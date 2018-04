Star Wars inspirovaly teroristy, kteří zaútočili na newyorská dvojčata, prohlásila slavná spisovatelka

LOS ANGELES/PRAHA Kanadská spisovatelka Margaret Atwoodová, kterou proslavil dystopický román Příběh služebnice, se nechala slyšet, že Hvězdné války podle ní inspirovaly teroristy zodpovědné za útoky na Světové obchodní centrum z 11. září 2001. Osmasedmdesátiletá autorka to prohlásila v rozhovoru pro magazín Variety.

„Ten nápad pochází ze Star Wars,“ řekla Atwoodová v souvislosti se zničením dvojčat. Když se jí autor zeptal, zda to myslí vážně, svou odpověď rozvedla. „Pamatujete si ten první film? Dva chlapíci letí uvnitř něčeho a pak to vyhodí do vzduchu,“ pokračovala ve zjevné narážce na závěr Epizody IV s podtitulem Nová naděje, která byla ve skutečnosti prvním natočeným dílem v sérii.

Jediný rozdíl podle autorky? Teroristé neunikli

Na konci filmu z roku 1977 Luke Skywalker s pomocí dalších pilotů zničí po průletu těsným koridorem přesným výstřelem obávanou Hvězdu smrti padoucha Dartha Vadera. Zasáhne totiž její jediné slabé místo. I když je popis Atwoodové poněkud mlhavý, většina lidí se shoduje, že si vybavila právě tento moment.

„Jediný rozdíl je, že ve Star Wars unikli,“ doplnila odhodlaně spisovatelka. Celé srovnání však hodně pokulhává a vzbudilo značné pozdvižení. Nejen proto, že hrdina Hvězdných válek zničil Hvězdu smrti výstřelem, zatímco teroristé do věží narazili. Důvodem je i skutečnost, že ve filmu je nebezpečná stanice symbolem zla, zatímco útočníci stojí na straně dobra.

Spisovatelka známá svými kontroverzními výroky a neortodoxními postoji se k tématu 11. září dostala, když připomněla operu složenou podle Příběhu služebnice. Ta měla premiéru v Dánsku v roce 2000 a začínala filmovými záběry na ničení různých staveb. Mezi nimi bylo i Světové obchodní centrum, na které později zaútočili teroristé. Když pak k útoku skutečně došlo, musela být scéna vystřižena.

Moje opera je rozhodně neinspirovala

Atwoodová však ujistila, že odtud teroristé inspiraci nečerpali a pokračovala se svou teorií okolo Star Wars. Část fanoušků věří, že mohlo z její strany jít i o nevhodný a nepovedený pokus o vtip, každopádně se jejímu prohlášení dostalo zcela pochopitelně velké pozornosti.

Někteří příznivci Star Wars také věří, že si mohla splést první film se třetím, neboli Epizodou VI, která rovněž končí podobnou scénou, v níž dojde ke zničení další rozestavěné Hvězdy smrti. I když samotná představa, že teroristé plánují útok podle kteréhokoli z obou filmů, je směšná, vize Hvězdy smrti, respektive dvojčat coby symbolu americké moci nemusí být zase tak vzdálená původní myšlence.

George Lucas film zamýšlel jako protest proti válce ve Vietnamu a zlé Impérium neslo některé prvky připisované Američanům v tomto konfliktu. I ve filmu technologicky pokročila strana podlehne povstalcům, podobně jako ve skutečnosti dobře vyzbrojená armáda ve Vietnamu prohrála v boji s Vietkongem, který disponoval mnohem horším vybavením.