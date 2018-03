Obchod se podařilo zachovat

MILOVICE U HOŘIC (Královéhradecký kraj) Dostupnost zajištění služeb je zejména pro občany menších obcí stále palčivějším problémem. Nevyhnul se ani nám v Milovicích u Hořic, obci s 300 stálými obyvateli. A to i přesto, že máme z minulého období vytvořenou velmi dobrou obecní infrastrukturu a obec je výhodně položena – přímo u silnice I/35 na trase Jičín – Hradec Králové.

Problémem, který dlouhodobě řešíme je zajištění potřebné údržby našich zařízení a jejich optimálního využití. K dispozici je areál místního autokempu s venkovním koupalištěm a rozsáhlým sportovním zázemím, který řadu let slouží k odpočinku zejména našich letních hostů – jeho návštěvnost dosahuje více než 6 000 hostů a přes 10 000 koupajících se. Je pochopitelně silně ovlivněna počasím, ale i trendem trávení dovolených v zahraničí. Místní občané a žáci naší školy mají vstup do areálu zcela zdarma.

Pro naše, zejména starší občany je velmi aktuální potřebou provoz místního obchodu – byl postaven obcí a po ukončení nájemce se nám podařilo zajistit jeho další chod začleněním do sítě COOP – konkrétně Jednoty SD Nová Paka. Nebylo to pro nikoho jednoduché, ale oboustranným vstřícným jednáním se to podařilo. Obec zajistila na svůj náklad potřebné stavební úpravy, převzala na sebe závazek úhrady spotřeby energií, a to při požadavku symbolického nájmu. Jednota SD Nová Paka pak obchod zcela nově vybavila veškerým zařízením a zavázala se k jeho dlouhodobému provozu. Vedení obce pak na občany otevřeně apelovalo k jeho využití, a tedy zajištění efektivní ekonomiky jeho provozování. A proč ne, když nabídka zboží je široká, cenově přijatelná, provoz v souladu s normami a obsluha vzorná – to jsou důvody, které mne vedou k optimismu, tedy zachování provozu obchodu u nás.

Obdobný problém řešíme s provozem místní restaurace, která je sice využita v letní sezoně návštěvníky kempu, ale po většinu roku nemá potřebný počet hostů. Na vypsané nabídky pronájmu se nám od září nedaří, a to i přes výrazné ekonomické úlevy, zájemce získat. Provizorním řešením je zajištění drobného občerstvení v rámci činnosti spolků či v soukromí, což bohužel vede k separaci a izolaci našich občanů

Obec je komplexně plynofikována a je provozovatelem obecního vodovodu a kanalizace – důsledkem čehož je cenově nižší úroveň vodného a stočného (39 Kč celkem) ve srovnání s jinými místy.

Funguje u nás také kadeřnice, masérka, kosmetička a sauna. Tyto služby jsou provozovány jen jednou v týdnu, ale pravidelně, a plně tak pokrývají potřeby občanů včetně těch z okolí. Na využití všech těchto služeb obec programem 55+ poskytuje každému občanu v této věkové kategorii motivační poukázky v celkové výši 500 Kč ročně.

Nezapomínáme ani na mladou generaci. Rodiče s trvalým pobytem dostávají na své novorozeně jednorázový finanční příspěvek 3 000 Kč, předškoláky podporujeme příspěvkem na dopravu do čtyř mateřských škol 2 000 korun na školní rok. Pro školáky je v obci k dispozici velmi dobře vybavená základní škola 1. stupně – každý žák od obce pak každoročně dostává příspěvek na nákup učebních pomůcek ve výši 150 Kč, a prvňáčci 1500 Kč a ti s trvalým pobytem v obci pak 2500 Kč

Obec podporuje i vzdělávání dospělých – v současné době u nás běží tři kurzy angličtiny se 14 účastníky - obec jim na kursovné přispívá čtyřiceti procenty.

Máme zde pobočku pošty se zkráceným denním provozem a co se týče lékařské péče je dostupná v blízkých Hořicích, Jičíně či Hradci Králové. Do všech měst je díky poloze obce přímo u I/35 výborné spojení hromadnou veřejnou dopravou, a to i o víkendech.

Z výše uvedeného je patrný rozsah a spektrum služeb u nás. Je výsledkem jak práce generací předchozích, tak i aktivního přístupu stávajícího vedení obce, vedeného snahou potřebné služby občanům zajistit, a naplnit tak jeden z hlavních cílů a smyslů svého působení.