Stačilo jen zveřejnit své jméno a mohla odejít s 560 miliony dolarů. Odmítla to a soudí se

CONCORD/PRAHA Žena vyhrála v americké loterii v přepočtu 11,5 miliardy korun. Aby si mohla výhru vybrat, musela by však zveřejnit svou identitu před kamerami. To však obyvatelka státu New Hampshire odmítá a právo na anonymitu se snaží získat u soudu. Mezitím ale postupně přichází o peníze.

Třikrát zkontrolovat vítězná čísla a podepsat výherní lístek. Žena z amerického státu New Hampshire věděla, že se její život změní k lepšímu. Ve výherní loterii společnosti Poweball totiž minulý měsíc získala 560 milionů dolarů (přibližně 11,5 miliardy korun).



Kvůli pravidlům soutěže budou ale o jejím pohádkovém bohatství vědět všichni. Všichni členové rodiny, sousedé, bývalí přátelé ze střední školy, ale i kriminálníci.

Žena se tak snaží získat u soudu možnost, aby nemusela zveřejňovat při předání svou identitu. Bohužel pro ni již američtí novináři vypátrali její totožnost díky soudním dokumentům. Její pravé jméno ale neuvedli, označují ji jen jako „Jane Doeovou“.

„Je dlouholetou rezidentkou státu New Hampshire a angažovanou členkou komunity,“ uvedl o ženě v soudních dokumentech její právník Steven Gordon. „Přeje si nadále pokračovat ve své práci a mít svobodu jít kamkoliv do obchodu, či navštěvovat veřejné události, aniž by ji někdo poznal jako vítězku půl miliardy dolarů.

Zákony jí nepomůžou

„Provozovatelé loterie ženu na jednu stranu chápou, ale na druhou musí respektovat nastavená pravidla. Odhalení totožnosti totiž funguje jako ochrana před podvody. Navíc místní žena držící obří šek je skvělým marketingovým tahem,“ napsal deník Washington Post, podle kterého nejsou zákony v tomto případě na straně ženy.

Pravidla loterie v státu New Hampshire vyžadují, aby jméno, město a získaná částka byly veřejné informace. Stát sice umožňuje vytvořit anonymní trust, ale pro ženu je již v tomto případě pozdě, jelikož loterijní lístek podepsala svým jménem. Změna podpisu by ho znehodnotila.

Právě o zpětné vytvoření anonymního fondu se žena v současnosti u soudu snaží. Doufá tak v rychlé vyřešení celého případu. Má k tomu totiž velmi dobrý důvod.

Každý den, kdy není výhra vybrána, přichází žena o 14 tisíc dolarů na úrocích. Celková částka, kterou již žena ztratila kvůli soudnímu sporu se již vyšplhala k půl milionu dolarů. Jak případ dopadne zatím není jasné.