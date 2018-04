St. Johnny zahraje prvomájové blues a pokřtí nové album

Česká bluesová špička je ve srovnání se sousedními zeměmi, zejména s Polskem, poměrně úzká. Kapela St. Johnny k ní ale dlouhodobě patří.

To vědí nejen návštěvníci jejích samostatných koncertů v klubech a na festivalech, ale i ti fanoušci, kteří ji viděli „zahřívat“ pódium světovým hvězdám typu Charlieho Musselwhitea nebo Any Popović. Skupinu založil původně plzeňský kytarista a zpěvák Jan Stehlík v roce 2005, inspirován svými cestami do Spojených států.

Skupina se několikrát personálně proměnila, v současné době lídra na trio doplňují zkušení profesionálové, baskytarista Zdeněk „Wimpy“ Tichota (mimo jiné dlouholetý spoluhráč zpěváka Michala Prokopa či bluesových kytaristů Luboše Andršta a Romana Pokorného) a bubeník Pavel Plánka (na bicí či perkuse hrál v řadě formací, v současnosti jej lze vidět např. za zády Jaromíra Nohavici).

Trio St. Johnny právě vydalo nové, Stehlíkovo plně autorské album Rollin’ & Ridin’, které pokřtí ve výjimečný sváteční den v prestižním pražském klubu. Kapelu podpoří hostující kytarista Peter Binder a dechová sekce.