Vodácká obec si zaslouží i něco pro radost

BORŠOV NAD VLTAVOU (Jihočeský kraj) Když si v roce 1908 celé mocnářství připomínalo 60 let panování císaře Františka Josefa I., každá obec, město a městečko něco postavila, vybudovala, aby si toto výročí náležitě připomněla, a tak všude vyrůstaly nové chudobince, nemocnice, nádraží, parky…

V celé republice si jistě připomeneme ta velká kulatá výročí 400 let, 100 let, 50 let. Jistě se budou vysazovat stovky lip, odhalovat desky, bude se vzpomínat.

My v Boršově nad Vltavou si jistě připomeneme 300 let od postavení výklenkové kapličky s Pannou Marií Budějovickou. Již v loňském roce jsme sošku nechali podrobit odborné kosmetické kúře, opravili prejzovou střechu a s nastupujícím jarem vše vyladíme a necháme, jak se patří vysvětit.

V každém případě chceme v letošním roce postavit dvě odborné učebny a novou jídelnu v naší základní škole, opravit pár silnic. Věříme, že se konečně ve sdružené investici dočkáme rozšíření železničního viaduktu, že naše obec úspěšně zvládne společně s Jihočeským krajem a SŽDC tento náročný investiční trojboj a zmizí z hlavního průtahu obcí nevyhovující úzké hrdlo. Společně s našimi sousedy připravujeme výstavbu cyklostezky na levém břehu Vltavy a jistě obnovíme další zanedbanou polní cestu, která poslouží k procházkám v okolí naší obce.

V tak významném roce si zasloužíme udělat jen tak něco pro radost, a tak si pohráváme s myšlenkou interaktivního safari se zvířecími stopami pro naše nejmenší a do řeky Vltavy nainstalovat pohyblivou sochu s vltavskou vílou ohrožovanou drakem. Jsme přeci vodáckou obcí a naše řeka si nějakou atrakci zaslouží.

V dobře fungujícím komunálním společenství se musí stále něco dít, podnikat, protože nedělat nic je cesta do záhuby ve veřejném i privátním životě.