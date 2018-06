Stařík naposledy tasí. Hvězdný Robert Redford končí s herectvím, do kin jde jeho poslední film

PRAHA Robert Redford dává své herecké sbohem. Rok 2018 bude tím posledním, kdy se na plátna kin promítne film s touto ikonickou filmovou hvězdou. Redford v blížících se 82 letech uzavře svou hereckou dráhou životopisným snímkem o lupiči, který v 60. a 70. letech okouzlil americkou veřejnost.

Forrest Tucker byl kriminálník, který vás připraví o peníze, ale udělá to s grácií a ještě na vás stihne udělat dojem. Tímto způsobem vybral z bank zhruba 4 miliony dolarů. Vedle loupeží proslul nesčetnými útěky z vězení. Ten nejslavnější se odehrál v roce 1979, kdy originálním způsobem prchnul z kalifornské káznice San Quentin. Se dvěma spoluvězni vyrobil kajak, na kterém před zkoprnělými strážemi odpádlovali.

Právě tuto hvězdu amerického zločinu druhé půle minulého století ztvární Redford. Film s názvem The Old Man and the Gun vstoupí do amerických kin 28. září, tento týden tvůrci zveřejnili první trailer. Jeden z nejslavnějších amerických herců posledních 50 let veřejně avizoval, že to je naposledy, co si stoupl před kameru.

„Herectví mě unavuje,“ řekl v rozhovoru se svým vnukem Dylanem pro web muzea Walker Art Center v americké Minnesotě. „Jsem netrpělivý a je pro mě těžké neustále čekat na další záběr. V mém věku mě mnohem více uspokojuje, když nejsem na nikom závislý,“ prohlásil s tím, že se chce soustředit už jen na režii. Vedle toho zmínil další aktivitu, která ho těší: kreslení.

Na její poslední herecké štaci doprovodí ikonu amerického filmu další uznávané herecké figury. Policistu, prahnoucího po Tuckerově dopadení, zhmotní oscarový Casey Affleck (Místo u moře, Interstellar), Tuckerovu známost představuje proslulá herečka českého původu Sissy Spacek (Carrie, JFK), pro niž to znamená návrat na plac po 6 letech, a jedné z vedlejších úloh si chopí písničkář a příležitostný herec Tom Waits (Drákula, Kafe a cigára).

Odlehčenou kriminálku s nádechem komedie z režisérské stoličky dirigoval režisér David Lowery, s nímž Redford spolupracoval už na jednom ze svých předchozích filmů, dětské fantasy Můj kamarád drak. Z posledních Redfordových velkých rolí vystupuje úloha hlavního záporáka v komiksovém hitu Kapitán Amerika: Návrat prvního Avengera (2014), kritiky pak uhranul v monodramatu o osamělém mořském vlkovi Vše je ztraceno (2013).

Skvělý herec má Oscara za režii

Robert Redford je jednou z posledních velkých hvězd, které pamatují zrození takzvaného Nového Hollywoodu v 60. a jeho rozmach v 70. letech. Toto období se považuje za jednu z klíčových ér amerického filmu, kdy se vzmohl kinoprůmysl, určujícím pro vznik filmů se místo studií stali především tvůrci a kdy se etablovali jedni z nejslavnějších filmařů vůbec, jako Steven Spielberg, Martin Scorsese či Francis Ford Coppola.

Redford prorazil už v 60. letech, hvězdu prvního formátu z něj v roce 1969 udělala gangsterka Butch Cassidy a Sundance Kid, v níž si podmanil publikum s další ikonou Hollywoodu, Paulem Newmanem. V 70. letech sázel hit za hitem, ve svém patrně nejúspěšnějším období sehrál velké party ve filmech Podraz, Tři dny Kondora či Všichni prezidentovi muži.

Ačkoliv za oceánem platí ze jednu z největších hereckých osobností, oscarovou nominaci si připsal jedinou, za hlavní roli ve zmíněním Podrazu. Sošku mu ale vynesla režie dramatu Obyčejní lidé z roku 1980. Redford je jedním z mála herců, kteří se prosadili i coby režiséři. Paradoxně Obyčejní lidé byli jeho režijní prvotinou. Jako filmař pak přivedl na svět snímky jako Teče tudy řeka, Otázky a odpovědi či Zaříkávač koní.



Ve světě filmu zanechal trvalou stopu i prostřednictvím filmového festivalu v Sundance, jenž se koná už od roku 1978 a kterému velkou měrou pomohl na svět. Akce probíhá na jeho pozemcích, Redford se do značné míry podílí i na jejím financování. Z festivalu se v průběhu let stala nejprestižnější přehlídka nezávislého filmu na světě.