Devátá příčka na závěr sezony. Maděrová vypadla ve Winterbergu už v osmifinále

  15:25aktualizováno  15:25
Olympijská vítězka Zuzana Maděrová vypadla na závěr Světového poháru v paralelním slalomu snowboardistek ve Winterbergu hned v osmifinále a v posledním individuálním závodu sezony obsadila deváté místo.
Zuzana Maděrová na trati paralelního slalomu v závodu SP ve Špindlerově Mlýně.

Zuzana Maděrová na trati paralelního slalomu v závodu SP ve Špindlerově Mlýně. | foto: Martin Veselý, MAFRA

Čtvrtá žena dopolední kvalifikace prohrála v úvodní vyřazovací jízdě s Polinou Karimovovou z Ruska o 29 setin.

Dvaadvacetiletá česká reprezentantka sice první osmifinálovou rozjížďku v modré dráze dobře začala a na prvním mezičasu vedla, náskok před soupeřkou ale neuhájila.

Další Češi v kvalifikaci ve Winterbergu neuspěli. Adéla Keclíková obsadila 28. místo, Hana Otipková byla na 37. příčce. Adam Počinek skončil na 49. místě a Kryštof Minárik jízdu nedokončil.

Nedělní derniéru sezony SP obstará v Německu soutěž družstev.

