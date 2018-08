Máme chytré lavičky i elektromobily

PRAHA 6 V současném tropickém počasí může úspora energií znít trochu komicky, neboť zejména té tepelné máme i na Praze 6 trochu přetlak. Republika je ale v mírném pásu, a proto je potřeba myslet na výdaje i v časech zimních.

Do škol proto instalujeme regulační ventily, které umožňují udržovat optimální teplotu právě v časech, kdy ta venkovní klesá pod bod mrazu. Spolu s dalšími elektronickými vymoženostmi tím dokážeme efektivně zabránit jak přetápění, tak prochladnutí budov. Na objektech typu poliklinika se úspora zatím řeší hlavně instalací plastových oken, celkové zateplení fasády totiž nastane až s komplexní rekonstrukcí, která se kvapem blíží. Památkově chráněný objekt s plastovými okny je ovšem lahůdkou 21. století.



Co teď ale opravdu jede na plný výkon, jsou naše chytré lavičky z programu Smart-city. Ty mají totiž solární panely a během léta jsou doslova ve svém živlu.

Na úřadu řešíme úsporu, zejména s blížícími se volbami, stylem „poslední zhasne“. To je samozřejmě vtip, nicméně kromě moderní budovy na úsporu dohlíží také ostraha, která jednotlivá patra kontroluje a případně zhasíná. Snažíme se jít cestou hledání dlouhodobých řešení, která je ovšem možné realizovat velmi rychle, v řádu měsíců. Ubírají se cestou, která by se snadno dala pojmenovat ekologickou. Důkazem budiž to, že jsme na radnici zavedli elektromobily, a tím snižujeme uhlíkovou stopu. Dalším důkazem budiž to, že jsme byli vybraní do pilotního projektu hlavního města věnovanému plánu na adaptaci na klimatickou změnu. Praha 6 tak nyní bude moci čerpat peníze hlavního města na projekty věnované právě této oblasti - úspory energie, snižování energetické náročnosti budov, ochlazování veřejných prostor, aby se během horkých dní nepřehřívaly a dalším. Plán adaptace na klimatickou změnu můžete ovlivnit i vy, všechny potřebné informace jsou na webu Prahy 6. Krásné prázdniny plné energie!