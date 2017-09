Chci mít Jesenici jako svůj dům a zahradu

JESENICE (Středočeský kraj)

Jesenice leží na křižovatce dvou hlavních silnic Staré Benešovské a starého okruhu kolem Prahy. Nemá centrum, nemá náměstí, nemá významné pamětihodnosti a nemá ani kostel. V literatuře je i negativně nazývaná jako vzor sídelní kaše. Mnoho lidí zná Jesenici pouze z okénka auta, když jí projíždí za prací nebo cestou na víkend. Někteří obyvatelé ji znají převážně po tmě, jako místo, kam jezdí spát.

Proč mít rád takové město? Protože je domovem lidí, kteří zde žijí. Má krásná zákoutí. Je obrovskou výzvou pro všechny, kteří jsou v jejím vedení, aby tento domov vytvářeli a pečovali o něj. Za základ domova považuji pohodu, klid a příjemné prostředí. Toto se snažím prosazovat i jako starostka. Podařilo se nám přebudovat zvoničku na malou kapličku, která slouží lidem pro setkávání, u ní pořádáme letní hudební večery, mše, výstavy a vůbec slouží jako místo potkávání obyvatel Jesenice. Pomalu se nám daří náš cíl – aby soused poznal souseda, aby se lidé mezi sebou začali zdravit.

Dalším důležitým prvkem sounáležitosti lidí s jejich domovem je znalost historie místa, kde žijí. V našem měsíčníku Jesenický Kurýr pravidelně čtenáře seznamujeme se střípky z naší historie. Postupem času se tato rubrika stala velmi oblíbenou.

Před dvěma lety získala Jesenice statut města a pomalu se mění v místo, které se vymaňuje ze své negativní pověsti. Připravujeme nový územní plán, který by měl být modelovým příkladem zahradního města. Jednotlivé sídelní útvary by si měly zachovat svůj charakter a měly by být mezi sebou spojeny pásy zeleně, které budou sloužit k rekreaci a oddychu.

Současní obyvatelé si Jesenici vybrali pro svůj domov z důvodu snadné dostupnosti hlavního města a klidného místa na odpočinek. Nejvíce je trápí doprava a hluk z ní. Najít rovnováhu mezi dostatečně kapacitní dopravou a přitom zachování klidu jejich domovů je opravu oříšek. Řešíme odhlučnění Pražského silničního okruhu, zvýšení intenzity příměstské hromadné dopravy, výsadbu zeleně, doplnění prostor pro rekreaci i výstavbu nové školy. Problémy, které znají v Jesenici všichni.

Můj místostarosta Radek Zápotocký s úsměvem říká „naše paní starostka chce mít Jesenici jako svůj dům a svoji zahradu“ a má pravdu. Jesenice bude krásným a útulným domovem pro její obyvatele, jenom potřebuje čas a hodně práce.