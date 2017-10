Musíme počítat s tím, co máme

VELKÉ PŘÍLEPY (Středočeský kraj) Velké Přílepy postihla koncem 90. let minulého století, ostatně jako mnoho obcí kolem Prahy, developerská horečka. Centrum malé zemědělské obce obkroužila na místě úrodných a zrestituovaných polí výstavba rodinných domů.

Nově vzniklým lokalitám se dodnes zvykově říká podle stavebních firem, které měly tehdy jediný cíl: postavit, prodat, vydělat a odejít. Většinou za sebou zanechaly nedokončené komunikace, nekvalitně provedené sítě a neochotu jakkoliv se podílet na rozvoji občanské vybavenosti. Citlivá ruka architekta nebyla v širším pojetí patrná a výhled na to, jak bude obec vypadat za dvacet, třicet let byl zamlžený s nejasnými konturami.

Za několik let jsme museli přijmout skutečnost, jaká je, napravit, co napravitelné bylo, zamhouřit oko nad nevratnými skutečnostmi. Dnes se radujeme z každé nově postavené či zrekonstruované veřejné budovy, z každé opravené komunikace, z každého kousku vysazené zeleně a někde v dálce prosvítá vidina funkční, vzhledné a čisté obce.

Poslední naší společnou radostí byla nástavba a přístavba budovy II. stupně základní školy. Budovy, které kvůli statickým problémů hrozila demolice. Od 1. září je naší novou chloubou. Teprve v poslední době, po létech jednotlivých staveb a nutných rekonstrukcí, se můžeme více nadechnout a myslet na obec jako na urbanistický celek. Bude i za dvacet, třicet let místem ke kvalitnímu a modernímu životu ?

Obec nemá, bohužel, přirozené centrum, náves, náměstí, o to více je zatížená dopravou. Za centrum je považována lokalita s hlučnou a prašnou silnicí II. třídy, nebezpečná křižovatka v těsném sousedství základní školy. To je situace více než tíživá. Naštěstí obec vlastní v centru velký pozemek, zelenou plochu, která si doslova říká o lepší a intenzivnější využití. Tento podzim budeme vyhlašovat soutěž o architektonické ztvárnění centra, příští rok mohou občané práci architektů posoudit a vyjádřit se k jednotlivým návrhům. Budou to určitě zajímavá setkání nad možnou podobou nové lokality. Jak budou přijaty návrhy nového centra ? Co občané nejvíc uvítají ? Park, odpočinkovou zónu s vodní plochou, kavárnu, pavilon jako místo k hudebním produkcím nebo jako místo setkávání?

Právě toto budoucí centrum obce by mohlo být tím pravým prostorem pro zajímavé prvky ze dřeva. Osobně mě mrzí, že dřevo je jako stavební materiál stále nedoceněné, často cítím mezi občany přetrvávající nedůvěru ke dřevu jako stavebnímu prvku a dřevostavby jsou stále chápány jako nouzové řešení. Přitom tento kvalitní přírodní materiál, splňující navíc vysoké estetické požadavky, se v dnešním technickém světě může stát jakousi branou zpět k přírodě v podobě zdravého prostředí.

Realizace centra naší obce bude jistě dlouhou, trnitou, ale krásnou a smysluplnou cestou.