Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Nezáživné finále. US Open vyhrál Zverev, Sheltonovi zlepšení nevydrželo

Autor:
  0:13
Sledovat Lidovky.cz na Googlu
Německý tenista Alexander Zverev pózuje s trofejí pro šampiona US Open.

Německý tenista Alexander Zverev pózuje s trofejí pro šampiona US Open. | foto: Reuters

Německý tenista Alexander Zverev pózuje s trofejí pro šampiona US Open.
Německý tenista Alexander Zverev slaví zisk titulu na US Open.
Německý tenista Alexander Zverev pózuje s trofejí pro šampiona US Open.
Zklamaný Ben Shelton po porážce ve finále US Open.
19 fotografií
Druhý grandslamový titul v sezoně i kariéře slaví německý tenista Alexander Zverev. Po Roland Garros si podmanil také US Open, ve finále v New Yorku zdolal Bena Sheltona 6:3, 7:6, 5:7 a 6:2. Domácí tenista nevyužil šanci ukončit 23 let trvající čekání na amerického šampiona jednoho z turnajů velké čtyřky.

Dlouho se hrálo nečekaně klidné finále, bez pořádné zápletky, s minimem pohledných výměn.

Zverev vs. Shelton

Reportáž z finále

Až když Shelton díky zlepšenému výkonu vydřel třetí set a snížil na 1:2, přes 23 tisíc fanoušků na největším tenisovém stadionu světa bouřilo.

Ale rozruch v obecenstvu dlouho nevydržel. Levoruký Američan totiž hned v prvním gamu čtvrtého dějství neuhájil podání, a tak kontrolu znovu pevně převzala turnajová jednička Zverev.

Díky dalšímu brejku si Němec vypracoval vedení 5:2 a vzápětí tři a půl hodiny dlouhé střetnutí ukončil. Hned první mečbol proměnil přímým bodem z podání, ale zřejmě byl tak ponořen do zápasu, že si nejprve ani neuvědomil, že vyhrál. Začal se radovat až po pár vteřinách.

I tento moment jako by zapadal do celkového dojmu. Šlo o nezáživné finále, které příliš tenisové krásy nenabídlo.

„S týmem jsme 30 let nevyhráli žádný grandslamový titul, teď máme dva za tři měsíce. Bůh viděl, jak moc jsme trpěli, a myslím, že rok 2026 je výsledkem všech těch předchozích let,“ řekl Zverev. Letos i díky zraněním rivalů Carlose Alcaraze a Jannika Sinnera získal hned dvě grandslamové trofeje – po pařížské antuce dobyl i newyorský beton.

A vylepšil si také vzpomínky na finále US Open, protože před šesti lety v něm promarnil vedení 2:0 na sety.

Sheltona porazil i v šestém vzájemném utkání, zaznamenal 35 vítězných úderů a 31 nevynucených chyb. Jeho soupeř měl bilanci 47:47.

Německý tenista Alexander Zverev pózuje s trofejí pro šampiona US Open.
Německý tenista Alexander Zverev slaví zisk titulu na US Open.
Německý tenista Alexander Zverev pózuje s trofejí pro šampiona US Open.
Zklamaný Ben Shelton po porážce ve finále US Open.
19 fotografií

Projevily se také zkušenosti z grandslamových finále, zatímco 29letý Němec hrál nejprestižnější tenisový zápas už pošesté, o šest let mladší Američan v něm debutoval.

Hned v prvním gamu utkání odevzdal Shelton svůj servis dvojchybou a i nadále se trápil. Dvojchybu udělal rovněž při setbolu protivníka, netrefoval ani své agresivní údery.

Němci tak stačilo vyčkávat a trpělivě vracet co nejvíc míčů do kurtu. Pragmatickou taktiku podporoval výborným podáním, které za celý duel ztratil jen jednou.

Druhou sadu sice Shelton dotáhl do tiebreaku, ale Zverev v něm rozhodl brzkým vedením 5:0.

Německý tenista Alexander Zverev hraje bekhend ve finále US Open.
Americký tenista Ben Shelton ve finále US Open

Ve třetím setu podal osmý nasazený Američan nejlepší výkon a na skóre se to projevilo. Svůj vůbec první brejkbol v zápase za stavu 3:2 ještě nezužitkoval, ale při skóre 6:5 už soupeřových zaváhání využil.

Snížil na 1:2 a hlasitě se hecoval. Vypadalo to, že by finále ještě mohl zdramatizovat, jenže euforie mu dlouho nevydržela a ve čtvrtém setu úplně odpadl.

Zverev si za titul vysloužil odměnu 5,5 milionu dolarů (113 milionů korun), Shelton obdrží poloviční částku.

Tenisový grandslam US Open v New Yorku

tvrdý povrch, dotace 108 milionů dolarů

Muži
Dvouhra - finále:
Zverev (1-Něm.) - Shelton (8-USA) 6:3, 7:6 (7:2), 5:7, 6:2

Vstoupit do diskuse
Sledovat Lidovky.cz na Googlu

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.