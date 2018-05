Ani čtyři zubní ordinace nestačí

OPOČNO (Královéhradecký kraj) Jsme třítisícové město a zubních ordinace zde máme celkem čtyři.

Vím, že se zdá , že je to dostačující, ale stále se ještě setkávám s tím, že někteří občané mě zastavují a přejí si, abych jim zubního lékaře našla, že je nikdo ze stávajících již nechce přijmout. Je to těžká situace. Každý stomatolog má již plný stav a tak se stává, že někteří musí dojíždět do jiných měst, podle možností jak jsou mobilní, případně je odkazuji na pojišťovnu, kterou mají, a ta by měla pomoci vhodného zubního lékaře najít či doporučit.

obcíAni čtyři zubní ordinace v třítisícovém městě nestačí.