Dvacetiletá Nosková musela na úvod zápasu bojovat o své podání a soupeřce odvrátila v prvním gamu šest brejkbolů. Pak už ale v utkání sedmnáctá hráčka světa dominovala a Kalinská si za stavu 0:5 nechala na kurtu od fyzioterapeutky ošetřit záda. V duelu Ruska pokračovala, ale po dalších dvou prohraných gamech přišla Noskové podat ruku na znamení skreče.
Ve svém čtvrtém letošním semifinále se aktuální česká žebříčková jednička střetne s Jelenou Rybakinovou z Kazachstánu. Turnajová dvojka zdolala ve čtvrtfinále 6:3, 7:6 Kanaďanku Victorii Mbokovou a zkompletovala osmičku účastnic listopadového Turnaje mistryň v Rijádu.
Ve třech dosavadních duelech s bývalou wimbledonskou šampionkou nezískala Nosková ani set, naposledy jí podlehla před dvěma týdny ve Wu-chanu.
Turnaj žen v Tokiu
tvrdý povrch, dotace 1 064 510 dolarů
Dvouhra - čtvrtfinále: