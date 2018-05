ŠŤASTNÝ: Zeman prozrazuje tajné zprávy a kašle na pravidla i zákony. BIS by měla přemýšlet, co mu říkat

PRAHA Prezident Miloš Zeman vyzradil utajovanou informaci. S klidem citoval ze zprávy BIS o jedu novičok v režimu vyhrazené a porušil zákon. A to jen proto, aby dokázal, že on měl pravdu a všichni se mýlili. To u něj ale není nic nového. Problém je, jaký vzkaz poslal tajným službám. Vy mě musíte sdělovat utajované informace, ale já si s nimi budu dělat, co chci. A i když to nikdo neřekne nahlas, BIS nyní musí uvažovat, co tedy vlastně panu prezidentovi sdělovat.

Tajná služba má v sobě jedno důležité slovo: tajná. Ať si někdy o důvodech utajování můžeme myslet své, žijeme v demokracii a vymysleli jsme si služby, které prostě takovou práci i pravomoc mají. Utajování má pravidla a je chráněno zákonem.

Miloš Zeman ale na taková pravidla kašle. Do televize Barrandov „vyčůraně“ řekne, že informace od BIS nejsou přísně tajné, a tak je vlastně může „nějak opatrně“ říci. Ne, nemůže. Ani prezident není nad zákonem a argument zloděje, že přece nějak opatrně může krást, by také patrně neobstál.



Zprávy podle „užvaněnosti“

Bylo by to pro zasmání, kdyby tím ale tajným službám nevzkázal, že si s jejich zprávami bude dělat to, co mu právě vyhovuje. Prezident je podle zákona jednou z osob, která může tajnou službu úkolovat (ovšem jen s vědomím vlády). A zpravodajci mu musejí pravdivě odpovídat.

BIS se ale nyní ocitla mezi dvěma mlýnskými kameny. Na jedné straně si právem stěžuje, že politici, kteří její zprávy a informace dostávají, se o ně nezajímají, a na straně druhé, když se pan prezident konečně o jedno téma zajímá, tak ho ihned provaří na veřejnosti. Zda říká pravdu, nemůže nikdo zkontrolovat, protože tvůrci zprávy se „hloupě“ drží zákona a nic o ní neřeknou.

Už dříve se mezi zpravodajci říkalo, že při psaní zpráv u nich nastupuje jistá autocenzura, co vše a jak do zpráv napsat, podle užvaněnosti konkrétního politika.

V jaké kategorii je prezident Zeman, asi nyní nejde pochybovat...