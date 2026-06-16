Menšík na první trávě zaváhal. Nosková, Muchová a Siniaková naopak postupují

Muchová bude hrát ještě čtyřhru po boku legendární Američanky Sereny Williamsové, s níž narazí na mexicko-novozélandskou dvojici Guiliana Olmosová, Erin Routliffeová.
Nasazená sedmička Muchová zvládla duel proti 67. tenistce světa Čang Šuaj za 58 minut. Čínskou soupeřku porazila i potřetí a znovu jí nepovolila ani set. Uspěla také díky čtyřem brejkům a devíti esům. V dalším kole se střetne s vítězkou loňského Australian Open Američankou Madison Keysovou.
Kompletní tenisové výsledky
První set vyhrála Muchová za 24 minut, dotáhla v něm brzké vedení 5:0. Ve druhé sadě získala olomoucká rodačka první brejk v páté hře a později využila na přijmu druhý mečbol.
Jednadvacetiletá Nosková, která plní v německé metropoli roli nasazené osmičky, zvítězila nad 77. hráčkou světa Zarazúaovou po hodině a čtvrt. Soupeřce vzala třikrát servis, sama tři brejkboly odvrátila. Pomohlo jí také devět es. Příště bude hrát s Dánkou Clarou Tausonovou, nebo Francouzkou Diane Parryovou.
První set získala Nosková poté, co od stavu 1:1 vyhrála zbývajících pět her. Ve druhé sadě si obě hráčky držely servis do devátého gamu. V něm česká hráčka proměnila druhý brejkbol a utkání poté zakončila čistou hrou.
Siniaková vyhrála v Berlíně již třetí duel během dvou dnů a navázala na úspěchy z kvalifikace, kde v pondělí porazila Číňanky Ču Lin a Jüan Jüe. Masárovou zdolala poprvé a oplatila jí loňskou porážku z turnaje nižší kategorie ve Vicu. Soupeřce prolomila třikrát servis, sama zůstala při podání stoprocentní. V dalším kole se utká s nasazenou trojkou Jessicou Pegulaovou z USA.
První set získala Siniaková díky třem odvráceným brejkbolům a dvěma brejkům, po nichž dotáhla vedení 5:1. Ve druhé sadě už rodačka z Hradce Králové brejkbolovou příležitost Masárové nenabídla, v páté hře jí vzala servis a později ukončila utkání druhým využitým mečbolem.
Turnaj žen v Berlíně
tráva, dotace 1 206 446 eur
Dvouhra - 1. kolo:
Menšík nepotvrdil formu
Dvacetiletý Menšík nepotvrdil proti o sedmnáct let staršímu Mannarinovi roli nasazené trojky. Nepomohlo mu dnes ani 19 es, doplatil na 44 nevynucených chyb. Utkání prohrál za dvě hodiny a 41 minut.
Prostějovský rodák a 16. hráč světa Menšík měl přitom duel dobře rozehraný. V prvním setu uspěl po velkém obratu, kdy otočil vývoj ze stavu 1:5 šesti gamy v řadě. Ve druhé sadě ale český tenista nevyužil vedení 2:0 a v tiebreaku prohrál 3:7.
V rozhodujícím třetím setu si Menšík vypracoval jediný brejkbol, který ale v páté hře nevyužil. Sada dospěla znovu do zkrácené hry, kde Mannarino utekl do vedení 5:1, a přestože Menšík později odvrátil dva mečboly, při třetím už neuspěl.
Z českých tenistů by se v londýnském Queen’s Clubu měl představit ještě loňský finalista Jiří Lehečka. Semifinalista letošního turnaje ve Stuttgartu a druhý nasazený hráč narazí v úvodním kole na Kamila Majchrzaka z Polska.
Turnaj mužů Londýně
tráva, dotace 2 583 330 eur
Dvouhra - 1. kolo: