V Praze 1 známe sníh hlavně z vyprávění

PRAHA 1 Pokud jde o zimní údržbu, v Praze 1 spadá odklízení sněhu z vozovek a chodníků pod Technickou správu komunikací hlavního města Prahy. Naše radnice odpovídá pouze za úklid zhruba 120 000 metrů čtverečních. Tolik suchá fakta a nyní naopak trochu té „dojmologie“.

Nebude zřejmě žádným překvapením, když napíši, že závěje sněhu jsou v centru Prahy poněkud ojedinělým zážitkem. Apokalyptickými obrázky, kterak speciální technika odklízí sněhové závěje a vyprošťuje osádky uvízlých automobilů, tedy sloužit nemohu. Na druhou stranu – když už nás sněhová kalamita v centru metropole jednou za čas potká, stojí to opravdu za to. Tak třeba zasněžená Malá Strana… Je to samozřejmě velmi poetické, ale zároveň i převelice nepraktické. V obrovské koncentraci aut a vozidel městské hromadné dopravy má speciální technika – všechny ty různé pluhy a sypače – omezenou možnost manévrování, což pochopitelně komplikuje veškerou dopravu.

Co se týká chodců, podobně jako v případě vozovek, je při sněhové kalamitě problematický úklid chodníků. Jednoduše řečeno: když padá ze střech – zejména sedlových – sníh, je náročné uklidit všechno rychle najednou. To samozřejmě pro chodce znamená určitý diskomfort. Ještě horší ovšem je, pokud se na střechách tvoří led – ten když padá dolů, může i ublížit.

S odstraňováním ledu a sněhu ze střech nám pomáhají jak profesionální hasiči, tak naši dobrovolní. Ano, je to tak, i v Praze 1 máme sbor dobrovolných hasičů, a to skutečně nejen na okrasu. Městská část a radnice jim poskytuje plnou podporu včetně materiálního vybavení a oni nám to vracejí právě při odstraňování ledu ze střech, při lokálních povodních, jako byla například ta před necelými pěti lety apod.

Samostatnou kapitolou je zimní údržba parkových cest, jelikož v tomto případě samozřejmě nejde o prioritní komunikace. Cesty sypeme výhradně pískem a drobným štěrkem, a to pouze v nezbytně nutné míře – méně využívané cesty jsou opatřeny obligátní cedulkou, že „cesta se v zimě neudržuje“. Výjimkou jsou Vrchlického sady u hlavního nádraží, kde je koncentrace chodců tak velká, že je třeba udržovat cesty v tomto celém rozhlehlém parku.