Staroměstské náměstí přivítá české olympioniky. Pražští taxikáři pokračují v protestu

Praha Olympionici se setkají s fanoušky na pražském Staroměstském náměstí, přijede i Ester Ledecká. Taxikáři budou i dnes protestovat v Praze proti Uberu, Česko čeká ještě chladnější zima a v Barceloně začíná největší evropský veletrh mobilních technologií.

Zlato na Staromáku. Češi budou mít dnes odpoledne na Staroměstském náměstí možnost přivítat české olympioniky po návratu z jihokorejského Pchjongčchangu. Bude mezi nimi i dvojnásobně zlatá Ester Ledecká. Očekává se, že sportovci na místo dorazí v pět hodin odpoledne.

Taxikáři se opět sjedou. Od jedné hodiny odpolední se očekává pokračování protestů pražských taxikářů proti alternativním přepravním službám typu Uber. Výchozí bod je, stejně jako v předchozích týdnech, na Strahově.

Ještě větší zima. Česko i západní Evropu dnes sevřou ještě tužší mrazy než v uplynulých dnech. Nejvyšší denní teploty v Česku se mají pohybovat mezi minus devíti a minus pěti stupni a v následujících dnech by se mělo ještě citelněji ochladit.

Kontrola kulturního pokladu. Nejvyšší kontrolní úřad dnes zveřejní výsledky kontroly, jejímž cílem bylo prověřit, jestli systém poskytování a čerpání peněžních prostředků v rámci Programu péče o národní kulturní poklad zajišťuje jejich účelné a hospodárné využití. Úřad kontroloval ministerstvo kultury, Uměleckoprůmyslové museum v Praze a Národní technické muzeum.

Chřipka v Praze. Jak to vypadá s chřipkovou epidemií v české metropoli? Hygienická stanice hlavního města Prahy by dnes měla zveřejnit aktuální data o výskytu nemoci za minulý týden.

Proč hořelo v Mochově? Víkendový požár v areálu mrazíren v Mochově u Prahy způsobil podle předběžných odhadů škody za 100 milionů korun, desítky jednotek hasičů jej dostaly pod kontrolu až během soboty. Na místo se dopoledne dostaví vyšetřovatel příčin požáru a kriminalisté.

Volání po míru v Sýrii. I dnes budeme mapovat situaci v Sýrii, kde i přes rezoluci Rady bezpečnosti OSN požadující třicetidenní příměří pokračovalo ostřelování východní Ghúty u Damašku. To si během minulého týdne vyžádalo přes 500 civilních obětí, z toho 120 dětí.

Čínský prezident bez omezení? Dnes začíná třídenní zasedání ÚV Komunistické strany Číny. Jednat má o personálních otázkách, mimo jiné o návrhu na zrušení omezující ústavní klauzule o maximálně dvou následných prezidentských mandátech. To by znamenalo, že současný prezident Si Ťin-pching by po zániku svého současného mandátu mohl zůstat v čele země.



Mobily v Katalánsku. Barcelona ode dneška hostí každoroční největší evropský veletrh mobilních technologií Mobile World Congress. Zahájit by ho měl španělský král Felipe VI. a veletrh potrvá do 1. března. Čekají se velké novinky od Nokie, Samsungu a dalších velkých hráčů mobilního byznysu.

Test mega letiště. Dnes by se měl uskutečnit první let z nově budovaného letiště v Istanbulu, které má zahájit provoz v říjnu 2018 a má být jedním z největších na světě.