mills, Blujus

Počet diváků: 18149

NHL
29. 3. 2026 3:00
Los Angeles Kings Los Angeles Kings : Utah Mammoth Utah Mammoth 2:6 (1:3, 0:2, 1:1)
Góly:
17:51 Kopitar (Kempe, Edmundson)
44:34 Kempe
Góly:
02:31 Kerfoot (Marino)
16:33 L. Cooley (Sergačov, Guenther)
19:51 L. Cooley (Keller, Sergačov)
32:37 Kerfoot (Cole)
36:17 Schmaltz (Keller, Sergačov)
53:53 McBain (Peterka, Sergačov)
Sestavy:
Kuemper (41. A. Forsberg) – Doughty (A), M. Anderson, B. Clarke, Edmundson, Ceci, Dumoulin – Kempe (A), Kopitar (C), Panarin – Laferriere, Byfield, T. Moore – Armia, Laughton, M. Joseph – J. Wright, S. Helenius, Malott.
Sestavy:
Vejmelka (Vaněček) – Weegar, Sergačov (A), Marino, Schmidt, Durzi, Cole – Crouse (A), Schmaltz, Keller (C) – Guenther, L. Cooley, Yamamoto – Carcone, McBain, Peterka – B. Tanev, Stenlund, Kerfoot.

Rozhodčí: McCauley, MacPhee – Apperson, McNamara

Počet diváků: 18145

NHL
29. 3. 2026 0:00
Nashville Predators Nashville Predators : Montreal Canadiens Montreal Canadiens 1:4 (0:1, 0:3, 1:0)
Góly:
56:26 L'Heureux (Ufko, Matthew Wood)
Góly:
11:33 Děmidov (Suzuki)
23:12 O. Kapanen (Newhook, L. Hutson)
34:45 Caufield (Suzuki)
36:23 Newhook (Děmidov, O. Kapanen)
Sestavy:
Saros (Annunen) – Skjei, Josi (C), Hague, Perbix, Wilsby, Ufko, J. Barron – Stamkos, O'Reilly (A), Evangelista – F. Forsberg (A), Matthew Wood, Marchessault – L'Heureux, Haula, Jost – R. Schaefer, Svečkov.
Sestavy:
J. Fowler (Dobeš) – Matheson (A), Dobson, Struble, L. Hutson, Guhle, A. Carrier – Caufield, Suzuki (C), Slafkovský – Newhook, O. Kapanen, Děmidov – Z. Bolduc, J. Evans, Josh Anderson – Veleno, Danault, Gallagher (A).

Rozhodčí: McIsaac, Blandina – Smith, Barton

Počet diváků: 17720

NHL
29. 3. 2026 4:30
Vegas Golden Knights Vegas Golden Knights : Washington Capitals Washington Capitals 4:5N (0:1, 3:2, 1:1 - 0:0)s.n.0:1
Góly:
30:38 Dowd
31:03 Andersson (Eichel)
33:18 Eichel (Andersson)
40:31 Marner (Dorofejev, Eichel)
Góly:
06:06 Lapierre (Mirošničenko, Duhaime)
21:55 Sourdif (McMichael, C. Hutson)
26:49 Beauvillier (R. Leonard, Sandin)
48:55 D. Strome (C. Hutson, Ovečkin)
D. Strome
Sestavy:
Hill (Schmid) – McNabb (A), Theodore, Hanifin, Hutton, Lauzon, Andersson – Barbašov, Eichel (A), Stone (C) – Howden, Marner, Dorofejev – R. Smith, Hertl, Sissons – C. Smith, Dowd, Kolesar.
Sestavy:
L. Thompson (C. Lindgren) – Fehérváry, Sandin, Chychrun, T. van Riemsdyk, C. Hutson, M. Roy (A) – Protas, D. Strome, Ovečkin (C) – McMichael, Dubois, T. Wilson (A) – Beauvillier, Sourdif, R. Leonard – Duhaime, Lapierre, Mirošničenko.

Rozhodčí: Kea, Schlenker – Shewchyk, Gibbons

Počet diváků: 17922

NHL
29. 3. 2026 4:00
Calgary Flames Calgary Flames : Vancouver Canucks Vancouver Canucks 7:3 (2:1, 4:1, 1:1)
Góly:
03:04 Coronato (Parekh, Frost)
04:59 Farabee (Whitecloud, Backlund)
21:32 R. Strome (Määttä, Šarangovič)
24:36 Määttä (R. Strome, Brzustewicz)
24:47 Frost (Coronato, Gridin)
39:23 Parekh (Coronato, Frost)
59:52 Klapka (Othmann, Brzustewicz)
Góly:
18:53 Öhgren (L. Karlsson, Elias Pettersson)
33:36 DeBrusk (Boeser, Elias Pettersson)
52:40 Höglander (Mancini, Buium)
Sestavy:
Wolf (D. Cooley) – Whitecloud, Bahl, Brzustewicz, Määttä, Parekh, Pachal – Farabee (A), Backlund (C), Coleman (A) – Coronato, Frost, Gridin – Olofsson, R. Strome, Šarangovič – Klapka, Gross, Othmann.
Sestavy:
Tolopilo (25. Lankinen) – Hronek (A), Buium, Willander, M. Pettersson, P. Joseph, Mancini – Boeser (A), Rossi, Öhgren – E. Kane, Elias Pettersson (A), D. O'Connor – L. Karlsson, Blueger, Douglas – Höglander, Räty, DeBrusk.

Rozhodčí: Francois St-Laurent, Graham Skilliter – Trent Knorr, Travis Toomey

Počet diváků: 18780

NHL
29. 3. 2026 1:00
Detroit Red Wings Detroit Red Wings : Philadelphia Flyers Philadelphia Flyers 3:5 (0:1, 0:2, 3:2)
Góly:
53:43 Appleton (Faulk)
55:10 DeBrincat (P. Kane, Seider)
56:14 Raymond (Seider, P. Kane)
Góly:
04:07 Tippett (Zegras)
32:22 Tippett (Barkey, Drysdale)
36:08 Cates (Hathaway, Konecny)
47:19 Tippett (Drysdale, Konecny)
57:56 Couturier (Tippett)
Sestavy:
Gibson (48. Talbot) – Seider (A), Edvinsson, Faulk, Chiarot, Bernard-Docker, A. Johansson – Raymond (A), Larkin (C), Compher – P. Kane, Copp, DeBrincat – Mazur, Finnie, Kasper – Shine, Appleton, Perron.
Sestavy:
Vladař (Ersson) – Ristolainen, Sanheim (A), Drysdale, York, Andrae, Seeler – Konecny (A), Dvorak, Bump – Tippett, Zegras, Barkey – Mičkov, Cates, Grundström – Hathaway, Couturier (C), Glendening.

Rozhodčí: Rooney, Dunning – Flemington, Baker

Počet diváků: 19515

Vstoupit do diskuse

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.