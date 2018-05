V rodišti Adolfa Opálky máme jména hrdinů v srdci

REŠICE (Jihomoravský kraj) V neděli 27. května uplyne 76 let od významné odbojové operace exilových československých sil za druhé světové války s názvem Anthropoid. Jejím cílem bylo provést atentát na zastupujícího říšského protektora v Čechách a na Moravě Reinharda Heydricha. Této operace se zúčastnil i náš rodák, nositel mnoha válečných vyznamenání, plukovník in memoriam, parašutista Adolf Opálka.

Rešice, ale i široké okolí, si uvědomují jeho obrovskou statečnost a morální kvality. Proto v pravidelných pětiletých cyklech pořádáme u příležitosti výročí atentátu pietní setkání, která připomínají hrdinství našich spoluobčanů. Na organizaci přispívá Skupina ČEZ a my jsme velmi rádi, že máme Jadernou elektrárnu Dukovany za dobrého souseda.

Vloni se vzpomínkového setkání zúčastnila armáda, váleční veteráni, starostové a také naši občané, jejich rodiny i veřejnost z okolí.

Letos si připomeneme odkaz Adolfa Opálky i jeho bratrance, také parašutisty, Františka Pospíšila, v úzkém obecním kruhu. Jména našich rodáků-hrdinů nejsou jen vytesány na památníku uprostřed obce, ale především v našich srdcích. Naším úkolem je jejich činy a vlastenecké cítění předávat dalším generacím.

Za hrdiny dnešní doby považuji spoluobčany, kteří se podílejí na přípravách pietních setkání a také ty, kteří se zapojují do dění v obci a svůj volný čas věnují ostatním. V atomizované době se lidé od sebe vzdalují. Pro mě jsou hrdinové ti, kteří přiloží ruku k dílu, zapojí se do příprav obecních oslav, plesů, akcí pro děti či seniory a také se přidají ke společnému úklidu obce. A to vše dělají bez nároků na odměnu. Tou pravdou odměnou nám všem je utužování dobrých vztahů a spoluúčast na předávání hodnot jako jsou přátelství, vlastenecké cítění a zodpovědnost k místu, kde žijeme.