Dvaadvacetiletá Maděrová dlouho žila ve stínu slavnější Ledecké. Startovala už na ZOH 2022, kde obsadila 23. místo. Patří jí dva bronzy z juniorského MS 2023 a pětkrát byla na stupních vítězů v závodech Světového poháru. Naposledy letos v lednu v Korutanech, kde se na pódiu potkala s Ledeckou.
Proto byly obě mezi favoritkami olympijského klání.
Sen o českém souboji v olympijském finále se ale v Livignu rozplynul už ve čtvrtfinále; a bylo to selháním té slavnější krajanky. Vítězka kvalifikace Ledecká zaváhala na startu a ztrátu už nedohnala, Payerová ji porazila o šest setin sekundy.
„Jsem smutná, udělala jsem chybu, což se občas ve sportu stane,“ litovala Ledecká v slzách. „Mrzí mě, že jsem zklamala fanoušky, kterých sem dorazilo tolik, i svůj tým, který si zasloužil víc.“
To Maděrová pokračovala ve skvělé cestě olympijským závodem. V obou kvalifikačních jízdách ji porazila pouze Ledecká, ve vyřazovací fázi si vybrala modrou dráhu, a na té ji nikdo nepřekonal.
Nejprve vyřadila dvě německé soupeřky Lochovou a Hofmeisterovou, v semifinále stylem start-cíl porazila domácí Caffontovou a mohla se chystat na finále.
V jízdě o zlato byla liberecká rodačka od počátku v popředí. Rakušanka hůř odstartovala, a pak musela riskovat, což vedlo k dalším chybám. Maděrová nakonec zvítězila s náskokem 83 setin. Až dosud přitom první místo nezískala ani ve Světovém poháru.
V cíli jí okamžitě gratulovala Ledecká, v hledišti jí tleskaly desítky českých fanoušků, mezi nimiž byl i prezident Petr Pavel.
Minárik vypadl v kvalifikaci
Jediný Čech v závodě mužů Kryštof Minárik skončil třicátý, daleko za postupovou šestnáctkou.
Ve finále mužského závodu obhájil zlato Rakušan Benjamin Karl, který ve finále zdolal Korejce Kim Sang-kjoma. Bronz získal Rakušan Tervel Zamfirov.