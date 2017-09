Zdědili jsme zraněnou a ublíženou krajinu, ale toto místo mi je drahé

MYDLOVARY (Jihočeský kraj) Obec Mydlovary se nachází 20 kilometrů na severozápad od Českých Budějovic, žije v ní 310 obyvatel. V místě se těžil lignit, který se spaloval v první jihočeské tepelné elektrárně. Dále zde působila 30 let Chemická úpravna uranu MAPE Mydlovary, po její činnosti zde zůstalo 250 hektarů odkališť, která jsou zamořena radioaktivitou. V současnosti jsou rekultivována.

Celé minulé století zde byla ničena půvabná jihočeská krajina, plná rybníků, které stavěl Štěpánek Netolický, tři byly definitivně zničeny a zavezen byl i rybníček na návsi.

V roce 1960 přišla obec Mydlovary o samostatnost, touha občanů po správě věcí veřejných se naplnila v roce 1990 a Mydlovary se staly opět samostatnou obcí. Byl jsem zvolen starostou. Nikdy jsem žádnou funkci nevykonával, neměli jsme úřad, účetní, pouze holé ruce. Zdědili jsme krajinu, zraněnou a ublíženou. Ale možná, že když člověk někoho miluje, že ho miluje ještě víc, když je zraněný, a když je mu ubližováno. Deset let jsem práci starosty vykonával při zaměstnání, dalších patnáct let jako uvolněný a nyní jako důchodce opět neuvolněný. Rozsah práce se od roku 1990 mnohonásobně navýšil. Jsou jiné požadavky na vzhled obce, likvidaci odpadů, také povinnosti a odpovědnost starosty narostla a byrokracie dostoupila obludných rozměrů.

Mydlovary využívají od roku 1992 Program obnovy venkova. Všechny obecní objekty mají nové střechy a fasády. Obec je plynofikována, máme elektrické rozvody vedené v zemi, obecní komunikace ve výborném stavu. Když navštíví obec někdo, kdo zde dlouho nebyl, řekne, že vzkvétá. V roce 2004 byla v soutěži Vesnice roku oceněna naše obecní knihovna jako Jihočeská knihovna roku. V roce 2006 jsme se ve stejné soutěži umístili na třetím místě. Není všechno ideální, skončil u nás obchod a stále bojujeme o setrvání pošty. Změnili se i občané. Vymizela obecná pospolitost. Poutě a posvícení již nejsou atraktivními svátky pro všechny. Každý kraj a možná i každá vesnice měla kdysi tak trochu vlastní styl života, svou nezaměnitelnou podobu. Dnes pod tíhou reklamy a konzumu se nám i vesnice globalizují.

Život na vsi se mění, někdy bohužel k horšímu. Tráva se nesuší, ale kompostuje. Túje se pěstují víc než ovocné stromoví, pro máslo a mléko jezdíme 15 km do nejbližšího supermarketu. Když čtu starší kroniky, je zřejmé, že aktivita našich předků byla daleko vyšší a život pestřejší. Jak říkal můj otec „ my jsme měli veselou bídu a vy budete mít smutný blahobyt“. Pokud bych měl odpovědět na dnešní téma seriálu Starostové píší noviny jednou větou, proč mám rád, místo kde jsem starostou, odpověděl bych: Protože to místo je mi nadevše drahé a práce starosty mi dává smysl života.