PRAHA 15 Oblast Horních Měcholup a Hostivaře jsem si ke svému životu vybral dávno předtím, než jsem se stal starostou. S manželkou zde vychováváme děti, které se zde narodily. Mám zde hodně přátel a kamarádů, aktivně se podílím na spolkovém životě v obci. Z nedávného průzkumu vyšlo najevo, že celých 90 procent občanů se na Praze 15 cítí bezpečně, a to mě velice těší.

Praha 15 se skládá ze tří poměrně odlišných prostředí. Horní Měcholupy byly dříve vesnicí, která je dnes obklopena bytovou výstavbou. V Hostivaři převládá vilová zástavba. Součástí této lokality je i Hostivařská přehrada, která představuje rekreační centrum pro velkou část hlavního města. Nachází se zde také rozsáhlý lesopark, kam si chodí odpočinout a odreagovat se v přírodě nemalé množství Pražanů. Naproti tomu sídliště Košík tvoří zejména panelová zástavba zatím s nedostatečnou občanskou vybaveností.

Co mám na své práci nejraději? Domnívám se, že to jsou všechny společenské akce, které pořádáme pro naše občany. Městská část Praha 15 pravidelně připravuje festival Dny Prahy 15. V něm se snoubí sportovní i kulturní akce. Je to vždy příležitost si s občany pohovořit v přátelské atmosféře mimo radnici a skutečně se dozvědět, co si o naší práci myslí, jak vylepšit prostředí, ve kterém společně žijeme. Účast je vždy velká a jsem si jist, že naprostá většina místních obyvatel vnímá tyto aktivity velmi pozitivně. Díky takovým akcím se vzájemně více poznáváme a máme k sobě lidsky blíž. Zapojují se do nich školy a školky a na druhé straně také senioři. Pokud vystupují při některé akci na pódiu děti, tak je samozřejmé, že je přijde podpořit celá rodina, a děti zase naopak povzbudí babičku s dědečkem. Tím se naše komunita opět rozrůstá a upevňuje.

Starosta se nesmí schovávat. Musí s lidmi mluvit, zajímat se o to, co je těší, co je trápí a co by chtěli změnit. Oni potom snáz pochopí, že vše nejde úplně podle jejich představ a že není v mých možnostech pomoci jim úplně ve všem.

Snažím se také v naší městské části velmi aktivně podporovat spolkový život. Tato skutečnost byla důvodem, proč jsem hned v počátcích svého působení na radnici usiloval o vznik spolkového domu. Městská část vlastní objekt, který dříve v malé míře využívaly politické strany, ale většinou byl prázdný. Současnému vedení se podařilo přestěhovat sem právě spolky, které dosud sídlily každý na jiném místě. Tím se jejich aktivity propojily, lidé začali více spolupracovat, koordinovat akce a vzájemně se podporovat. Jsem rád, že spolkový dům u nás skutečně žije, protože spolkový život je pro každou obec velmi důležitý.