Menšík postoupil na Masters v Montrealu do čtvrtfinále, čeká ho Shelton

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  8:17aktualizováno  8:17
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Jakub Menšík argumentuje během utkání 4. kola na turnaji v Montrealu.

Jakub Menšík argumentuje během utkání 4. kola na turnaji v Montrealu. | foto: Christinne MuschiAP

Jakub Menšík v utkání 4. kola na turnaji v Montrealu.
Jakub Menšík v utkání 4. kola na turnaji v Montrealu.
Botic van de Zandschulp po prohře ve 4. kole na turnaji v Montrealu
Jakub Menšík slaví výhru v utkání 4. kola na turnaji v Montrealu.
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Jakub Menšík postoupil na turnaji Masters v Montrealu do čtvrtfinále. Třináctý nasazený tenista porazil Botice van de Zandschulpa z Nizozemska 6:4, 7:5. Jeho dalším soupeřem bude světová desítka Ben Shelton, americký obhájce titulu vyřadil Brazilce Joaa Fonsecu 6:3, 7:6.

Dvacetiletý Menšík se v utkání mohl opřít o svou nejsilnější zbraň podání a o deset let staršímu soupeři nastřílel 13 es. První set získal zásluhou využitého brejkbolu v desátém gamu.

Ve druhé sadě sice český tenista rovněž přišel o podání a pustil Van de Zandschulpa do vedení 5:4, větší komplikace ale nepřipustil. Vyhrál další tři gamy a zápas po hodině a půl ukončil při prvním mečbolu.

S třiadvacetiletým Sheltonem se Menšík utká počtvrté v kariéře. Ve vzájemné bilanci nad Američanem vede 2:1, poslední dva zápasy vloni vyhrál český tenista.

Turnaj mužů v Montrealu

tvrdý povrch, dotace 9 415 724 dolarů)

Dvouhra - 4. kolo:
Menšík (13-ČR) - Van de Zandschulp (Niz.) 6:4, 7:5

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