Sranda skončila. Jim Carrey se po sebevraždě expřítelkyně vrátil jako zarostlý detektiv

VARŠAVA Polsko-americký snímek Dark Crimes (Temné zločiny) postaví dnes již nejspíše bývalého komika Jima Carreyho do role postaršího a psychicky zjizveného detektiva, který vyšetřuje vraždu podle románu.

Tadek (Jim Carrey) je detektiv s vnitřními démony. Při vyšetřování vraždy vlivného obchodníka zjistí, že se vrahův modus operandi téměř nachlup podobá tomu, co ve svém novém románu popsal spisovatel Krystov Kozlov (Marton Csokas). Může to být jen náhoda? Tadek se pouští po stopě, která ho dovede až ke Kozlově přítelkyni, tanečnici Kasie (Charlotte Gainsboroughová). Jak ale někomu chcete dokázat něco, co může být jen pouhou náhodou?

Příběh je založený na článku True Crime: A Postmodern Murder Mystery (Opravdový zločin: Postmoderní vražedná záhada) novináře Davida Granna, který vyšel v roce 2008 v magazínu The New Yorker. Článek popisoval příběh skutečného polského vraha Krystiana Baly. Ten tři roky po vraždě, kterou spáchal, vše popsal v románu. Předlohu do scénáře adaptoval Jeremy Brock (Poslední skotský král, Paní Brownová) a do režisérského křesla usedl Alexandros Avranas (Miss Violence, Love Me Not)

Zajímavostí je, že snímek je hotový už od konce roku 2016, kdy se představil divákům na filmovém festivalu ve Varšavě. To se ještě jmenoval True Crimes, ale název byl posléze změněn. Premiéru v běžné kinodistribuci bude mít film 18. května letošního roku. Dark Crimes je také první snímek, který Carrey natočil po sebevraždě své expřítelkyně Catriony Whiteové. Ta se předávkovala léky v roce 2015.

Carreymu byla sebevražda dávána za vinu. Údajně měl Catrionu fyzicky a psychicky týrat. Také měl nelegálně sehnat léky, které pak Catriona při sebevraždě použila. Ačkoliv byl Carrey nakonec zproštěn všech obvinění, tak na něj celá situace těžce dolehla. Na nějaký čas se stáhnul z veřejného života, začal malovat a dokonce o tom natočil krátký dokument.