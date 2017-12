O svařené víno nepřijdete

PRAHA 1 Kdybych chtěl být trochu sarkastický, řekl bych, že Vánoce v Praze 1 se dělí na ty magistrátní a naše, ryze lokální, pro obyvatele naší městské části. Jelikož však lidi raději spojuji, než rozděluji, pokusím se stručně popsat, jak to v centru metropole o Vánocích „funguje“ a čím jsou nejkrásnější svátky v roce v této lokalitě specifické.

Zatímco o náklady na vánoční osvětlení se Praha 1 zhruba půl na půl dělí s hlavním městem (magistrátem), přičemž letos jejich celková výše činí 1,8 milionu korun, ohledně trhů a dalších prodejních míst panuje určitá diferenciace. Česky a srozumitelně řečeno: na Staroměstském náměstí a Václavském náměstí jsou trhy celoměstské a jinde v Praze 1 lokální. Václavské náměstí je přitom jakýmsi průsečíkem – vedle zmíněného celoměstského trhu se zde nachází právě i náš „malý“.

Celoměstské trhy jsou samozřejmě nádherné, výpravné a díky pestrému programu a nabídce velmi zábavné. Jejich autoři neusínají na vavřínech a každý rok je ještě více vylepšují. Na druhou stranu, co si budeme povídat: tyto trhy navštěvují více turisté než obyvatelé Prahy 1. A právě zde přichází na řadu naše radnice, aby zajistila pro své občany úplně běžnou nabídku toho, co ke každým Vánocům patří. Tedy stromků, kaprů, jmelí apod. To vše lze pohodlně nakoupit právě na lokálních trzích.

Také jejich součástí jsou samozřejmě různé doprovodné akce; ty se odehrávají převážně v režii místních spolků, většinou s přispěním naší radnice. Skladba návštěvníků je tedy úplně jiná než na celoměstských trzích.

V souvislosti s trhy – a nejen těmi vánočními – se v poslední době objevuje obava, jestli novelizovaná vyhláška o zákazu prodeje alkoholu, která má být v Praze 1 plošná a na jejíž přijetí naše radnice tolik tlačí, nebude znamenat i zákaz pití například svařeného vína u stánku na tržišti. Využiji také tohoto prostoru a ještě jednou zopakuji: nebude, nikdo se nemusí bát. Alkohol bude možné i nadále pít tam, kde je pro tento účel oficiálně zřízené místo. Přece by nemělo logiku, kdybychom povolovali nebo dokonce spolupořádali nějaké veřejné akce s jasně daným koloritem a pak bychom na nich nutili čepovat pouze limonádu a vařit bylinkový čaj. Plošné rozšíření zákazu pití alkoholu na veřejnosti směřuje vůči bezohledným návštěvníkům, kteří v historickém centru nerespektují žádná pravidla a mnohdy přímo na ulici pořádají divoké mejdany.

Přeji nejen čtenářům Lidových novin, ale nám všem příjemné prožití Vánoc a šťastný vstup do roku 2018!