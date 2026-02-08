Snowboardistka Maděrová získala olympijské zlato, na trůnu střídá Ledeckou

Snowboardistka Zuzana Maděrová získala pro Česko první zlatou medaili ze zimních olympijských her v Miláně a Cortině. Na sjezdovce v Livignu vyhrála finále v paralelním obřím slalomu, když porazila Sabine Payerovou, Rakušanku, jež předtím ve čtvrtfinále vyřadila Ester Ledeckou.
Dvaadvacetiletá Maděrová dlouho žila ve stínu slavnější Ledecké. Startovala už na ZOH 2022, kde obsadila 23. místo. Patří jí dva bronzy z juniorského MS 2023 a pětkrát byla na stupních vítězů v závodech Světového poháru. Naposledy letos v lednu v Korutanech, kde se na pódiu potkala s Ledeckou.

Proto byly obě mezi favoritkami olympijského klání.

Sen o českém souboji v olympijském finále se ale v Livignu rozplynul už ve čtvrtfinále; a bylo to selháním té slavnější krajanky. Vítězka kvalifikace Ledecká zaváhala na startu a ztrátu už nedohnala, Payerová ji porazila o šest setin sekundy.

Olympijské medailové naděje Ester Ledecké skončily v paralelním obřím slalomu snowboardistek ve čtvrtfinále.

„Jsem smutná, udělala jsem chybu, což se občas ve sportu stane,“ litovala Ledecká v slzách. „Mrzí mě, že jsem zklamala fanoušky, kterých sem dorazilo tolik, i svůj tým, který si zasloužil víc.“

To Maděrová pokračovala ve skvělé cestě olympijským závodem. V obou kvalifikačních jízdách ji porazila pouze Ledecká, ve vyřazovací fázi si vybrala modrou dráhu, a na té ji nikdo nepřekonal.

Nejprve vyřadila dvě německé soupeřky Lochovou a Hofmeisterovou, v semifinále stylem start-cíl porazila domácí Caffontovou a mohla se chystat na finále.

V jízdě o zlato byla liberecká rodačka od počátku v popředí. Rakušanka hůř odstartovala, a pak musela riskovat, což vedlo k dalším chybám. Maděrová nakonec zvítězila s náskokem 83 setin. Až dosud přitom první místo nezískala ani ve Světovém poháru.

V cíli jí okamžitě gratulovala Ledecká, v hledišti jí tleskaly desítky českých fanoušků, mezi nimiž byl i prezident Petr Pavel.

Minárik vypadl v kvalifikaci

Jediný Čech v závodě mužů Kryštof Minárik skončil třicátý, daleko za postupovou šestnáctkou.

Ve finále mužského závodu obhájil zlato Rakušan Benjamin Karl, který ve finále zdolal Korejce Kim Sang-kjoma. Bronz získal Rakušan Tervel Zamfirov.

