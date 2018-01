Staroměstský orloj se zastavil, rekonstrukce potrvá do léta

PRAHA Staroměstský orloj v Praze se v pondělí po deváté hodině zastavil. Orloj bude poprvé od poválečných let kompletně demontován. V restaurátorských dílnách jej čekají opravy.

Bude mu vrácen původní vzhled a mechanika se vrátí do podoby z 60. let 19. století. Řekl to orlojník Petr Skála, který je správcem orloje od roku 2009.

Na věž radnice se tato turisticky atraktivní památka vrátí nejpozději s koncem letních prázdnin. Restaurátorské práce a opravy budou stát 9,4 milionu korun.



Většina součástek v orloji je z 15. století. Rám, ozubená kola a hřídele jsou z roku 1410 od Mikuláše z Kadaně, který jej zhotovil. V orloji jsou ale také modernější díly z období baroka a z 19. i 20. století. „Budeme odstraňovat ten nevhodný řetězový elektrický pohon z roku 1948 a budeme tam vracet staré lanové bubny, ozubená kola, která byla v depozitáři, a budeme pohánět znova orloj tak, jak byl původně poháněn. To znamená kamennými závažími přes konopná lana navíjená na dřevěné lanové bubny,“ řekl Skála s tím, že si mechanika zaslouží historický vzhled. I po úpravách se budou hodiny natahovat automaticky.

Rekonstrukci Staroměstského orloje popisuje orlojník Petr Skála.

Restaurátoři také vrátí původní význam sochám, které představovaly tři nejhorší lidské hříchy a tři nejkrásnější lidské vlastnosti. „To byly takové ty alegorie pýchy, lakomství, závisti a dole soucitu, štědrosti a skromnosti. To je dílo Vojtěcha Suchardy, který jim dal sem do těch rukou ty atributy, například ten dalekohled, knihu a nahoře tu loutnu, protože on nepochopil ten jejich původní význam,“ uvedl Skála.

Astroláb dostane vzhled odpovídající historickým dokumentům. Hodně práce budou mít restaurátoři s kamennou výzdobou, kterou místy poškodili vandalové.

V příštím roce by se mohla změnit okénka u apoštolů, ve kterých byly původně skleněné vitráže. „Je potřeba to samozřejmě projednat s magistrátem, s památkáři, ale teď už je tak málo času, že to necháme až na příští rok,“ dodal Skála. Práce na orloji musí dokončit do konce letních prázdnin, aby byl orloj na svém místě do stého výročí vzniku Československa.

Skála se zajímá nejen o historii památky, s níž je spojeno mnoho mýtů a nepravd. Ty je podle Skály třeba uvést na pravou míru. Za nepravdivé považuje informace, že orloj vytvořil Jan Šindel. „Je velká spousta faktů a argumentů, které to spolehlivě vyvracejí, a samotná ta teorie o autorství Šindela u pražského orloje je postavená na velmi chatrném základě,“ uvedl Skála.

Podle jedné z pověstí se českému národu povede zle, pokud se Staroměstský orloj na dlouhou dobu zastaví. „Kdybychom se báli těchto předpovědí, tak bychom nemohli s orlojem vůbec nic dělat,“ dodává Skála, podle kterého tato pověst vznikla v 19. století. Když se tehdy po letech nečinnosti rozpohyboval, následovala prusko-rakouská válka.

Skála je správcem dalších hodin v Česku. Před třemi lety například restauroval renesanční hodiny na katedrále svatého Víta. Na orloji s ním bude pracovat jeho manželka a také několik hodinářů firmy Hainz, která se o orloj stará od 60. let 19. století.