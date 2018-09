Pro školáky chystáme dárek

KOLOVRATY První školní den je spojen s jednou z nejmilejších povinností starosty, což je vítání dětí v prvních třídách. Aby nezůstalo jen u slov, dostanou žáci dárek, kterým je knížka. Uvnitř je přání od starosty, aby byly děti motivovány číst. Konkrétní knihu vybíráme ve spolupráci s knihovnou a vyučujícími.

Naprostou prioritou, kterou máme v oblasti školství, je vybudování nové školy. Na tom jsem začal pracovat od začátku volebního období. V městské části bylo několik podkladů pro výstavbu školy. Velmi pěkná studie školy počítala s výstavbou kolem 450 milionů Kč bez DPH, ale získat takovou sumu nebylo reálné. Levnější varianta pak neobsahovala školní tělocvičnu, jídelnu ani kuchyň. Vzhledem k tomu, že stravovací zařízení má již plnou kapacitu, stravují se učitelé jinde, což není ideální. Přístavba tříd bez školní kuchyně a jídelny tak nemá smysl.

Aktuální projekt počítá s výstavbou za nižší cenu. Projektovou dokumentaci pro základní školu vysoutěžila firma OBERMEYER HELIKA a pracuje na ní od listopadu 2016. V průběhu prací došlo k předložení studií, ze kterých jsme společně s Magistrátem hlavního města Prahy vybírali nejlepší variantu. V prosinci 2017 byl projekt podán k územnímu řízení na stavební úřad. Škola bude obsahovat pět učeben prvního stupně, osm druhého stupně, aulu, kabinety, odborné učebny, kuchyň, jídelnu, školní tělocvičnu a byt pro školníka. Celá budova je řešena jako ovál s jedním podzemním patrem, přízemím a patrem. Je to z důvodu, aby co nejvíce zapadla do okolní zástavby a nevyčnívala nad rodinné domy v sousedství. Zároveň však chceme, aby žáci a učitelé měli veškeré potřebné zázemí. Předpokládané datum zahájení výstavby je rok 2019. Za výstavbu odpovídá na pražském magistrátu, odbor strategických investic Hlavního města Prahy. V městské části máme až čtyři paralelní třídy na prvním stupni, a je proto alarmující, že druhý stupeň stále chybí. Jelikož jsou přeplněné i školy v okolí, nemohou si ani děti vybrat. Jedinou variantou jsou pro ně spádové školy v Uhříněvsi. Přestože jsou velmi kvalitní, tak při počtu 34 žáků ve třídě, není výuka ideální.

Největším dárkem pro letošní prvňáčky tak bude, že na druhý stupeň budou docházet v místě bydliště. Doufám, že výstavba půjde rychle a tento dárek bude i pro současné druháky, třeťáky a v ideálním případě také žáky čtvrtých tříd.