Olympijská šampionka Maděrová kvůli nemoci mění plány. MČR vynechá

Olympijská vítězka v paralelním obřím slalomu Zuzana Maděrová se o víkendu nezúčastní mistrovství republiky ve snowboardingu na Dolní Moravě. Potýká se s respiračním onemocněním, informoval na webu Svaz lyžařů ČR.
Olympijská vítězka Zuzana Maděrová na Krajském úřadu Libereckého kraje. (12. února 2026) | foto: Ota Bartovský, MAFRA

Dvaadvacetiletá česká reprezentantka, která získala olympijské zlato v Livignu v neděli 8. února, plánovala o týden později bojovat o domácí titul. Nakonec z toho však sešlo.

„Moc mě mrzí, že na Dolní Moravě nebudu startovat, těšila jsem se na atmosféru domácího mistrovství a české fanoušky. Ale nemoc byla jednoduše proti. Budu dělat maximum pro to, abych se dala co nejdřív do pořádku a mohla opět naskočit do tréninku a přípravy na další závody,“ uvedla Maděrová.

Další šanci závodit před českým publikem bude mít brzy. V sobotu 7. března se uskuteční ve Špindlerově Mlýně závod Světového poháru v paralelním slalomu.

