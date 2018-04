Lidskost a ochota jsou hybnou silou komunální politiky

PLÁNĚ (Plzeň - Sever) Co je vlastně meziobecní spolupráce? Laicky řečeno, měla by to být spolupráce mezi obcemi. Obce se sdruží a společnými silami rozvíjejí své území.

Mezi hlavní instituce by se měla zařadit MAS (Místní akční skupina). Ta naše, MAS Světovina, ale bohužel v současnosti k rozkvětu našeho území moc nepřispívá.

Daleko větším přínosem pro obce na našem území je sdružení Mikroregion Dolní Střela. Společné aktivity jako vydání brožurky, zakoupení prostředků na opravu výtluk místních komunikací, nádob na posypový materiál, pořízení informačních cedulí, velkokapacitního stanu, nebo i vydání knihy historických map našeho území. To má podle mě smysl.

Chtěla bych zde ale vyzdvihnout jinou spolupráci, takovou tu lidskou. Spolupráci mezi starosty. Troufám si tvrdit, že je důležitá pro každého starostu nebo starostku. Velkým přínosem jsou různá setkávání, kde lze debatovat, diskutovat, Všichni se zabýváme podobnými tématy a problémy. Není nad to dozvědět se, jak si s daným úkolem poradili jinde, získat inspiraci, poučit se z chyb jiných.

V Plzeňském kraji se pravidelně koná Setkání starostek, místostarostek a tajemnic. Již od roku 2004 a letos se plánuje 15. setkání. A to mi můžete věřit, když se sejdou ve velkém počtu ženy se stejnými starostmi a radostmi, je to síla. Postupně poznáváme krásy a místa Plzeňského kraje, vidíme, co se kde povedlo, nebo nepovedlo, poznáváme místní zvláštnosti. Již jsme navštívily Běšiny, Butov, Nečtiny, Plasy, Melchiorovu Huť, Soběšice, Merklín, Žihli, Modravu, Přimdu, Stod, Liblín, Nepomuk, Biskoupky. Výtěžek z každé akce je vždy poskytnut potřebným v místní lokalitě. Chodím na tato setkání velice ráda. Vracím se vždy nabitá energií, plná nápadů a pocitu, že to všechno má smysl. Děkuji, že toho mohu být součástí.

Každému se občas stává, že potřebuje s něčím poradit, nebo pomoc. Žádný kolega ani kolegyně mě nikdy neodmítli, a za to bych chtěla všem touto cestou poděkovat. Dokud bude v místní komunální politice hlavní lidskost, ochota a spolupráce, věřím, že dokážeme nejen malé, ale i velké věci, které jsou přínosem a posunou nás zase dál.