Zverev v tiebreaku úvodního setu ztratil proti neoblíbenému soupeři náskok 5:2 a nakonec prohrál 5:7. Ve druhé sadě už měl Musetti jasně navrch a Zvereva porazil počtvrté z posledních pěti vzájemných zápasů. Navíc se stal teprve pátým hráčem v historii mužského tenisu, který zdolal světovou jedničku v jejím prvním utkání po nástupu na trůn.
Kompletní tenisové výsledky
Šestadvacetiletý Macháč prohrál s Filsem i druhý vzájemný zápas. Vyrovnaný duel před bouřlivým francouzským publikem ztratil za hodinu a půl.
O čtyři roky mladší Fils měl už před utkáním bez ohledu na výsledek jistotu, že si poprvé zahraje Turnaj mistrů. K účasti mu pomohl krajan Quentin Halys, který ve 2. kole porazil 6:3, 1:6 a 7:6 Američana Francese Tiafoa, jenž ho tak už v pořadí nemůže přeskočit.
Sedmý hráč světového žebříčku Fils bude desátým francouzským tenistou na Turnaji mistrů a prvním od Gaëla Monfilse v roce 2016. Letos získal dva tituly, když triumfoval na Masters v Cincinnati a v Barceloně.
Účast na Turnaji mistrů už mají jistou také nová světová jednička Zverev, Carlos Alcaraz ze Španělska, Američan Ben Shelton, Rus Daniil Medveděv a Flavio Cobolli z Itálie.
Kvalifikoval se rovněž Ital Jannik Sinner, druhý hráč pořadí ATP ale v Turíně kvůli zranění startovat nebude. Ve startovním poli Turnaje mistrů, který se uskuteční od 15. do 22. listopadu, tak zbývají dvě volná místa.
O šanci vybojovat jedno z nich přišel Novak Djokovič. Devětatřicetiletý hvězdný Srb, který na závěrečném turnaji pro osmičku nejlepších hráčů sezony v minulosti získal rekordních sedm titulů, nestačil ve druhém kole na Rinkyho Hijikatu. Rozjetému australskému kvalifikantovi podlehl 6:2, 3:6, 3:6 a teprve podruhé za posledních 20 let se mu na Turnaj mistrů nepodařilo na základě výsledků postoupit. Naposledy se Djokovič nekvalifikoval v roce 2017, kdy ale kvůli zranění vynechal polovinu sezony.
Turnaj mužů v Paříži
tvrdý povrch, dotace 6 309 095 eur
Dvouhra - 2. kolo:
Čtyřhra - 1. kolo: