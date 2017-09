Star Trek se vrací na obrazovky. S Discovery se vydáme k nejzazší hranici

LOS ANGELES Když měl naposledy premiéru nový Star Trek seriál, psal se rok 2001. Do kin tehdy šel první díl trilogie Pán prstenů, byla spuštěna Wikipedie, v Británii vypukla epidemie slintavky a kulhavky, do vesmíru se podíval první vesmírný turista Dennis Tito, českým prezidentem byl ještě Václav Havel a v Bílém domě Billa Clintona vystřídal George Bush. Na novou sérii čekali fanoušci dlouhých 16 let. Mnozí z těch dnešních tehdy ještě nebyli ani na světě. O víkendu se konečně všichni dočkají nových dobrodružství.

“Když mi bylo devět let, objevil se Star Trek. Dívala jsem se na něj a začala křičet na celý dům, aby máma rychle přišla, protože v televizi byla černá paní a nehrála služku. V tu chvíli jsem věděla, že se mohu stát čímkoli.” Tahle historka lépe něž jakákoli jiná vystihuje důležitost a velikost Star Treku. Ta paní v televizi byla Nichelle Nicholsová, která v původním seriálu z roku 1966 ztvárnila jednu z hlavních postav - komunikační důstojnici Uhuru. A ta malá holčička, která televizi sledovala, se jmenovala Caryn Elaine Johnson. Nic vám to neříká? O pár let později se proslavila jako Whoopi Goldbergová. Držitelka Oscara za vedlejší roli ve filmu Duch si pak s chutí sama ve Star Treku zahrála a vdechla život barmance Guinan, přestože ji mnozí už coby slavnou hollywoodskou hvězdu zrazovali od toho, aby se objevila ve vědecko-fantastickém televizním seriálu.

Slavný televizní polibek bílého muže a černé ženy

Star Trek je výjimečný v mnoha ohledech. Je to zcela unikátní fenomén, který pomohl nabourat řadu pevně zakořeněných společenských stereotypů v době, kdy nebylo myslitelné, aby smyšlený příběh aktivně glosoval problémy skutečného světa. Nakonec ale pomohl jeho autorům svobodněji se vyjadřovat právě fakt, že se odehrává v budoucnosti. Téměř až utopické. A tak lze v původní sérii vysledovat ozvěny studené války nebo hlasitou kritiku předsudků rodících se na základě pohlaví, víry či rasy. Byla to ostatně znovu Uhura, respektive její představitelka Nichelle Nicholsová, která pomohla zbořit další mýtus svým proslulým polibkem s kapitánem Jamesem T. Kirkem, kterého hrál William Shatner. I když nešlo o historicky první televizní polibek mezi bílým mužem a černou ženou, jak se nesprávně traduje, teprve jeho věhlas pomohl tomu, aby diváci akceptovali něco podobného jako zcela normální. A nemuseli jsme dokonce čekat ani na 23. století, v němž se původní Star Trek odehrává. Dnes už nikoho podobný obrázek nepřekvapí.

Loni Star Trek oslavil 50. narozeniny. Značku, kterou stvořil Gene Roddenberry, dnes tvoří 13 celovečerních filmů, pět hraných televizních seriálů, jedna animovaná série a bezpočet knih, komiksů i videoher. Navzdory tomu, že tento fenomén patří především na televizní obrazovky, kde se zrodil, poslední řada s podtitulem Enterprise, jejíž příběh předcházel původnímu seriálu, skončila už v roce 2005. Zatímco v polovině devadesátých let se natáčelo paralelně hned několik sérií, jejichž události se částečně překrývaly, na začátku nového tisíciletí se Star Trek ocitl na hraně horizontu událostí. Zmíněná Enterprise nedokázala navázat na úspěch předchozích řad a vypadalo to, že se značka nedožije 50. výročí v dobré kondici. Zájem o Star Trek znovu nastartovala až trojice nových filmů J. J. Abramse, které sice skalní fanoušci nepřijali zcela bez výhrad, ale snímky si dokázaly získat nové diváky, a znovu tak zažehnout zájem o celou značku.

Nová loď, nová posádka, starý vesmír

O tomto víkendu se díky tomu po mnoha letech Star Trek vrátí i v podobě seriálu. Navzdory kritice fanoušků se autoři rozhodli vklínit nové epizody mezi původní Star Trek ze šedesátých let (23. století) a Enterprise (22. století). Jakkoli je to obtížné především proto, že technika ve skutečném světě postupuje mílovými kroky kupředu a přitom je třeba zachovat kontinuitu z hlediska seriálu, jehož původní rekvizity jsou už dnes realitou dávno překonané, filmaři si za svým rozhodnutím pevně stojí. Tým, jehož část se podílela právě na nových filmech, situoval novinku přibližně 10 let před události nejstaršího seriálu, který proslavily postavy kapitána Kirka, pana Spocka a doktora McCoye. Discovery bude mapovat konflikt mezi Klingonskou říší a Spojenou federací planet z pohledu posádky stejnojmenné hvězdné lodě. Na rozdíl od trojice nových filmů, které se odehrávají v alternativní časové linii, však bude Discovery tvořit nedílnou součást základní mytologie. Jakkoli alespoň na pohled seriál nové filmy svou opulentní výpravou a celkovou stylizací hodně připomíná.

Trekkies novinku dychtivě vyhlížejí už od roku 2015, kdy byla slavnostně oznámena. Její příchod je však očekáván se směsicí nadšení, ale také obav. Autoři se totiž od počátku netají tím, že Star Trek potřebuje projít dalším významným evolučním krokem, který ho přiblíží modernímu publiku. Odlišné tak zřejmě bude nejen jeho pojetí, ale změny se dotknou rovněž některých zažitých skutečností. Jednou z nejvýraznějších a současně nejkontroverznějších novinek je přepracovaný vzhled klingonů, kteří znovu změní svou vizáž. K velké lítosti fanoušků, kteří dlouhá léta čekali na vysvětlení, proč vypadali tito hrdí válečníci úplně jinak v původním seriálu a jinak od počátku osmdesátých let. Skutečným důvodem byla samozřejmě stejně jako dnes snaha učinit je atraktivnější s tím, jak se zvyšoval rozpočet a zdokonalovaly možnosti maskérů. Už nyní se ale zdá, že geniální vysvětlení, s nímž přišel poslední seriál, padne novince za oběť.

Nový Star Trek na minulost nezanevře

Novinkou je ale i fakt, že seriál má mít jednu hlavní postavu namísto několika stejně důležitých hrdinů. Ba co víc, afroameričanka Sonequa Martin-Green, která ztvární postavu jménem Michael Burnham, není kapitánem, jak je v seriálu zvykem. Sledovat příběh tak budeme z perspektivy první důstojnice. Jednotlivé epizody navíc budou tvořit souvislý děj, což není u Star Treku obvyklé. S tímto modelem experimentovalo jen několik sezón v sériích Deep Space Nine (Hluboký vesmír devět) a Enterprise. Filmaři přesto slibují, že seriál bude věrný předchozím řadám a odkazu duchovního otce. Osvěžující má být také skutečnost, že zmíněný konflikt budeme sledovat nejen z pohledu důstojníků Hvězdné flotily, ale i klingonů, což slibuje mimo jiné další rozšíření jejich už tak bohatého jazyka, který patří mezi nejpoužívanější fiktivní jazyky vůbec. Ostatně už v minulosti se opakovaně spekulovalo o tom, že by hrdiny příštího seriálu či minisérie mohli být právě klingoni, romulané nebo nějaký další z mnoha mimozemských druhů.



První epizoda s podtitulem The Vulcan Hello představí kromě už zmíněné první důstojnice celou plejádu nových postav. V seriálu se opět objeví několik relativně známých herců. Michelle Yeoh (Tygr a drak, Zítřek nikdy neumírá, Gejša) bude velet lodi Shenzhou coby kapitán Philippa Georgiou. Kapitána lodi Discovery Gabriela Lorcu si zahraje Jason Isaacs, kterého můžete znát třeba z filmů Patriot nebo Černý jestřáb sestřelen, ale proslavila ho především role Luciuse Malfoye v čarodějnické sáze Harry Potter. Vůbec poprvé se v seriálu objeví také otevřeně homosexuální hlavní hrdina. Až dosud se vztahy osob stejného pohlaví řešily především v románech. Už poslední film Star Trek: Do neznáma ale odhalil, že Hikaru Sulu má být gay, což byla trochu kontroverzní změna, kterou chtěli filmaři vyjádřit uznání původnímu představiteli. George Takei, který postavu hrál v letech 1966 až 1996, je totiž jednou z nejvýraznějších osobností šoubyznysu, která se zasazuje o práva LGBT komunity. Sám ovšem tuto poctu přijal se smíšenými pocty.

Vrátí se oblíbené postavy

Milovníky Star Treku ale v tuto chvíli ještě více zajímají ty postavy a detaily, které jim budou povědomé. V seriálu se objeví třeba Spockův otec Sarek coby nevlastní otec hlavní hrdinky. Comeback zažije i podvodníček Harry Mudd, který slibuje přinést prvky odlehčujícího humoru, jenž byl typický zejména pro původní seriál. Připomínkou starých dobrých časů je i sama loď Discovery, jejíž design je silně inspirován nevyužitým návrhem na modernizovanou Enterprise pro film Star Trek: Planet of the Titans, respektive seriál Star Trek: Phase II, z nichž obou sešlo. Jméno pro změnu nové plavidlo zdědilo po stejnojmenné lodi z kultovního sci-fi 2001: Vesmírná odysea a americkém raketoplánu. Odkazuje ale současně na skutečnost, že objevování nepoznaného patří už přes 50 let mezi základní stavební kameny Star Treku.



Discovery má ve Spojených státech premiéru už tuto neděli, tedy 24. září. Ve zbytku světa se distribučních práv ujal Netflix, který bude jednotlivé epizody nasazovat do své nabídky vždy s jednodenním zpožděním.