Roland Garros ONLINE: Zverev drtí nervózního Cobolliho, první set vyhrál 6:1

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  15:35aktualizováno  16:02
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Německého tenistu Alexandera Zvereva dělí po semifinálovém vyřazení Jakuba Menšíka už jen jediné vítězství od premiérového grandslamového titulu. Ve finále Roland Garros se utkává s překvapivým soupeřem, desátým nasazeným Flaviem Cobollim z Itálie. Závěrečný duel na pařížské antuce sledujeme v podrobné reportáži.
Alexander Zverev během finále Roland Garros

Alexander Zverev během finále Roland Garros | foto: Reuters

Flavio Cobolli během finále Roland Garros
Flavio Cobolli během finále Roland Garros
Alexander Zverev během finále Roland Garros
Flavio Cobolli během finále Roland Garros
11 fotografií

Devětadvacetiletý Zverev, momentálně třetí hráč světa, hraje o titul z Roland Garros podruhé, předloni nestačil na Carlose Alcaraze. Poté, co španělský tenista letos kvůli zraněnému zápěstí nestartoval a Jannik Sinner vypadl už ve druhém kole, je Zverev hlavním favoritem.

Rodák z Hamburku může navázat na Borise Beckera, který byl na Australian Open 1996 zatím posledním grandslamovým vítězem dvouhry z Německa. Zverev nevyužil šance na vytoužený grandslamový titul také ve finále US Open 2020 a loňského Australian Open.

ONLINE: Alexander Zverev vs. Flavio Cobolli

Finále dvouhry mužů na Roland Garros sledujeme v podrobné reportáži.

Olympijský šampion z roku 2021 a dvojnásobný vítěz Turnaje mistrů se s o pět let mladším Cobollim utkává popáté, má s ním bilanci 3:1. Letos ho porazil ve čtvrtfinále antukového turnaje v Madridu 6:1, 6:4, předtím mu ale podlehl na stejném povrchu v Mnichově 3:6, 3:6.

Cobolli, který loni pomohl Itálii k obhajobě titulu v Davis Cupu, si už nyní výrazně posunul grandslamové maximum, dosud byl nejdál ve čtvrtfinále loňského Wimbledonu. Ze semifinále prošel po odstoupení zdravotně indisponovaného krajana Mattea Arnaldiho.

Vítěz získá 2,8 milionu eur (zhruba 68 milionu korun), poražený finalista si přijde na poloviční částku.

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