BORŠOV NAD VLTAVOU Mám rád ten příběh lidí a místa, kde žiji, kde mi byla dána šance dělat starostu. V Boršově nad Vltavou bydlím třináct let, starostou jsem sedmým rokem. Starostovat v tradiční zemědělské obci, proslavené mlýny okolo Vltavy jako „naplavenina“, která se stovkami dalších „naplavenin“ narušila poklidný vývoj obce, je zvláštní pocit.

Za těch sedm let jsem vždy se svými kolegy podporoval a rozvíjel staré tradice a zároveň vytvářel nové. Co mám nejraději, co mě nejvíce těší? Právě to vytváření mostů mezi starým a novým. Mosty, které jsou v našem případě neodmyslitelně zarámovány řekou Vltavou, středověkým hradištěm, Fritschovou stezkou, drobnými sakrálními stavbami.

S oblibou říkám: Když umím, tak musím a Milovat od kolébky po hrob. A tak moc rád pozoruji naše dva zrevitalizované hřbitovy a slyším dětské hlasy z naší nově postavené knihovny, kam pravidelně maminky s dětmi přicházejí. Při každé příležitosti se snažíme vytvářet dobré vztahy mezi sousedy, dětem i dospělým připomínat historii naší obce v údolí Vltavy, pravidelně je informujeme o připravovaných akcích, nových investicích. Ukázalo se, že velice dobrým krokem bylo letošní zahájení naší Boršovské univerzity nejenom pro 3. generaci. Právě její absolventi jsou výbornými ambasadory šířícími plány a záměry naší obce a zároveň umí předávat znalosti z její historie.

Starat se o obec je jako starost o velkou rodinu, kde mám každého a každé místo svým způsobem rád, kde se nesmím stydět za pohozený papír ani papírek, ale musím ho umět zvednout. Živá obec je nekonečný příběh, nikdy neuhasínající výzva.