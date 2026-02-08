Prezident s první dámou v cíli skandovali jméno nové olympijské vítězky a společně s ostatními českými fanoušky slavili medailový úspěch. Tyto momenty se rychle objevily i na sociálních sítích.
Dvaadvacetiletá Maděrová zvládla závod na výbornou. Po druhém místě v kvalifikaci a suverénních vyřazovacích jízdách vybojovala první českou medaili z her v Miláně a Cortině. Ester Ledecká sice kvalifikaci ovládla, její cestu za zlatým hattrickem ale ve čtvrtfinále ukončila rakouská soupeřka Sabine Payerová.
Prezident Pavel byl mezi prvními, kdo Maděrové gratulovali. „Je to tam! Zlatá Zuzana Maděrová v Livignu. Velká gratulace a hluboký respekt. Díky za skvělou reprezentaci České republiky. Bylo mi ctí být u toho,“ uvedl po závodě na svých sociálních sítích.
Gratulaci čerstvé olympijské vítězce poslal také premiér Andrej Babiš. Na síti X napsal: „ZLATO!!! Obrovská gratulace Zuzaně Maděrové! První česká medaile a hned ta nejcennější! Jsme na vás pyšní.“
Do Livigna se Pavlovi přesunuli z Milána, kde prezident absolvoval nabitý olympijský program. Prezidentský pár byl u zahajovacího ceremoniálu, podpořil české hokejistky, zúčastnil se otevření Českého i Slovenského olympijského domu a navštívil také sportovce v olympijské vesnici.