Nezáživné finále. US Open vyhrál Zverev, Sheltonovi zlepšení nevydrželo

Dlouho se hrálo nečekaně klidné finále, bez pořádné zápletky, s minimem pohledných výměn.
Zverev vs. Shelton
Reportáž z finále
Až když Shelton díky zlepšenému výkonu vydřel třetí set a snížil na 1:2, přes 23 tisíc fanoušků na největším tenisovém stadionu světa bouřilo.
Ale rozruch v obecenstvu dlouho nevydržel. Levoruký Američan totiž hned v prvním gamu čtvrtého dějství neuhájil podání, a tak kontrolu znovu pevně převzala turnajová jednička Zverev.
Díky dalšímu brejku si Němec vypracoval vedení 5:2 a vzápětí tři a půl hodiny dlouhé střetnutí ukončil. Hned první mečbol proměnil přímým bodem z podání, ale zřejmě byl tak ponořen do zápasu, že si nejprve ani neuvědomil, že vyhrál. Začal se radovat až po pár vteřinách.
I tento moment jako by zapadal do celkového dojmu. Šlo o nezáživné finále, které příliš tenisové krásy nenabídlo.
„S týmem jsme 30 let nevyhráli žádný grandslamový titul, teď máme dva za tři měsíce. Bůh viděl, jak moc jsme trpěli, a myslím, že rok 2026 je výsledkem všech těch předchozích let,“ řekl Zverev. Letos i díky zraněním rivalů Carlose Alcaraze a Jannika Sinnera získal hned dvě grandslamové trofeje – po pařížské antuce dobyl i newyorský beton.
A vylepšil si také vzpomínky na finále US Open, protože před šesti lety v něm promarnil vedení 2:0 na sety.
Sheltona porazil i v šestém vzájemném utkání, zaznamenal 35 vítězných úderů a 31 nevynucených chyb. Jeho soupeř měl bilanci 47:47.
Projevily se také zkušenosti z grandslamových finále, zatímco 29letý Němec hrál nejprestižnější tenisový zápas už pošesté, o šest let mladší Američan v něm debutoval.
Hned v prvním gamu utkání odevzdal Shelton svůj servis dvojchybou a i nadále se trápil. Dvojchybu udělal rovněž při setbolu protivníka, netrefoval ani své agresivní údery.
Němci tak stačilo vyčkávat a trpělivě vracet co nejvíc míčů do kurtu. Pragmatickou taktiku podporoval výborným podáním, které za celý duel ztratil jen jednou.
Druhou sadu sice Shelton dotáhl do tiebreaku, ale Zverev v něm rozhodl brzkým vedením 5:0.
Ve třetím setu podal osmý nasazený Američan nejlepší výkon a na skóre se to projevilo. Svůj vůbec první brejkbol v zápase za stavu 3:2 ještě nezužitkoval, ale při skóre 6:5 už soupeřových zaváhání využil.
Snížil na 1:2 a hlasitě se hecoval. Vypadalo to, že by finále ještě mohl zdramatizovat, jenže euforie mu dlouho nevydržela a ve čtvrtém setu úplně odpadl.
Zverev si za titul vysloužil odměnu 5,5 milionu dolarů (113 milionů korun), Shelton obdrží poloviční částku.
Tenisový grandslam US Open v New Yorku
tvrdý povrch, dotace 108 milionů dolarů
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