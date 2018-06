Chtějí nám vzít možnost, rozhodovat samostatně

PLÁNĚ (Plzeň - sever) Ministerstvo vnitra předkládá návrh změny zákona o územně správním členění státu. Reforma z roku 1999 nebyla dotažena do konce. Jednalo se o vytvoření systému nových krajů pro výkon statní správy i samosprávy.

Ne všechny státem řízené administrativy kopírují krajské uspořádání platné od roku 2001. Týká se 33 obcí. Hlavním důvodem je roztříštěnost výkonu agend, zvláště pokud se v minulosti měnily i hranice krajů. Tato změna by měla platit od roku 2021. V Plzeňském kraji je celkem sedm okresů a změna se týká devíti obcí z okresu Domažlice do okresu Plzeň –jih.

Obce Pláně se tyto změny nedotknou. Jen pro zajímavost. Okres Plzeň – sever má na svém území dvě obce s rozšířenou působností (ORP): Nýřany a Kralovice. Celkem zde v 98 obcích žije 78 007 obyvatel.

Co se nás ale dotýká, jsou nenápadné snahy státu o zrušení těch nejmenších obcí, nebo vlastně sloučení do větších celků. Tyto aktivity se dějí nenápadně, ale pomalu a troufám si tvrdit, že směřují k jedinému. Odebrat lidem možnost rozhodovat sami o sobě, o svém území, o svém majetku. Nějak mi to připomíná minulý režim, možná ho někdo z vás pamatuje. Na ústředí se „rozhodlo“ a malé obce byly sloučeny. Pláně najednou patřily pod Plasy, kde za nás rozhodovali jiní. Dneska má vše samozřejmě jinou formu a jiný kabát, ale vlastně je to stejné. Kontrolovat, omezovat, utiskovat. Malé obce jsou většinou dobrými hospodáři s minimem dluhů a svojí samostatností. Určitě si vzpomenete na snahu omezit stavební úřady na obcích s pověřeným úřadem, nebo poslední pokusy o zrušení matrik. A určitě byste mě mohli doplnit. Jsou to snahy přiblížit úřad občanům, nebo? Nějak se ztrácím, není to obráceně?

Vím, že existuje spoustu aktivistů, kteří se toto snaží zvrátit, nedopustit a já jim za sebe moc děkuji. Bojujte za nás.