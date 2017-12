Do Malých lázní v Bělovsi potečou Jan a Běla

NÁCHOD (Královéhradecký kraj) Když se v závěru roku 2017 ohlédnu zpátky a spočítám, co všechno jsme v Náchodě udělali a odpracovali, jsem na Náchoďáky opravdu pyšný. Proinvestovali jsme rekordních 224 milionů korun, primárně do oprav chodníků, veřejného osvětlení a hlavně komunikací.

Největší akcí a po dlouhou dobu roku bohužel i komplikací pro každodenní život obyvatel, byla rekonstrukce průtahu Náchoda. Naštěstí si teď už můžeme říct „a máme hotovo“. Otevřeli jsme nově zrekonstruované nádraží, které získalo dokonce dvě ocenění, z nichž zejména cena v 11. ročníku soutěže o nejkrásnější nádraží mě velmi potěšila a snad se bude líbit i vám.

Když se podíváme dál do regionu, po téměř 40 letech stavby se otevřel i poslední úsek dálnice D11 z Prahy do Hradce Králové. Co se týče dopravy, tak myslím, že se konečně začínáme posouvat tím správným směrem. Po mnoha letech náročných byrokratických bitev se nám podařilo získat územní rozhodnutí k výstavbě obchvatu města. Je to běh na dlouhou trať, ale bojujeme s byrokracií, jak se jen dá, aby se Náchoďákům ulevilo od tisíců kamionů, které denně městem projíždějí. Dalo by se tak trochu říct, že se rok 2017 nesl ve znamení dopravy a i v příštím roce budou dopravní stavby klíčovou oblastí pro město.

Ale život není jen o dopravě, a proto se zaměříme i na další oblasti. V plánu máme výstavbu nové hasičárny v Raisově ulici, protože co bychom si bez našich hasičů ve chvílích nouze počali. Chceme vystavět nové parky a vysadit další městskou zeleň. Velkým očekáváním příštího roku je výstavba Malých lázní v Bělovsi, do kterých bude přitékat kyselka z nově zbudovaných vrtů, které dostaly jméno Jan a Běla. Lázně by měly být hotové na podzim příštího roku. Kromě těchto veselých témat tu máme i jednu investici, která je naprosto nezbytná a tou je výstavba nového městského hřbitova, jelikož kapacity toho současného již nestačí.

Protože je po Vánocích, které jste, věřím, prožili v klidu, v kruhu nejbližších, a blíží se nový rok, rád bych vám všem popřál jen to nejlepší. Příští rok je pro nás důležitý i z politického hlediska. Po letošních parlamentních volbách, které přepsaly pomyslnou politickou mapu republiky, nás čekají volby rovnou dvoje. Již za několik málo dní to budou volby prezidentské a na podzim nás pak čekají volby komunální, kde si vyberete své „nejbližší“ zástupce, kteří budou spravovat věci veřejné přímo ve vaší obci. Věřím, že se rozhodnete podle svého nejlepšího svědomí v obou volbách a že se vám v roce 2018 povede co možná nejlépe.