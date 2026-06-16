Menšík na první trávě zaváhal. Nosková, Muchová a Siniaková naopak postupují

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  15:21aktualizováno  16:25
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Semifinalista Roland Garros Jakub Menšík zahájil travnatou část sezony porážkou. Na turnaji v londýnském Queen’s Clubu podlehl v 1. kole Adrianu Mannarinovi z Francie 7:5, 6:7, 6:7. Lépe se vedlo tenistkám v Berlíně. Světová desítka Karolína Muchová porazila Čang Šuaj z Číny 6:1, 6:3. O tři příčky níže postavená Linda Nosková zdolala Renatu Zarazúaovou z Mexika 6:1, 6:4 a Kateřina Siniaková přemohla Rebeku Masárovou ze Švýcarska 6:2, 6:4.
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Jakub Menšík v prvním kole turnaje v Queen's Clubu. | foto: Reuters

Muchová bude hrát ještě čtyřhru po boku legendární Američanky Sereny Williamsové, s níž narazí na mexicko-novozélandskou dvojici Guiliana Olmosová, Erin Routliffeová.

Nasazená sedmička Muchová zvládla duel proti 67. tenistce světa Čang Šuaj za 58 minut. Čínskou soupeřku porazila i potřetí a znovu jí nepovolila ani set. Uspěla také díky čtyřem brejkům a devíti esům. V dalším kole se střetne s vítězkou loňského Australian Open Američankou Madison Keysovou.

Kompletní tenisové výsledky

První set vyhrála Muchová za 24 minut, dotáhla v něm brzké vedení 5:0. Ve druhé sadě získala olomoucká rodačka první brejk v páté hře a později využila na přijmu druhý mečbol.

Jednadvacetiletá Nosková, která plní v německé metropoli roli nasazené osmičky, zvítězila nad 77. hráčkou světa Zarazúaovou po hodině a čtvrt. Soupeřce vzala třikrát servis, sama tři brejkboly odvrátila. Pomohlo jí také devět es. Příště bude hrát s Dánkou Clarou Tausonovou, nebo Francouzkou Diane Parryovou.

První set získala Nosková poté, co od stavu 1:1 vyhrála zbývajících pět her. Ve druhé sadě si obě hráčky držely servis do devátého gamu. V něm česká hráčka proměnila druhý brejkbol a utkání poté zakončila čistou hrou.

Siniaková vyhrála v Berlíně již třetí duel během dvou dnů a navázala na úspěchy z kvalifikace, kde v pondělí porazila Číňanky Ču Lin a Jüan Jüe. Masárovou zdolala poprvé a oplatila jí loňskou porážku z turnaje nižší kategorie ve Vicu. Soupeřce prolomila třikrát servis, sama zůstala při podání stoprocentní. V dalším kole se utká s nasazenou trojkou Jessicou Pegulaovou z USA.

První set získala Siniaková díky třem odvráceným brejkbolům a dvěma brejkům, po nichž dotáhla vedení 5:1. Ve druhé sadě už rodačka z Hradce Králové brejkbolovou příležitost Masárové nenabídla, v páté hře jí vzala servis a později ukončila utkání druhým využitým mečbolem.

Turnaj žen v Berlíně

tráva, dotace 1 206 446 eur

Dvouhra - 1. kolo:
Muchová (7-ČR) - Čang Šuaj (Čína) 6:1, 6:3
Nosková (8-ČR) - Zarazúaová (Mex.) 6:1, 6:4
Siniaková (ČR) - Masárová (Švýc.) 6:2, 6:4

Menšík nepotvrdil formu

Dvacetiletý Menšík nepotvrdil proti o sedmnáct let staršímu Mannarinovi roli nasazené trojky. Nepomohlo mu dnes ani 19 es, doplatil na 44 nevynucených chyb. Utkání prohrál za dvě hodiny a 41 minut.

Prostějovský rodák a 16. hráč světa Menšík měl přitom duel dobře rozehraný. V prvním setu uspěl po velkém obratu, kdy otočil vývoj ze stavu 1:5 šesti gamy v řadě. Ve druhé sadě ale český tenista nevyužil vedení 2:0 a v tiebreaku prohrál 3:7.

V rozhodujícím třetím setu si Menšík vypracoval jediný brejkbol, který ale v páté hře nevyužil. Sada dospěla znovu do zkrácené hry, kde Mannarino utekl do vedení 5:1, a přestože Menšík později odvrátil dva mečboly, při třetím už neuspěl.

Z českých tenistů by se v londýnském Queen’s Clubu měl představit ještě loňský finalista Jiří Lehečka. Semifinalista letošního turnaje ve Stuttgartu a druhý nasazený hráč narazí v úvodním kole na Kamila Majchrzaka z Polska.

Turnaj mužů Londýně

tráva, dotace 2 583 330 eur

Dvouhra - 1. kolo:
Mannarino (Fr.) - Menšík (3-ČR) 5:7, 7:6 (7:3), 7:6 (7:5)

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