Squatteři obsadili usedlost Šatovka v Praze, jsou i na střeše. V akci je zásahová jednotka, SPJ a hasiči

PRAHA V pátek večer obsadili squatteři usedlost Šatovka v pražském Šáreckém údolí. Zpočátku klidná situace se během noci vyhrotila, squtteři neuposlechli výzev k opuštění objektu a vnikli násilím dovnitř. Aktivisté obsadili střechu, policie se k nim pokouší dostat. V akci je zásahová jednotka, speciální pořádková jednotka (SPJ), městská policie i hasiči s výškovou technikou a seskovou matrací.

Squatteři v usedlosti Šatovka pobývali i před několika lety poté, co budova od roku 2011 chátrá. Odešli na základě dohody se zástupci městské části, kteří přislíbili, že objekt zrekonstruují. To se však do dnešního dne nestalo, napsal server Týdeník Policie.