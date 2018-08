Na energiích teď šetříme více než pět milionů ročně

JABLONEC NAD NISOU (Liberecký kraj) Kvůli nepříznivé ekonomické situaci města před osmi lety jsme se zaměřili prioritně na hledání úspor. Snížili jsme provozní náklady na radnici a postupovali systematicky i v dalších oblastech života. Vyplatilo se to.

Hospodaření je dnes odborníky hodnocené jako zdravé, snížili jsme městský dluh na desetinu a Jablonec je opět solidním partnerem pro banky. Můžeme zase investovat a rozvíjet se. I dnes ale pečlivě promýšlíme každý krok, třeba při nakládání s energiemi.



Zrovna nedávno jsme schvalovali finanční výsledky prvního roku našeho energeticky úsporného projektu a já si vybavil počátek tohoto příběhu. Energetičtí odborníci prošli naše budovy, podívali se na spotřebu a řekli: „Jsme vám schopni zajistit, že ročně ušetříte téměř čtyři miliony korun. Investice do úsporných opatření se bude splácet přímo z ušetřených peněz, takže vás to prakticky nebude nic stát. A pokud by se tolik peněz neušetřilo, rozdíl vám doplatíme.“ To znělo dobře. Přesto se začátky neobešly bez dlouhých diskuzí a vysvětlování. Přeci jen koncept EPC, kdy dodavatel přímo ve smlouvě garantuje úsporu, řada lidí stále nezná. Bylo třeba přesvědčit zastupitele i provozovatele jednotlivých objektů, že projekt nejen že dlouhodobě neomezí jejich pohodlí a provoz, ale naopak přinese úspory. Povedlo se. Za první rok jsme ušetřili dokonce víc - 4,6 milionu korun.

Modernizace zrealizovaná společností ENESA, což je dcera ČEZ ESCO, se týkala 12 mateřských a základních škol, městské knihovny, bazénu a sportovní haly. Dokončena byla na začátku minulého roku. Součástí projektu je také energetický management – sledování hospodaření s energií a vyhodnocování dosažených úspor, které pomáhá najít možnosti dalších úspor. Po roce provozu tak víme, že se vyplatí investovat do vzduchotechniky v Mateřské škole Hřbitovní, kompletně rekonstruovat plynovou kotelnu v Základní škole Pivovarská a přidat měření spotřeby tepla v městském plaveckém bazénu. To vše by mělo stát jeden milion korun. Deset procent zaplatíme z peněz, které se ušetřily navíc oproti plánu, deset procent přispěje městu ENESA.

Osobně mě potěšilo i to, že díky projektu jsme za rok snížili emise CO 2 o 778 tun. Město dbá na zlepšování životního prostředí, a tak mě toto číslo těší dvojnásob.

Projekt EPC ale není jediným úsporným krokem, velkou změnu přinesla i revitalizace teplárenské sítě. V roce 2014 město odkoupilo většinový akciový podíl v teplárenské společnosti a zahájili jsme revitalizaci. Spočívala ve zrušení zastaralého systému centrálního rozvodu a vybudování blokových kotelen blíže odběratelům. Samozřejmostí je moderní regulační systém, který umožňuje dispečinku on-line reagovat na konkrétní situaci v objektech. Revitalizace byla úspěšně ukončena v roce 2017 a kromě úspory tepla přinesla slevu v průměru 400 Kč/GJ pro domácnosti a další koncové odběratele včetně radnice a městských organizací. I v případě zpracování tohoto projektu byla naším partnerem společnost ENESA.