Ať máme víc snů, než kolik jich dokáže zničit realita

BORŠOV (Jihočeský kraj) V naší obci děláme vcelku běžné věci – rozsvícený stromeček, adventní punčování na návsi s živou hudbou, koncert v kostele, setkání s penzisty, prodej kaprů zalévaný opět punčem. Ale přeci jenom jednu zvláštnost máme.

Již třetím rokem pořádáme jednou za měsíc 1. Boršovský trh, a o poslední adventní neděli před Štědrým dnem je to „trh dárkový“, taková obecní odměna pro naše věrné trhovce, kteří nemusí tentokrát platit žádný poplatek, vše je slavnostně nazdobeno a nasvíceno mysticky do pohádkova, vybraní trhovci slavnostně převezmou Certifikát Prověřeno 1. Boršovským trhem, na více než 500 mailových adres návštěvníkům rozesíláme, co se bude prodávat. Vše se odehrává v tónech živého koncertu, letos poprvé interpreti budou zpívat a hrát ze střechy nedávno otevřených prvních veřejných toalet. Jde nám především o příjemné setkávání sousedů, občanů obce, jejich známých.

Na začátku příštího roku pomáháme s organizací Tříkrálové sbírky, která bude trochu jiná. Většinu obce obejdou pověstní Kašparové, Melichaři a Baltazarové v bílých a černých pletených čepicích s vyšitými korunkami a písmenky KMB. Trojice budou tvořit dospělí zástupci našich spolků – hasiči, sokolové, fotbalisté… V předchozích letech legendární krále hrály děti, ale zima a únava z opakovaného zpívání je rychle vyčerpávala.

Co bych si jako starosta přál pod stromeček, aby oblažilo mě, mé blízké, sousedy celou českou kotlinu? Vedle zdraví, lásky a štěstí, abychom v sobě nosili více snů, než kolik jich realita dokáže zničit.