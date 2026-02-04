Výhra na závěr. Basketbalistky USK Praha postupují v Eurolize ze třetího místa

  22:03
Basketbalistky USK Praha zvítězily v závěrečném utkání nadstavbové skupiny Euroligy na palubovce Flammes Carolo 88:70 a se ziskem dvaceti bodů obsadily ve skupině E třetí místo. Obhájkyně euroligového titulu měly už před utkáním jistý postup do play off. V předkole o postup do čtvrtfinále Final Six se utkají se Zaragozou, kde působí bývalá hráčka USK Veronika Voráčková. Španělský celek skončil čtvrtý ve skupině F. Série začne 18. února v Praze.
Nejlepší střelkyní úřadujících šampionek byla ve středu večer s 21 body kapitánka Valériane Ayayiová. O bod méně zaznamenala její francouzská spoluhráčka Janelle Salaünová, 18 bodů přidala kanadská reprezentantka Bridget Carletonová. Domácím nepomohlo ani 15 bodů Tiffany Clarkeové.

Pražanky vyhrály v Evropské lize i čtvrté letošní utkání. Proti Carolu, které již nemělo šanci postoupit, navázaly na lednové domácí vítězství 98:55. Poradily si i s absencí americké pivotky Brionny Jonesové, která dál laboruje se zraněním v dolní části těla.

České mistryně nezahájily duel nejlépe a brzy prohrávaly 7:15. Trenér Martin Bašta reagoval oddechovým časem a hráčkám USK se podařilo vývoj otočit. V dalších šesti minutách povolily soupeřkám jen čtyři body a úvodní část vyhrály 24:19.

Ve druhé čtvrtině se domácí vrátily do hry. Srovnaly na 24:24, a přestože Pražanky utekly po trefách Emese Hofové, Pauline Astierové a Ayayiové do šestibodového vedení, Carolo i tuto ztrátu smazalo. Po trefě Elizabeth Dixonové se francouzský celek dokonce ujal vedení 34:32. Závěr čtvrtiny ale patřil hráčkám USK, které po šňůře devíti bodů šly do přestávky s vedením 41:34.

Po návratu z kabin odskočily Pražanky do devítibodového vedení, ani tentokrát se jim ale nedařilo získat dvojciferný náskok. Domácí postupně manko snižovaly a opět dvakrát dorovnaly na 55:55 či 58:58. Závěr Pražankám ale opět vyšel a po šesti bodech v řadě šly do závěrečné části s vedením 64:58.

Až v poslední desetiminutovce zlomily obhájkyně titulu zápas ve svůj prospěch. Po trefách Calletonové, Salaünové, Ayayiové či Astierové utekly až do dvacetibodového vedení (82:62) a nedovolily v závěru drama. Nakonec vyhrály o 18 bodů a zaznamenaly osmé vítězství v tomto ročníku soutěže.

1.Galatasaray Istanbul12102901:77222
2.Girona1284941:81920
3.USK Praha1284934:82020
4.Schio1275932:88719
5.Bourges1266860:83618
6.Flammes Carolo1239792:91215
Euroliga - ženy
Závěrečné 6. kolo nadstavby - skupina E 4. 2. 2026 19:30
Flammes Carolo Basket Ardennes : ZVVZ USK Praha 70:88 (19:24, 34:41, 58:64)
Sestavy:
Brochantová, Franchelinová, Jeromeová, Struncová, Raimbaultová, Dixonová, Madjová, Hirschová, Clarkeová, Gomisová.
Sestavy:
Přibylová, Petlánová, Cazorlaová, Carletonová, Malíková, Javanská, Ayayiová, Salaunová, Hofová, Astierová, Čechová.

Rozhodčí: Güngörová (TUR), Mendozaová (ESP), van Hoye (BEL)

