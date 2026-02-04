Výhra na závěr. Basketbalistky USK Praha postupují v Eurolize ze třetího místa

Nejlepší střelkyní úřadujících šampionek byla ve středu večer s 21 body kapitánka Valériane Ayayiová. O bod méně zaznamenala její francouzská spoluhráčka Janelle Salaünová, 18 bodů přidala kanadská reprezentantka Bridget Carletonová. Domácím nepomohlo ani 15 bodů Tiffany Clarkeové.
Pražanky vyhrály v Evropské lize i čtvrté letošní utkání. Proti Carolu, které již nemělo šanci postoupit, navázaly na lednové domácí vítězství 98:55. Poradily si i s absencí americké pivotky Brionny Jonesové, která dál laboruje se zraněním v dolní části těla.
České mistryně nezahájily duel nejlépe a brzy prohrávaly 7:15. Trenér Martin Bašta reagoval oddechovým časem a hráčkám USK se podařilo vývoj otočit. V dalších šesti minutách povolily soupeřkám jen čtyři body a úvodní část vyhrály 24:19.
Ve druhé čtvrtině se domácí vrátily do hry. Srovnaly na 24:24, a přestože Pražanky utekly po trefách Emese Hofové, Pauline Astierové a Ayayiové do šestibodového vedení, Carolo i tuto ztrátu smazalo. Po trefě Elizabeth Dixonové se francouzský celek dokonce ujal vedení 34:32. Závěr čtvrtiny ale patřil hráčkám USK, které po šňůře devíti bodů šly do přestávky s vedením 41:34.
Po návratu z kabin odskočily Pražanky do devítibodového vedení, ani tentokrát se jim ale nedařilo získat dvojciferný náskok. Domácí postupně manko snižovaly a opět dvakrát dorovnaly na 55:55 či 58:58. Závěr Pražankám ale opět vyšel a po šesti bodech v řadě šly do závěrečné části s vedením 64:58.
Až v poslední desetiminutovce zlomily obhájkyně titulu zápas ve svůj prospěch. Po trefách Calletonové, Salaünové, Ayayiové či Astierové utekly až do dvacetibodového vedení (82:62) a nedovolily v závěru drama. Nakonec vyhrály o 18 bodů a zaznamenaly osmé vítězství v tomto ročníku soutěže.
|1.
|Galatasaray Istanbul
|12
|10
|2
|901:772
|22
|2.
|Girona
|12
|8
|4
|941:819
|20
|3.
|USK Praha
|12
|8
|4
|934:820
|20
|4.
|Schio
|12
|7
|5
|932:887
|19
|5.
|Bourges
|12
|6
|6
|860:836
|18
|6.
|Flammes Carolo
|12
|3
|9
|792:912
|15
Brochantová, Franchelinová, Jeromeová, Struncová, Raimbaultová, Dixonová, Madjová, Hirschová, Clarkeová, Gomisová.
Přibylová, Petlánová, Cazorlaová, Carletonová, Malíková, Javanská, Ayayiová, Salaunová, Hofová, Astierová, Čechová.
Rozhodčí: Güngörová (TUR), Mendozaová (ESP), van Hoye (BEL)Přejít na online reportáž