Pro začátek stačí posekat si před vlastním plotem

VRÁTO (Jihočeský kraj) Téma, proč mám rád místo kde žiji a kde v současné době působím jako starosta, jsem přivítal, a to hned z několika důvodů.

I když můj rodný kraj není Jihočeský a rodnou obcí není Vráto, stalo se pro mě srdcovou záležitostí. Je to místo, kde jsem před 22 lety zakotvil a natrvalo se se svojí rodinnou usadil. Zároveň jsem zde našel spoustu nových přátel, se kterými mě spojuje, mimo jiné, láska k této části Českobudějovicka.

Vráto není lokalita, která by byla nějak obzvlášť turisticky zajímavá a „bohužel“, v posledních 20 letech zažívá velký stavební boom. Rodinné domy tu rostou, jak se říká, jako houby po dešti, a tato skutečnost tak celkově poznamenává charakter naší obce. Zcela se odsud vytratil venkovský způsob života, který bylo možné zaznamenat ještě v polovině 90. let, kdy jsem se do Vráta přistěhoval. Připadá mi, že se v poslední době obec pomalinku přibližuje anonymitě městského života. Stává se, že lidé, kteří bydlí deset let v jedné ulici, neznají svého souseda, který žije pouze o dům dál Proto jsem se také rozhodl při svém nástupu do funkce starosty založit tradici Vráteckých slavností. Jejich prvořadým úkolem bylo dát možnost lidem se navzájem seznámit, blíže se poznat. Přiznám se, že se mi stále ne úplně daří tento úkol nebo myšlenku naplnit. Hlavní důvod vidím v současném způsobu života. Dnes málokomu nějakým způsobem záleží na místě, kde bydlí. Doba různých sobotních brigád, železných nedělí a vůbec vzájemné sousedské pomoci je dávno pryč. Všichni žijí „on-line“, takže proč bychom ty 3 m2 pozemku, co máme před plotem sekali? Máme přeci věcná práva, takže sedneme k internetu, koukneme do veřejných seznamů, třeba do katastru nemovitostí a zjistíme, že pozemek je obecní. Co uděláme? Zvedneme telefon a zavoláme starostovi ať se stará, vždyť je od toho. Pak se opět ty samí lidé diví kolik stojí obec v létě údržba zeleně a v zimě úklid sněhu.

Ale i přes všechna možná negativa, která sebou přináší dnešní doba, kdy se vytratily přirozené autority, a kdy si dnešní mladí lidé těžko v naší politické kultuře mohou najít svůj morální vzor, je pro mě práce v naší malé obci radostí. Domnívám se, že se v posledních letech i díky dotacím z ministerstva pro místní rozvoj a z Jihočeského kraje podařilo obec zkrášlit a celkově vylepšit stav technické infrastruktury. V tomto trendu bychom chtěli dále pokračovat i v následujících letech. Také máme zájem získat pozemky od Státního pozemkového úřadu, na kterých bychom v budoucnu chtěli vybudovat parčík s dětským hřištěm a venkovním amfiteátrem. Pro aktivní odpočinek plánujeme výstavbu cyklostezek napříč katastrem naší obce. Všechno se ovšem, jako vždy, odvíjí od dostatku finančních prostředků, takže realizace těchto i jiných plánů bude opět během na dlouhou trať. Všechny tyto výzvy mi však přinášejí i novou energii pro moji práci, a tak do budoucnosti naší obce hledím s optimismem.

Závěrem bych si přál aktivnější zapojení našich občanů do dění v obci s tím, že pro začátek by úplně stačilo, kdyby si každý zametl před svým prahem - ne, vlastně posekal před svým plotem.