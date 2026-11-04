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Macháč se s Paříží loučí, neuspěli ani Djokovič nebo jednička Zverev

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  23:29aktualizováno  23:29
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Tomáš Macháč ve druhém kole turnaje v Paříži.

Tomáš Macháč ve druhém kole turnaje v Paříži. | foto: Reuters

Alexander Zverev se natahuje pro míček ve druhém kole turnaje v Paříži.
Lorenzo Musetti ve druhém kole turnaje v Paříži.
Lorenzo Musetti se raduje z výhry ve druhém kole turnaje v Paříži.
Alexander Zverev po prohře ve druhém kole turnaje v Paříži.
13 fotografií
Ve druhém kole pařížského Masters vypadl Tomáš Macháč, nestačil na domácího tenistu Arthura Filse. Šestému nasazenému podlehl 3:6, 6:7. Němec Alexander Zverev ztratil první zápas v roli světové jedničky, prohrál s Lorenzem Musettim. Ital, jemuž v pořadí ATP patří 24. místo, zvítězil 7:6, 6:2.

Zverev v tiebreaku úvodního setu ztratil proti neoblíbenému soupeři náskok 5:2 a nakonec prohrál 5:7. Ve druhé sadě už měl Musetti jasně navrch a Zvereva porazil počtvrté z posledních pěti vzájemných zápasů. Navíc se stal teprve pátým hráčem v historii mužského tenisu, který zdolal světovou jedničku v jejím prvním utkání po nástupu na trůn.

Kompletní tenisové výsledky

Šestadvacetiletý Macháč prohrál s Filsem i druhý vzájemný zápas. Vyrovnaný duel před bouřlivým francouzským publikem ztratil za hodinu a půl.

O čtyři roky mladší Fils měl už před utkáním bez ohledu na výsledek jistotu, že si poprvé zahraje Turnaj mistrů. K účasti mu pomohl krajan Quentin Halys, který ve 2. kole porazil 6:3, 1:6 a 7:6 Američana Francese Tiafoa, jenž ho tak už v pořadí nemůže přeskočit.

Sedmý hráč světového žebříčku Fils bude desátým francouzským tenistou na Turnaji mistrů a prvním od Gaëla Monfilse v roce 2016. Letos získal dva tituly, když triumfoval na Masters v Cincinnati a v Barceloně.

Účast na Turnaji mistrů už mají jistou také nová světová jednička Zverev, Carlos Alcaraz ze Španělska, Američan Ben Shelton, Rus Daniil Medveděv a Flavio Cobolli z Itálie.

Kvalifikoval se rovněž Ital Jannik Sinner, druhý hráč pořadí ATP ale v Turíně kvůli zranění startovat nebude. Ve startovním poli Turnaje mistrů, který se uskuteční od 15. do 22. listopadu, tak zbývají dvě volná místa.

Alexander Zverev se natahuje pro míček ve druhém kole turnaje v Paříži.
Lorenzo Musetti ve druhém kole turnaje v Paříži.
Lorenzo Musetti se raduje z výhry ve druhém kole turnaje v Paříži.
Alexander Zverev po prohře ve druhém kole turnaje v Paříži.
13 fotografií

O šanci vybojovat jedno z nich přišel Novak Djokovič. Devětatřicetiletý hvězdný Srb, který na závěrečném turnaji pro osmičku nejlepších hráčů sezony v minulosti získal rekordních sedm titulů, nestačil ve druhém kole na Rinkyho Hijikatu. Rozjetému australskému kvalifikantovi podlehl 6:2, 3:6, 3:6 a teprve podruhé za posledních 20 let se mu na Turnaj mistrů nepodařilo na základě výsledků postoupit. Naposledy se Djokovič nekvalifikoval v roce 2017, kdy ale kvůli zranění vynechal polovinu sezony.

Turnaj mužů v Paříži

tvrdý povrch, dotace 6 309 095 eur

Dvouhra - 2. kolo:
Fils (6-Fr.) - Macháč (ČR) 6:3, 7:6 (7:4)

Čtyřhra - 1. kolo:
Pavlásek, Rikl (ČR) - Andreozzi, Guinard (Arg./Fr.) 7:6 (7:5), 7:6 (7:3)

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