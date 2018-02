Stalinistka Semelová už děti neučí, škola jí nenašla místo. Postarala se o ni KSČM

PRAHA Byla nejvýraznější poslankyní KSČM. Ačkoliv Marta Semelová na sebe nepoutala pozornost nadprůměrnou zákonodárnou aktivitou, ale příklonem k nejtvrdší linii komunistické strany. Stalinistku občané v posledních volbách do Poslanecké sněmovny nepustili, její vrcholná politická kariéra se tím uzavřela. Původním povoláním učitelka se musela rozhodnout, jaké profesi se budě věnovat. Podle zjištění serveru Lidovky.cz se „živí“ jako profesionální stranička.

Semelová se otevřeně hlásí k prvnímu dělnickému prezidentu Klementu Gottwaldovi, obhajuje justiční vraždu Milady Horákové a souzní se sovětskou okupací z roku 1968. V KSČM je součástí ultrakonzervativního křídla, kam se řadí i poslanec Stanislav Grospič či místopředseda strany Josef Skála. Semelová ale po překvapivém propadáku ve volbách po boku svých soudruhů z dolní komory nezůstala.

„Život jde dál. Mám zdravé ruce a budu pracovat normálně dál,“ reagovala loni na podzim na svůj neúspěch pro server Lidovky.cz. Jaké spřádá profesní plány, nepřiblížila. „To budu řešit až v průběhu dalších dní. Teď to nebudu komentovat,“ poznamenala. Server Lidovky.cz tak zjišťoval, kde se jedna z nejkontroverznějších poslankyň poslední doby uplatnila.

Před svou sněmovní kariérou započnutou v roce 2010 působila jako učitelka na Základní škole Zárubova v pražských Modřanech. Učila tam mimo jiné vlastivědu nebo český jazyk. Právě vzhledem k jejímu pedagogickému vzdělání si ji strana vybrala jako expertku pro školství, právě ona zodpovídala za kapitolu vzdělávání ve volebním programu komunistů. Po neúspěchu ve volbách se však za katedru nevrátila.

‚Krajská organizace ji vyměřila plat‘

„Paní učitelka Semelová už u nás nepracuje,“ potvrdila serveru Lidovky.cz ředitelka Základní školy Zárubova Dagmar Bolfová. „Ona by se byla vrátila, ale já jsem pro ni neměla místo. Ve škole nelze držet místo,“ vysvětlila ředitelka. Zda jí Semelová ve sborovně schází, lze jen hádat. „Mně se nezdá vhodné se o ní vyjadřovat, už jsem si k tomu řekla svoje,“ poznamenala.

O Semelovou se tak postarala samotná strana. Exposlankyně dlouhé roky šéfuje pražské organizaci KSČM. Protože dosud měla jako učitelka nebo poslankyně stálý příjem, za předsednictví si nic neúčtovala. Jenže v nastálé situaci se krajský výbor na sklonku loňského roku rozhodl, že za svou funkci bude pobírat peníze.

„Krajská organizace ji vyměřila plat,“ potvrdil serveru Lidovky.cz místopředseda strany Jiří Dolejš. Podle dostupných informací dostává Semelová od strany částku menší než je průměrný plat v Česku, jenž podle posledních dat Českého statistického úřadu činí 29 tisíc korun. Peníze pro ni čerpá partaj z rozpočtu krajské organizace tvořeného ze všeho nejvíce tvoří stranické příspěvky.

Peníze z pražského zastupitelstva

Gottwaldova fanynka Ve známost širší veřejnosti vstoupila Marta Semelová (* 1960) roku 2006, kdy vyšlo najevo, že pravidelně chodí uctívat výročí narozeniny prvního komunistického prezidenta Klementa Gottwalda k jeho hrobu.

Kvůli jejím výrokům obhajujícím minulý režim se o ni zajímala i policie. V jednom z únorových vydání pořadu Hyde Park v roce 2014 zpochybnila okolnosti justiční vraždy Milady Horákové, sovětskou okupaci označila za internacionální pomoc a jednoho z autorů zvacího dopisu sovětských vojáků Vasila Bilaka označila za významnou osobnost.

Vystoupením si vysloužila trestní oznámení, ale podle policie se podpory a propagace hnutí směřujícího k potlačení práv a svobod člověka nedopustila.

V pražské buňce KSČM je nyní exposlankyně prakticky jediným člověkem, kterého strana platí. V rámci celé partaje však o výjimku nejde. Podle běžné praxe jsou krajští předsedové honorovaní ve chvíli, kdy nemají stálé zaměstnání. „Část předsedů je placena z rozpočtu krajských výborů a část je neuvolněná (bez odměny),“ vysvětlil serveru Lidovky.cz Robert Kvacskai z mediálního oddělení strany.

Předsednický mandát uplyne Semelové v březnu letošního roku. Vzhledem k její dlouhodobě pevné pozici mezi pražskými straníky by ale pro ni neměl být problém post obhájit. Ačkoliv stranický plat tvoří valnou část jejího současného příjmu, není to jediný příspěvek do jejího osobního rozpočtu. Exposlankyně je totiž také zastupitelkou Hlavního města Prahy, kde zasedá od roku 2006.

Jako řadové zastupitelce jí náleží měsíční odměna necelých 3500 korun, nicméně Semelová je současně členkou dvou zastupitelských výborů. Členství ve výboru magistrát honoruje částkou zhruba 5 300 korun měsíčně. „Učitelství je pro mě srdcová záležitost, ale v tuto chvíli mám jako krajská předsedkyně hodně práce,“ řekla Semelová serveru Lidovky.cz s tím, že o případném návratu do školství nepřemýšlí.